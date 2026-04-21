કાર બની કાળ, શેરડીનો રસ પી રહેલા લોકોને બેફામ કારે ઉડાડ્યા, બેના ઘટનાસ્થળે જ મોત
કાલાવડમાં ઉનાળાની ઠંડક મેળવી રહેલા રાહદારીઓ પર અચાનક મોત બનીને ત્રાટકેલી કારના CCTVમાં કેદ થયેલા કંપાવી દેનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા.
Published : April 21, 2026 at 2:15 PM IST
જામનગર: જિલ્લાના કાલાવાડ શહેરમાં એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. કાલાવાડ-જામનગર હાઈવે પર આવેલા નવા માર્કેટિંગ યાર્ડની બિલકુલ સામે, ક્રિષ્ના રેસ્ટોરન્ટ પાસે પુરપાટ ઝડપે આવતી એક બેફામ કારે શેરડીનો રસ પી રહેલા નિર્દોષ નાગરિકોને અડફેટે લીધા હતા. આ ગંભીર હિટ એન્ડ રનની ઘટનામાં બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
ક્ષણભરમાં છવાયો માતમ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક મેળવવા માટે કેટલાક લોકો હાઈવે પર સ્થિત ક્રિષ્ના રેસ્ટોરન્ટ પાસે શેરડીના રસની ચીચોડા પર ઊભા રહીને રસ પી રહ્યા હતા. આ સમયે જામનગર તરફથી આવતી એક પૂરપાટ ઝડપે દોડતી કારના ચાલકે સ્ટેયરીંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો.
કાર એટલી પ્રચંડ ગતિમાં હતી કે તે સીધી જ રસ્તાની બાજુમાં ઊભેલા લોકોમાં ઘૂસી ગઈ હતી. કારની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ત્યાં હાજર લોકો હવામાં ફંગોળાયા હતા. અકસ્માત બાદ હાઈવે પર ચીચીયારીઓ ગુંજી ઉઠી હતી અને લોહીના ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા હતા.
આ અકસ્માતમાં હાલ કાલાવડમાં રહેતા અને મૂળ દ્વારકાના મીઠાપુરના કિર્તીબેન હરીભાઇ ચાનપા અને 13 વર્ષીય અયાન અશરફભાઇ ઠાસરીયાનું કમકમાટીભર્યું મૃત્યુ નીપજ્યું છે. ઘટના બનતા જ આસપાસના લોકો અને રાહદારીઓ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા.
તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવતા, પેરામેડિકલ સ્ટાફે પ્રાથમિક સારવાર આપી બંને ગંભીર ઈજાગ્રસ્તોને વધુ સારવાર અર્થે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા છે. હાલ તેમની હાલત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
બનાવની જાણ થતા જ કાલાવાડ ટાઉન પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહોનો કબજો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે કાલાવાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા છે.
આ અકસ્માત સર્જીને કાર ચાલક માનવતા નેવે મૂકીને પોતાની કાર સાથે ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. કાલાવાડ પોલીસે અજાણ્યા કાર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી, સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે.
સ્થાનિકોમાં રોષની લાગણી
હાઈવે પર વધતા જતા ટ્રાફિક અને બેફામ ગતિએ દોડતા વાહનોને કારણે અવારનવાર આવા અકસ્માતો સર્જાય છે. નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ દ્વારા હાઈવે પર સ્પીડ બ્રેકર અથવા ચેકિંગ પોઈન્ટ વધારવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. હાલમાં પોલીસે ફરાર કાર ચાલકને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
