નર્મદાના વડિયામાં પથ્થર ઘસીને રૂ સળગાવી હોળી પ્રગટાવવામાં આવી, વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ અકબંધ

AI અને ડિજિટલ યુગમાં પણ નર્મદા જિલ્લાના કેટલાક ગામમાં આજે પણ પરંપરાગત હોળી પ્રગટાવીને પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે

નર્મદા જિલ્લામાં હોળીની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી
નર્મદા જિલ્લામાં હોળીની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 7:42 AM IST

1 Min Read
નર્મદા: નર્મદા જીલ્લામાં હોળીના પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. AI અને ડિજિટલ યુગમાં પણ નર્મદા જિલ્લાના કેટલાક ગામમાં આજે પણ પરંપરાગત હોળી પ્રગટાવીને પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. રાજપીપળાના વડિયા ગામમાં ચકમક પથ્થરથી રૂ અને છાણાં સળગાવીને હોળી પ્રગટાવવામાં આવલી હતી. વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ યથાવત જોવા મળી હતી.

રાજપીપળાના વડિયામાં પથ્થર ઘસીને હોળી પ્રગટાવવાની પરંપરા

નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળાના વડિયા ગામમાં પાષાણ યુગમાં જેમ પથ્થર સળગાવીને આગ સળગાવવામાં આવતી હતી તેવી રીતે હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. આવી રીતે હોળી પ્રગટાવવાથી ગામમાં સુખશાંતિ બની રહે તેવું લોકોનું માનવું છે.

નર્મદાના વડિયામાં પથ્થર ઘસીને રૂ સળગાવી હોળી પ્રગટાવવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

આદિમાનવ વખતે કોઇપણ પ્રકારની માચીસ કે કેમિકલની શોધ થઇ નહતી પરંતુ જે વર્ષઓ પહેલા હોળીને બે પથ્થર ઘસીને અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવતી તેવી રીતે આજે પણ આજના આધુનિક યુગમાં નર્મદાના કેટલાક ગામમાં હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. હોળીની પ્રદક્ષિણા સુકા ઘાસના પુળા લઇને કરવામાં આવે છે અને આ ઘાસ ઢોરને ખવડાવવાથી આખુ વર્ષ ઢોર નીરોગી રહે છે. વર્ષો જૂની પરંપરાનું આજે પણ ગ્રામજનો પાલન કરી રહ્યા છે.

ગામના આગેવાન ઘનશ્યામ પટેલ તેમજ સરપંચ બિંદિયા વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, હોળીની પ્રદક્ષિણા સુકા ઘાસના પુળા લઇને કરવામાં આવે છે અને જે ઘાસ ઢોરને ખવડાવવાથી આખુ વર્ષ ઢોર નીરોગી રહે છે. આમ પુરી શ્રદ્ધાથી લોકો આ પર્વની ઉજવણીમાં ભાગ લે છે. આ વખતે પણ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો હાજર રહ્યા હતા અને આ પરંપરા નીભાવી હતી. આ સાથે જ હોળી પ્રગટાવવા દરમિયાન આદિવાસી નૃત્ય પરંપરા સાથે હોળીની પ્રદક્ષિણા પણ કરી હતી.

