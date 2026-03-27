અમદાવાદના SG હાઇવે પર હિટ એન્ડ રન, કાર ચાલકે બાઇક ચાલકને રોડ પર ઢસડ્યો; વીડિયો વાયરલ
SG હાઇવે પર પકવાન બ્રિજ પર વોક્સવેગન કારે બાઇક ચાલકને ટક્કર મારી હતી અને ત્યારબાદ ફરાર થઇ ગયો હતો.
Published : March 27, 2026 at 8:56 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના SG હાઇવે પર ફરી એક વખત હિટ એન્ડ રનની ઘટના સામે આવી છે. પકવાન બ્રિજ પાસે કાર ચાલકે બાઇક સવારને ઘસડતા યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. વોક્સવેગન કારે બાઇક સવારને જોરદાર ટક્કર મારી હતી અને બાઇક સીધુ કારના બોનેટમાં ઘુસી ગયું હતું. આ દરમિયાન યુવક લોહીલુહાણ હાલતમાં રોડ પર પટકાયો હતો.
અમદાવાદમાં કાર ચાલકે બાઇક સવારને ઘસડ્યો
બનાવની વિગત જોઇએ તો અમદાવાદના એસજી હાઇવે પકવાન બ્રિજ પર 9થી 10 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન પૂરઝડપે આવતી લાલ રંગની વોક્સવેગન કારે બાઇક સવારને ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માતમાં નરોડા વિસ્તારના રહેવાસી કમલેશ પાણખાણીયા રોડ પર પટકાયા હતા જેને કારણે તેમને માથામાં ગંભીર ઇજા થઇ હતી અને બન્ને પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. કારની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે યુવકનું બાઇક કારની બોનેટમાં ઘુસી ગયું હતું.
અકસ્માત બાદ યુવકને પ્રાથમિક સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને જ્યાથી વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવ્યો છે. હાલ તેની સ્થિતિ નાજુક હોવાનું જાણવા મળે છે. ઘટના બાદ લાલ રંગની વોક્સવેગન કારનો ચાલક (GJ-01-RE-2275) અકસ્માત સર્જ્યા બાદ ફરાર થઇ ગયો હતો. અકસ્માતને કારણે પકવાન બ્રિજ પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.
આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ મામલે SG હાઇવે 2 ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અજાણ્યા કાર ચાલક વિરૂદ્ધ હિટ એન્ડ રનનો ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હિટ એન્ડ રનની ઘટનાને લઇને PI ઉષા વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, "CCTV ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે ફરાર કાર ચાલકને ઝડપવા માટે તીવ્ર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપી સુધી પહોંચી જવાય તેવી શક્યતા છે."
આ પણ વાંચો: