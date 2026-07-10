રાજકોટમાંથી હાઇટેક કારચોર ગેંગ ઝડપાઇ, કાર ચોરવાની હાઈટેક રીત જોઈ પોલીસ પણ ચોંકી
સામાન્ય રીતે લોક તોડવાને બદલે મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને બ્લૂટૂથ ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરીને માત્ર 5 મિનિટમાં કાર ચોરી લેતી હતી.
Published : July 10, 2026 at 1:00 PM IST
રાજકોટ: આજના આધુનિક યુગમાં ચોરો પણ હવે હાઇટેક બની ગયા છે. રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક એવી હાઈટેક ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે સામાન્ય રીતે લોક તોડવાને બદલે મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને બ્લૂટૂથ ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરીને માત્ર 5 મિનિટમાં કાર ચોરી લેતી હતી. સુઝુકી કંપનીની કારને ટાર્ગેટ બનાવતી આ શાતિર બેલડીએ સુરેન્દ્રનગર, મહેસાણા અને જામનગર સહિતના જિલ્લાઓમાં અનેક વાહનોની ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે બંને રીઢા ગુનેગારોને ઝડપી પાડી 11.80 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
રાજકોટમાં હાઇટેક કાર ચોરતી ગેંગ ઝડપાઇ
રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ACP ભરત બસિયાના જણાવ્યા અનુસાર, પકડાયેલા આરોપીઓના નામ મુકેશકુમાર મેઘવાલ અને સલામ ઉર્ફે છોટિયો યુસુફ ખાન છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ બંને આરોપીઓ રીઢા ગુનેગાર છે.આરોપી મુકેશકુમાર મેઘવાલ વિરુદ્ધ અગાઉ સુરેન્દ્રનગર, વલસાડ અને કચ્છમાં વાહનચોરી સહિતના કુલ 4 ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે સલામ ઉર્ફે છોટિયા વિરુદ્ધ રાજસ્થાનના જોધપુર પ્રતાપનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગંભીર ગુનો નોંધાયેલો છે. આ આરોપી વર્ષ 2026માં જેલમાંથી પેરોલ પર મુક્ત થયા બાદ પેરોલ જમ્પ કરી નાસતો ફરતો હતો. આ દરમિયાન તે મુકેશના સંપર્કમાં આવ્યો હતો અને બંનેએ મળીને કાર ચોરીનો આ નવો કીમિયો અપનાવ્યો હતો.
આ ગેંગ સામાન્ય ચોરોની જેમ નહીં પણ અત્યંત આધુનિક પદ્ધતિથી સુઝુકી કંપનીની મોટર કારને ટાર્ગેટ બનાવતી હતી. તેમની ચોરી કરવાની રીત જોઈને ખુદ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી છે. સૌથી પહેલાં તેઓ કારનો કાચ તોડીને અંદર પ્રવેશતા હતા અને ત્યારબાદ સ્ટેરિંગની નીચે એક શક્તિશાળી મેગ્નેટ મૂકીને સ્ટેરિંગ લોક અનલોક કરી દેતા હતા. સ્ટિયરિંગ અનલોક થયા બાદ તેઓ કારના સિસ્ટમ પોર્ટમાં બ્લૂટૂથ ડિવાઇસ લગાવતા હતા.
આ ડિવાઇસને પોતાના મોબાઈલની 'ડાયગ્ઝોન પ્રો' નામની એપ્લિકેશન સાથે કનેક્ટ કરતા હતા. એપ્લિકેશન અને બ્લૂટૂથના કોમ્બિનેશનથી કારની સિક્યોરિટી સિસ્ટમને બાયપાસ કરી, વાયર ડાયરેક્ટ કરીને માત્ર 5 જ મિનિટમાં કાર સ્ટાર્ટ કરી તેઓ રફુચક્કર થઈ જતા હતા.
પોલીસે હાલ બંને આરોપીઓ પાસેથી ચોરી કરેલી 3 મોટર કાર, ગુનામાં વપરાયેલું મેગ્નેટ, બ્લૂટૂથ ડિવાઇસ અને બે મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યા છે અને કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
"પકડાયેલા આ બન્ને આરોપી રીઢા ગુનેગાર છે. આરોપી મુકેશ મેઘવાલ વિરૂદ્ધ સુરેન્દ્રનગર, વલસાડ અને કચ્છમાં વાહન ચોરી સહિતના કૂલ 4 ગુના નોંધાઇ ચુક્યા છે જ્યારે સલામ ઉર્ફે છોટિયા વિરૂદ્ધ રાજસ્થાનના જોધપુર પ્રતાપનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગંભીર ગુનો નોંધાયેલો છે." ભરત બસિયા, ACP, રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
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