અમદાવાદમાં અમિત શાહે 1542 કરોડથી વધુના વિવિધ રેલવે પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરાવ્યું, દેશની પહેલી LNG ટ્રેનને આપી લીલીઝંડી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પરથી રૂ. 1,542 કરોડથી વધુના વિવિધ રેલવે પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરાવ્યું હતું.
Published : September 27, 2026 at 1:46 PM IST
અમદાવાદઃ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનથી દેશની પ્રથમ LNG ટ્રેનને લીલીઝંડી આપી હતી. સાબરમતી ખાતે રૂ. 1542 કરોડથી વધુના વિવિધ રેલવે પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત અમિત શાહે ઓટોમેટિક સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ, લોકોમોટિવ મેન્ટેનન્સ શેડ,સાબરમતી-સરખેજ લાઈનના ડબલિંગ સહિતના વિવિધ પ્રોજેક્ટનો પણ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ પ્રસંગે લોકોને સંબોધન કરતા કહ્યું કે, આજે ભારતીય રેલવે ક્ષેત્રે એક નવો ઈતિહાસ સર્જાયો છે. રૂ. 411 કરોડના ખર્ચે 404 કિમી રેલખંડ ૫૨ ‘કવચ’ પ્રણાલીથી ટ્રેન સુરક્ષા મજબૂત બનશે.
अहमदाबाद में देश की पहली LNG ट्रेन, साबरमती रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप व मेंटेनेंस शेड के शुभारंभ से लाइव...— Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2026
અમદાવાદમાં દેશની પ્રથમ LNG ટ્રેનનો શુભારંભ, સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનના પુન:વિકસિત સ્વરૂપનું લોકાર્પણ તેમજ WAG 12 મેઈન્ટેનન્સ શેડના ઉદ્ઘાટનથી લાઈવ. https://t.co/3JclEQuVge
સાબરમતી શેડ ખાતે 2027-28 સુધીમાં 12 હજાર હોર્સપાવર ક્ષમતાના 300 એન્જિનકાર્યરત કરાશે. રૂ. 700 કરોડના સાબરમતી શેડમાં મેન્ટેન થનાર WAG-12 એ 12,000 એચપી ક્ષમતા ધરાવતું અતિશક્તિશાળી હાઇ-પાવર ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન છે. તે ભારે અને અતિ-લાંબી માલગાડીઓને ઝડપથી ખેંચવા માટે સક્ષમ છે. 2027-28 સુધીમાં આવા 300 એન્જિન કાર્યરત કરાશે, જે માલવાહક ક્ષમતા વધારી રેલ્વે પરિવહનને નવી તાકાત આપશે.
🚆 साबरमती से भारतीय रेल में हरित ऊर्जा के नए अध्याय का शुभारंभ! 🌱🇮🇳— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) September 27, 2026
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा आज साबरमती से भारतीय रेल की पहली LNG-powered ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा।
डीज़ल + LNG ड्यूल-फ्यूल तकनीक पर आधारित यह पहल पारंपरिक ईंधन पर… pic.twitter.com/7fhLohXDzz
આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. નવા પ્રોજેક્ટ્સ હેઠળ WAG-12 સાબરમતી લોકોમોટિવ મેન્ટેન્સ શેડ, સાબરમતી-કલોલ-મોટીગાઉ અને સાબરમતી-સાણંદ-જખવાડા સેક્શન પર ઓટોમેટિક સિગ્નલિંગ સિસ્ટમનું લોકાર્પણ પણ કર્યુ હતું. આ ઉપરાંત સાબરમતી-સરખેજ રેલ લાઈનનું દોહરીકરણ, અમદાવાદ-પાલનપુર અને અમદાવાદ-સામખિયાળી સેક્શનમાં કવચ સિસ્ટમનો શિલાન્યાસ કર્યું હતું.
₹1542 કરોડથી વધુના રેલ પ્રોજેક્ટ્સની ભેટઆ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગૃહમંત્રીએ ગુજરાતને કુલ ₹1,542 કરોડથી વધુના વિવિધ રેલવે વિકાસકાર્યોની ભેટ આપી છે
🚆 भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन का शुभारंभ साबरमती से हरित एवं ऊर्जा-कुशल रेल परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम! माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी एवं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री @Bhupendrapbjp जी ने आज भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन को हरी झंडी… pic.twitter.com/HgZTNmz5kV— Western Railway (@WesternRly) September 27, 2026
સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનનું નવું સ્વરૂપ
આધુનિક સુવિધાઓ સાથે પુનઃવિકસિત કરાયેલા સાબરમતી સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. WAG-12 મેઈન્ટેનન્સ શેડ: સાબરમતી ખાતે ₹700 કરોડના ખર્ચે બનેલા અદ્યતન WAG-12 લોકોમોટિવ મેન્ટેનન્સ શેડને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરાયો.લાઇન ડબલિંગ પ્રોજેક્ટ: સાબરમતી-સરખેજ રેલવે લાઇનના ડબલિંગ પ્રોજેક્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.
LNG ટ્રેન એટલે શું?
- LNG એટલે Liquefied Natural Gas. કુદરતી ગેસને અત્યંત નીચા તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે અને ખાસ ક્રાયોજેનિક સિસ્ટમ મારફતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- પરંતુ આ DEMU માત્ર LNG પર નહીં, પરંતુ ડીઝલ અને LNG બંનેના સંયોજનથી ચાલશે. આ જ કારણથી તેને Dual-Fuel DEMU કહેવામાં આવે છે.
- DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, આ ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમનો હેતુ ડીઝલના એક હિસ્સાને LNGથી બદલવાનો છે, જેથી ટ્રેનની કામગીરી જાળવી રાખીને ઇંધણ ખર્ચ અને ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરી શકાય.
ટ્રેનમાં LNG ક્યાં રહેશે?
- આ ટેક્નોલોજીનો સૌથી રસપ્રદ ભાગ LNGની સ્ટોરેજ સિસ્ટમ છે.
- DRM વેદ પ્રકાશે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, દરેક DPCમાં આશરે 2,200 લીટર ક્ષમતાની LNG ટાંકી સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. તેમાં આશરે 950થી 1,000 કિલોગ્રામ ઉપયોગી LNG સંગ્રહ કરી શકાય છે.
- તેમના જણાવ્યા મુજબ, એક વખત LNGનું સંપૂર્ણ ભરાવું કરવામાં આવે તો આશરે 222 કિલોમીટર સુધીના દૈનિક ઓપરેશન માટે LNG ઉપલબ્ધ રહી શકે છે. એટલે વારંવાર LNG રિફ્યુઅલિંગ કરવાની જરૂરિયાત ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
- LNGને સામાન્ય ડીઝલની જેમ ટાંકીમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવતું નથી. તેને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જાળવી રાખવા માટે ખાસ ક્રાયોજેનિક LNG ટાંકી અને સંબંધિત સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ડીઝલની જગ્યાએ 40 ટકા સુધી LNG
આ ટ્રેનની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે ડીઝલનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યો નથી. DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં 40 ટકા સુધી ડીઝલના સ્થાને LNGનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
એટલે ટ્રેનના એન્જિનમાં જરૂરી પાવર માટે ડીઝલ અને LNG બંનેનો ઉપયોગ થાય છે. LNG ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ વધારી શકાય છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે ડીઝલનો ઉપયોગ પણ ચાલુ રાખી શકાય છે. આ રીતે રેલવે એક જ ઇંધણ પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર રહેતું નથી.
1,400 HPના બે DPCની તાકાત
આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ બે DEMU Driving Power Carsને 1,400 HPની ક્ષમતાવાળી ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. એટલે બંને DPC મળીને ટ્રેનને જરૂરી પાવર પૂરી પાડશે.
DRM વેદ પ્રકાશે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે એન્જિનની પાવર અને વિશ્વસનીયતા પરંપરાગત ડીઝલ એન્જિન જેવી જ જળવાઈ રહે. એટલે LNGનો ઉપયોગ કરવાનો અર્થ ટ્રેનની કામગીરીમાં ઘટાડો કરવો નહીં, પરંતુ સમાન કામગીરી સાથે ડીઝલનો ઉપયોગ ઘટાડવાનો પ્રયાસ છે.
2,000 કિમીથી વધુનો ટ્રાયલ
કોઈ નવી ફ્યુઅલ ટેક્નોલોજી સીધી પેસેન્જર સર્વિસમાં મૂકવામાં આવતી નથી. તેની પહેલાં ફિલ્ડમાં તેની કામગીરી ચકાસવામાં આવે છે. DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, બંને રૂપાંતરિત DPC પર 2,000 કિલોમીટરથી વધુનું સફળ ફિલ્ડ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું છે.
આ ટ્રાયલમાં ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમની કામગીરી, એન્જિનની પાવર, વિશ્વસનીયતા અને ઇંધણના ઉપયોગ જેવા પાસાં ચકાસવામાં આવ્યા હતા. આ ટ્રાયલ પછી હવે સાબરમતીથી પાટણ વચ્ચે આ ટેક્નોલોજીને પેસેન્જર ઓપરેશન સાથે જોડવામાં આવી રહી છે.
હવે વાત પૈસાની—રેલવેને કેટલો ફાયદો?
LNGનો ઉપયોગ કરવાનો એક મોટો હેતુ ઇંધણ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાનો છે. DRM વેદ પ્રકાશે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રાયલના આંકડાઓના આધારે એક DPCથી આશરે ₹11.9 લાખની વાર્ષિક ઇંધણ બચત થઈ શકે છે. જ્યારે બે DPC ધરાવતી 8-કોચની DEMU રેકથી આશરે ₹23.9 લાખ પ્રતિ વર્ષની બચત શક્ય હોવાનું ટ્રાયલના આંકડા દર્શાવે છે. એટલે આ પ્રોજેક્ટ માત્ર ગ્રીન એનર્જીનો પ્રયોગ નથી, પરંતુ રેલવે માટે ઇંધણ ખર્ચ ઘટાડવાની દિશામાં પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જોકે આ આંકડા ટ્રાયલ આધારિત અંદાજ છે અને વાસ્તવિક બચત ટ્રેનનું રનિંગ, LNG-ડીઝલના ભાવ અને અન્ય ઓપરેશનલ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે.
પર્યાવરણ માટે શું બદલાશે?
DRM વેદ પ્રકાશે આ પ્રોજેક્ટને સ્વચ્છ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ રેલ ઓપરેશન તરફનું પગલું ગણાવ્યું છે. LNGના ઉપયોગથી ડીઝલની સરખામણીએ CO₂, NOx અને Particulate Matter જેવા ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. એટલે ડીઝલનો હિસ્સો ઘટે તેમ ટ્રેનના ઇંધણ સંબંધિત ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો લાવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને નોન-ઇલેક્ટ્રિફાઇડ રૂટ પર ચાલતી DEMU માટે વૈકલ્પિક ઇંધણનો આ પ્રકારનો પ્રયોગ ભવિષ્યમાં મહત્વનો બની શકે છે.
પેસેન્જરોને શું ફાયદો?
મુસાફર ટ્રેનમાં બેસે ત્યારે તેને અલગથી કોઈ “LNG કોચ” દેખાવાનો નથી. મુખ્ય ટેક્નોલોજીકલ ફેરફાર Driving Power Car એટલે કે DPCમાં કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તેનો પરોક્ષ લાભ મુસાફરો સુધી પહોંચી શકે છે.
ડીઝલનો ઉપયોગ ઘટવાથી ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. LNGના કારણે રેલવેના ઇંધણ ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે. સાથે જ ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ હોવાથી LNG ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે ડીઝલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
LNG ઉપલબ્ધ ન હોય તો શું થશે?
આ ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમની સૌથી મહત્વની વિશેષતાઓમાંની એક છે તેની ઓપરેશનલ ફ્લેક્સિબિલિટી. DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, એન્જિનને ડીઝલ અને LNG બંને ઇંધણ સાથે ચલાવી શકાય તેવી રીતે સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. એટલે ટ્રેન માત્ર LNG પર આધારિત નથી. ઇંધણની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે બંને વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ બાબત પેસેન્જર સર્વિસની સતત કામગીરી માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
શું ટ્રેન ધીમી થશે?
LNG ઉમેરવાથી ટ્રેનની કામગીરીમાં ઘટાડો થાય નહીં તે આ પ્રોજેક્ટનો મહત્વનો હેતુ છે. DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે એન્જિનની પાવર અને વિશ્વસનીયતા પરંપરાગત ડીઝલ સિસ્ટમ જેવી જ રહે. એટલે સરળ ભાષામાં કહીએ તો આ પ્રયોગનો હેતુ છે— ઓછી કિંમત માટે ઓછી કામગીરી નહીં, પરંતુ સમાન કામગીરી સાથે ઓછું ડીઝલ.
222 કિલોમીટરનો આંકડો કેમ મહત્વનો?
LNG ટાંકીની ક્ષમતા સાથે જોડાયેલો 222 કિલોમીટરનો આંકડો પણ મહત્વપૂર્ણ છે. એક સંપૂર્ણ LNG ભરાવાથી આશરે 222 કિલોમીટર સુધીના દૈનિક ઓપરેશન માટે LNG ઉપલબ્ધ રહેવાની માહિતી આપવામાં આવી છે. અહીં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે 222 કિલોમીટર ટ્રેનની સ્પીડ નથી. આ એક સંપૂર્ણ LNG ભરાવાથી સંભવિત દૈનિક ઓપરેશનની રેન્જ સાથે જોડાયેલો આંકડો છે.
ગુજરાતમાંથી આ પ્રયોગ કેમ ખાસ?
સાબરમતીમાં આ પ્રોજેક્ટનું અમલીકરણ થવું ગુજરાત માટે પણ મહત્વનું છે. સાબરમતીના Integrated Coaching Depot ખાતે બંને DPCને ડીઝલ-LNG ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને અહીં જ આ ટેક્નોલોજીના ટ્રાયલ અને નિરીક્ષણની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, આ પહેલ ભારતીય રેલવેને સ્વચ્છ, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને કિફાયતી રેલ ઓપરેશન તરફ આગળ વધારવામાં મદદરૂપ બની શકે છે. આ પ્રયોગ સફળ રહે તો ભવિષ્યમાં વધુ DPC અને અન્ય નોન-ઇલેક્ટ્રિફાઇડ રૂટ માટે પણ આવી ટેક્નોલોજીનો વિચાર થઈ શકે છે.
એક ટ્રેનમાં કેટલો મોટો ફેરફાર?
બહારથી જોતા આ DEMU સામાન્ય ટ્રેન જેવી જ દેખાઈ શકે છે. પરંતુ અંદરથી તેની પાવર સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય DPCમાં ડીઝલ આધારિત સિસ્ટમ હોય છે. અહીં તેની સાથે LNG સ્ટોરેજ અને ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ ઉમેરવામાં આવી છે. એટલે આખી ટેક્નોલોજીને સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, ડીઝલ DPC → LNGની ક્રાયોજેનિક ટાંકી → ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ → ડીઝલ સાથે LNGનો ઉપયોગ → 40 ટકા સુધી ડીઝલ સબ્સ્ટિટ્યુશન → ઇંધણ ખર્ચમાં બચત અને ઉત્સર્જનમાં ઘટાડાનો પ્રયાસ.
આખી LNG DEMU એક જ નજરમાં
દેશની આ પહેલી LNG-Diesel Dual Fuel DEMUમાં બે 1,400 HPના DPC છે. દરેક DPCમાં આશરે 2,200 લીટર LNG ટાંકી લગાવવામાં આવી છે, જેમાં આશરે 950થી 1,000 કિલોગ્રામ ઉપયોગી LNG સંગ્રહ કરી શકાય છે. એક સંપૂર્ણ ભરાવાથી આશરે 222 કિલોમીટર સુધીના દૈનિક ઓપરેશન માટે LNG ઉપલબ્ધ રહી શકે છે.
આ સિસ્ટમમાં 40 ટકા સુધી ડીઝલના સ્થાને LNGનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને બંને DPC પર 2,000 કિલોમીટરથી વધુના ફિલ્ડ ટ્રાયલ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રાયલના આંકડા પ્રમાણે એક DPCથી આશરે ₹11.9 લાખની વાર્ષિક ઇંધણ બચત, જ્યારે બે DPC ધરાવતી 8-કોચની DEMU રેકથી આશરે ₹23.9 લાખ પ્રતિ વર્ષની બચત શક્ય છે.
પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ LNGના ઉપયોગથી CO₂, NOx અને Particulate Matter જેવા ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. સાથે જ ડીઝલ અને LNG બંનેના ઉપયોગની ક્ષમતા હોવાથી ટ્રેનને ઇંધણની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે ઓપરેશનલ ફ્લેક્સિબિલિટી મળે છે.
એટલે આ માત્ર ‘નવી ટ્રેન’ નથી...
સાબરમતીથી પાટણ વચ્ચે દોડનારી આ DEMUને માત્ર નવી ટ્રેન તરીકે જોવી સરળ છે, પરંતુ તેની પાછળનો પ્રયોગ ઘણો મોટો છે. ભારતીય રેલવે એક તરફ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને બીજી તરફ જ્યાં ડીઝલ આધારિત ઓપરેશન જરૂરી છે ત્યાં વૈકલ્પિક ઇંધણના રસ્તા શોધી રહ્યું છે. LNG-Diesel Dual Fuel DEMU આ જ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગ છે.
ડીઝલ સંપૂર્ણપણે બંધ નહીં થાય, પરંતુ તેનો હિસ્સો ઘટાડાશે. LNGનો ઉપયોગ વધશે. ઇંધણ ખર્ચ ઘટાડવાનો પ્રયાસ થશે. ઉત્સર્જન ઘટાડવાનો પ્રયાસ થશે. અને સૌથી મહત્વની વાત, ટ્રેનની કામગીરી જાળવી રાખીને આ બધું કરવાનો પ્રયાસ થશે.