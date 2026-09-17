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સુરતના ‘જાહેર મારપીટ’ કેસમાં IPS રાજદીપસિંહ નકુમ ઘેરાયા! ગૃહ વિભાગે ફટકારી શો-કોઝ નોટિસ, HCમાં સીલબંધ રિપોર્ટ રજૂ

હવે આ કેસની વધુ સુનાવણી 19 ઓક્ટોબરના રોજ હાથ ધરાશે

હવે આ કેસની વધુ સુનાવણી 19 ઓક્ટોબરના રોજ હાથ ધરાશે
હવે આ કેસની વધુ સુનાવણી 19 ઓક્ટોબરના રોજ હાથ ધરાશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 7:09 PM IST

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અમદાવાદ: સુરતમાં આરોપીઓ સાથે જાહેરમાં ગેરવર્તણૂક અને મારપીટના ચર્ચાસ્પદ પ્રકરણમાં આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. આ મામલે રાજ્ય સરકારે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું રજૂ કરીને તત્કાલીન ઇન્ચાર્જ ડીસીપી તરીકે ફરજ બજાવતા IPS અધિકારી સામે શરૂ કરવામાં આવેલી શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહીની વિગતો રજૂ કરી હતી.

રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, ઘટના સમયે તત્કાલીન ઇન્ચાર્જ ડીસીપી તરીકે ફરજ બજાવતા સંબંધિત IPS અધિકારી સામે ગૃહ વિભાગ દ્વારા શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ કંડક્ટ રૂલ્સના ભંગ બદલ ગૃહ વિભાગે 14 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ અધિકારીને કારણદર્શક નોટિસ પાઠવી છે.

કારણદર્શક નોટિસના સંદર્ભમાં આધારભૂત પુરાવાઓ સાથે પ્રાથમિક ખુલાસો રજૂ કરવા માટે સંબંધિત અધિકારીને 15 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એડિશનલ સીપી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક તપાસ અહેવાલના આધારે કરવામાં આવી છે. આ અહેવાલ ડીજીપી અને ગૃહ વિભાગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રાથમિક તપાસમાં સંબંધિત IPS અધિકારીનું વર્તન સર્વિસ રૂલ્સ ઉપરાંત સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પોલીસ કામગીરી અને આરોપીઓ સાથેના વ્યવહાર અંગે આપવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાઓના ભંગ સમાન હોવાનું સામે આવ્યું હોવાનું સરકારે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું છે.

આ સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકારે સોગંદનામા સાથે પ્રાથમિક તપાસનો અહેવાલ પણ હાઇકોર્ટ સમક્ષ સીલબંધ કવરમાં રજૂ કર્યો હતો. હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારનું સોગંદનામું તેમજ સીલબંધ કવરમાં રજૂ કરાયેલા અહેવાલને રેકોર્ડ પર લીધો છે.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સરકાર દ્વારા સંબંધિત IPS અધિકારી સામે શરૂ કરવામાં આવેલી શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહીની આગળની સ્થિતિ અંગેનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. હવે આ કેસની વધુ સુનાવણી 19 ઓક્ટોબરના રોજ હાથ ધરાશે.

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TAGGED:

IPS RAJDEEPSINGH NAKUM
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GUJARAT HIGHCOURT
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