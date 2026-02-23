ETV Bharat / state

ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમની પદયાત્રામાં ડીજે તેમજ લાઉડ સ્પીકર નહીં વગાડવા નિર્ણય

રણછોડ રાય મંદિર, ડાકોર
રણછોડ રાય મંદિર, ડાકોર (Etv Bharat Gujarat)
ખેડા, ડાકોર: યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે ફાગણી પૂનમ નિમિત્તે યોજાતી પદયાત્રાને લઈ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.જે મુજબ ફાગણી પૂનમને લઈ યોજાતી પદયાત્રામાં પદયાત્રી માર્ગ ઉપર કોઈપણ વ્યક્તિ ડીજે અથવા લાઉડ સ્પીકર નહીં વગાડી શકે.તેમજ પદયાત્રી રૂટ ઉપર સ્ટેજ કે મંચ બનાવીને કોઈપણ સંસ્થા કે ટ્રસ્ટ લાઉડ સ્પીકર મૂકી પ્રોગ્રામ નહીં કરી શકે.

પદયાત્રીઓની સલામતી,સુવિધા અને પર્યાવરણની જાળવણી સાથે સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલન માટે જીલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમની પદયાત્રામાં ડીજે તેમજ લાઉડ સ્પીકર નહીં વગાડવા નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)

વધુ એક મિટીંગમાં પણ કેટલાક નિર્ણયો લેવાશે

ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના ચેરમેન પરિન્દુ ભગતે જણાવ્યું હતું કે, ડાકોર ખાતે યોજાનાર ફાગણી પૂનમના મેળા દરમ્યાન કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય અને શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે જીલ્લા વહીવટી તંત્ર તેમજ ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા વિવિધ નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે.જેમાં પદયાત્રી માર્ગ ઉપર કોઈપણ વ્યક્તિ ડીજે અથવા લાઉડ સ્પીકર નહીં વગાડી શકે.તેમજ પદયાત્રી રૂટ ઉપર સ્ટેજ કે મંચ બનાવીને પણ કોઈપણ સંસ્થા કે ટ્રસ્ટ લાઉડ સ્પીકર મૂકી પ્રોગ્રામ નહીં કરી શકે.પદયાત્રીઓની સલામતી,સુવિધા અને પર્યાવરણની જાળવણી સાથે સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલન માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. હજી એક મિટીંગ યોજીને તેમાં પણ કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવશે.

ફાગણી પૂનમની પદયાત્રાને લઈને નિર્ણય
ફાગણી પૂનમની પદયાત્રાને લઈને નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)

વહેલી સવારે બે વાગે મંગળા આરતી થશે

3 માર્ચના રોજ ફાગણી પૂનમે વહેલી સવારે બે વાગે મંગળા આરતી થશે.પૂનમના દિવસે જ ચંદ્રગ્રહણ હોવાથી બપોરે બે વાગે મંદિરના દ્વાર બંધ થઈ જશે.જે બાદ ભક્તો દર્શન કરી શકશે નહી.બીજે દિવસે સવારે નિત્યક્રમ મુજબ મંદિરના દ્વારા ખુલશે.

ફાગણી પૂનમને લઈ તંત્ર તેમજ ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા વિવિધ આયોજન

યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આગામી 1 થી 3 માર્ચ દરમિયાન ફાગણી પૂનમનો મેળો યોજાનાર છે. ફાગણી પૂનમના મેળાને લઈ લાખો ભાવિકો ડાકોર ઉમટવાના છે. જેને લઈ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મેળો યોજાય તેમજ વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે જીલ્લા વહીવટી તંત્ર તેમજ ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા બેઠકો યોજી વિવિધ નિર્ણયો લેવામાં આવી રહ્યા છે. ડાકોર ગોમતી તળાવની ફરતે લોકોની અવરજવર સંપૂર્ણ બંધ કરવામાં આવશે.

રાજા રણછોડરાયજીનું મંદિર, ડાકોર, ખેડા
રાજા રણછોડરાયજીનું મંદિર, ડાકોર, ખેડા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

2000થી વધુ પોલીસ સ્ટાફની સુરક્ષા માટે નિયુક્તિ, કુલ 8 બંદોબસ્ત પોઇન્ટ,7પોલીસ સહાયતા કેન્દ્રો અને નેત્રમ અને સીસીટીવી દ્વારા બાજ નજરે પરિસ્થિતિઓનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. આવનારા ભક્તોને સરળતાથી દર્શન થઈ શકે માટે ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા ઠેક ઠેકાણે દર્શનની સ્ક્રીન પણ ઉભી કરવામાં આવશે, સાથે જ બસ સ્ટેશન પરથી જ યાત્રીઓને મંદિરનો પ્રસાદ મળી શકે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

