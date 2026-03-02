ETV Bharat / state

ડાકોરમાં હોળી-પૂનમના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી, રણછોડરાયજીનું મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું

હોળી-પૂનમના તહેવારને લઈને રાજા રણછોડરાયજીનું મંદિર અને પરિસરને આકર્ષક રોશની શણગારવામાં આવ્યું છે.

રણછોડરાયજીનું મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું
રણછોડરાયજીનું મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 7:19 AM IST

Updated : March 2, 2026 at 7:52 AM IST

ડાકોર, ખેડા: હોળી પૂનમને લઈ યાત્રાધામ ડાકોરમાં ભારે ઉત્સાહ ઉમંગ જોવા મળી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ ડાકોરના માર્ગો પર ઉમટી રહ્યા છે. શ્રદ્ધાળુઓ સરળતાથી રાજાધિરાજના દર્શન કરી શકે તે માટેની તમામ તૈયારીઓ ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે. ભવ્ય ઉત્સવને લઈ મંદિર સજ્જ બન્યું છે. રણછોડરાયજી મંદિર પરિસરને ઝગમગાટ અને આકર્ષક રોશની અને ડેકોરેશનથી શણગારવામાં આવ્યું છે.

ડાકોરમાં હોળી પૂનમની ભારે હર્ષોલ્લાસ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે.જેને લઈ વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરમાં ઉમટે છે. આ ઉજવણી અંતર્ગત હાલ સમગ્ર મંદિર પરિસરને રંગબેરંગી રોશનીના ઝગમગાટથી શણગારવામાં આવ્યું છે. રણછોડરાયજીના દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવવા સાથે રોશનીથી સુશોભિત મંદિરને જોઈને પ્રફુલ્લિત બની રહ્યા છે.

હોળી-પૂનમના તહેવારને લઈને ડાકોર સ્થિત રણછોડરાયજીનું મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું (Etv Bharat Gujarat)

ફાગણી પૂનમે રાજાધિરાજ દિવ્ય સ્વરૂપે દર્શન આપશે

ફાગણી પૂનમે રાજાધિરાજના દર્શન કરવાનો વિશેષ મહિમા છે. ભગવાન વિશેષ શણગારમાં દિવ્ય સ્વરૂપે ભાવિકોને દર્શન આપે છે. મોટી પૂનમ હોવા સાથે જ ભગવાન ભાવિકો સાથે હોળી ખેલે છે.ભગવાન પાંચ વખત નવરંગોનો ખેલ કરે છે અને ભક્તોને હોળી રમાડે છે. ભગવાન સાથે હોળી રમી ભાવિકો ધન્યતા અનુભવે છે.

રંગબેરંગી રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું રાજા રણછોડરાયજીનું મંંદિર
રંગબેરંગી રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું રાજા રણછોડરાયજીનું મંંદિર (Etv Bharat Gujarat)

ડાકોરના માર્ગો પર મોટી સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ

હોળી પર્વને માણવા અને ડાકોરના ઠાકોર સાથે હોળી ખેલવા ડાકોર જતાં માર્ગો પર ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ ઉમટ્યો છે. ભાવિકો નાચતા-ગાતા ડાકોર પહોંચશે અને રાજાધિરાજ સાથે હોળી ખેલશે. સમગ્ર ડાકોરની ગલીઓ જય રણછોડના નાદથી ગુંજી ઉઠશે. મંદિર પરિસરથી લઈ મંદિર જતા તમામ માર્ગો રંગોથી શોભી ઉઠ્યા છે.

ડાકોરમાં હોળી-પૂનમના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી
ડાકોરમાં હોળી-પૂનમના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

વિશાળ સંખ્યામાં દર્શને આવનારા ભક્તોને દર્શનમાં કોઈપણ જાતની તકલીફ ન પડે તે માટે ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા દર્શનના સમયમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત લાખોની સંખ્યામાં આવનાર પદયાત્રીઓની સેવામાં પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર ખડે પગે જોવા મળી રહ્યું છે.

