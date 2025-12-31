ETV Bharat / state

વર્ષ 2026માં સરકારી કચેરી અને બેંકો કઈ તારીખે બંધ રહેશે, કેટલા હોલિડે મળશે? જુઓ રજાઓનું લિસ્ટ

ગુજરાત સરકારના ટાઈમ ટેબલ મુજબ કઈ તારીખે બેંકો અને સરકારી કચેરીઓ બંધ રહેશે જાણો.

ગુજરાતમાં સરકારી હોલિડે કઈ-કઈ તારીખે?
ગુજરાતમાં સરકારી હોલિડે કઈ-કઈ તારીખે?
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 31, 2025 at 7:01 AM IST

અમદાવાદ: 2026નું વર્ષ શરૂ થવાને હવે ગણતરીના જ કલાકો બાકી રહ્યા છે. નવા વર્ષને આવકારવા માટે સૌ કોઈ ઉત્સુક છે. ઘણા લોકોએ અત્યારથી જ આગામી વર્ષમાં હોલિડે માટે પણ પ્લાનિંગ કરી લીધું હશે. ત્યારે સરકારી કચેરી અને બેંકોમાં પણ 2026ના વર્ષમાં ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. ગુજરાત સરકારના ટાઈમ ટેબલ મુજબ કઈ તારીખે બેંકો અને સરકારી કચેરીઓ બંધ રહેશે જુઓ તેનું આખું લિસ્ટ.

ગુજરાત સરકારની કચેરીઓ 2026માં કેટલા દિવસ બંધ રહેશે?
ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગે જાહેર કરેલા ટાઈમ ટેબલ મુજબ 2026ના વર્ષમાં સરકારી કચેરીઓ કુલ 23 દિવસ બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત 3 તહેવારો રવિવારના દિવસે આવી રહ્યા છે. મહિના મુજબ રજાની વાત કરીએ તો જાન્યુઆરીમાં 2 રજાઓ, માર્ચ મહિનામાં 5 રજાઓ, એપ્રિલમાં 2 રજાઓ, મે મહિનામાં 1, જુનમાં 1, ઓગસ્ટ મહિનામાં 4, સપ્ટેમ્બરમાં 2, ઓક્ટોબરમાં 3, નવેમ્બરમાં 3 અને ડિસેમ્બરમાં 1 જાહેર રજા મળશે.

સરકારી કચેરીઓમાં આ દિવસે રજા
બેંકો કેટલા દિવસ બંધ રહેશે?

આ ઉપરાંત ગુજરાત સરકાર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અમદાવાદના પરામર્સ મુજબ બેંકોમાં 18 દિવસ રજાઓ રહેશે. જેમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં 2 દિવસ, માર્ચમાં 4 દિવસ, એપ્રિલમાં 2 દિવસ, મે મહિનામાં 1 દિવસ, ઓગસ્ટમાં 2 દિવસ, સપ્ટેમ્બરમાં 2 દિવસ, ઓક્ટોબરમાં 3 દિવસ, નવેમ્બરમાં 1 દિવસ તથા ડિસેમ્બરમાં 1 દિવસ હોલિડે રહેશે.

બેંક કર્મચારીઓ માટેની રજાઓ
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની મરજિયાત રજા
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની મરજિયાત રજા
