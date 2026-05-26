અમદાવાદના નવા મેયર બનતા જ હિતેશ બારોટે સૌથી પહેલા કર્યું આ કામ, કેબિન બહાર લાગેલું સ્ટીકર આવ્યું ચર્ચામાં

થલતેજ વોર્ડના કાઉન્સલર હિતેશ બારોટે મેયર તરીકે સૌપ્રથમ કામ કર્યું ભેટ-સોગાત નકારવાનું, લગાવ્યું સ્પષ્ટ સંદેશ આપતું સ્ટીકર.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 5:00 PM IST

અમદાવાદ : મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી 26 એપ્રિલના રોજ યોજાઈ હતી. ચૂંટણીના એક મહિના બાદ આજે શહેરને નવા મેયર મળ્યા છે. થલતેજ વોર્ડના કાઉન્સલર હિતેશ બારોટને અમદાવાદ શહેરનાં પ્રથમ નાગરિક (મેયર) બનાવવામાં આવ્યા છે. મેયર બનતાં જ તેમણે સાદગી અને પ્રજા-પ્રથમનો અનોખો સંદેશ આપ્યો છે.

મેયર તરીકે પહેલું કામ: 'ભેટ સોગાત અસ્વીકાર્ય' સ્ટીકર

હિતેશ બારોટે મેયર બનતાની સાથે જ સૌથી પહેલું કામ પોતાની કેબિનના દરવાજા પર 'ભેટ સોગાત અસ્વીકાર્ય છે' એવું સ્ટીકર લગાવી દીધું. આ અંગે તેમણે કહ્યું, "મેયર તરીકેની મારા માટે જે સુવિધાઓ છે, તે લેવા વિશે મેં આજ સુધી વિચાર્યું પણ નથી."

કોઈ વાઉચર નહીં, બંગલામાં નહીં જવાનો

ભાજપના આ વરિષ્ઠ નેતાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, તેમણે અત્યાર સુધી કોઈ પણ સરકારી સંસ્થામાંથી વાઉચર લઈને ફાયદો લીધો નથી. તેમણે ઉમેર્યું, "પ્રજાના કામ સિવાય મારા માટે જે કંઈ સુવિધા મળે છે, તે મારા માટે કોઈ કામની નથી. હું ઇલેક્ટ્રિક કારનો ઉપયોગ કરીશ. હું મેયર બંગલામાં નહીં જાઉં અને મારા નાનકડા ઘરમાં જ રહીશ."

ખેડૂતની ભૂમિકા નિભાવીશ

હિતેશ બારોટે પોતાના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે જણાવતાં કહ્યું, "ગયા ટર્મમાં કિરીટભાઈ પણ નાનકડા રૂમમાંથી આવતા હતા, એમનું ઉદાહરણ અમે જોયું છે. અમદાવાદના પહેલા મેયર મિલ માલિક હતા અને હું ખેડૂત છું. ખેડૂત તરીકે મારી ભૂમિકા છે કે પ્રજાને વધુમાં વધુ મહેનત મળે, તે માટે હું પ્રયત્ન કરીશ."

કોણ છે હિતેશ બારોટ?

  • 1986થી ભાજપ સાથે જોડાયેલા અને આરએસએસના સક્રિય કાર્યકર
  • 2001થી 2005 સુધી બોડકદેવ ગામના સરપંચ
  • 2010માં એપીએમસી અમદાવાદના વાઈસ ચેરમેન
  • 2014માં એપીએમસીના ડાયરેક્ટર
  • 2013થી 2017 સુધી પંચમહાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકના ડાયરેક્ટર
  • 2017માં ગુજકોમાસોલ ગુજરાતના ડાયરેક્ટર
  • 2021માં થલતેજ વોર્ડના કોર્પોરેટર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન
  • 2026માં ફરીથી ભાજપના ટિકિટ પર જીતીને કાઉન્સલર અને હવે મેયર

મેયર હિતેશ બારોટની આ સાદગી અને પ્રજાહિતની ભાવનાને લોકો દ્વારા ભરપૂર સપોર્ટ મળી રહ્યો છે.

