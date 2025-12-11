ભાવનગરમાં ચાલવા નીકળેલી એક મહિલાને કાર ચાલકે અડફેટે લેતા મોત, ઈબાઈક ચાલક યુવતીને પણ મારી ઠોકર
ભાવનગર શહેરમાં એક બેફામ કાર ચાલકે ચાલવા નીકળેલી દેરાણી-જેઠાણીમાંથી દેરાણીને અડફેટે લેતા સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે.
Published : December 11, 2025 at 10:53 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના વાઘાવાડી રોડ ઉપર મોડી રાત્રે કાર ચાલક બેફામ થયો હતો. રાતે વાઘાવાડી રોડ ઉપર જમીને ચાલવા નીકળેલી દેરાણી જેઠાણી પૈકી દેરાણીને એક કાર ચાલકે અડફેટે લીધી હતી. જેમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલી દેરાણીનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યું નીપજ્યું હતું. આ ઉપરાંત કાર ચાલકે એક ઇ બાઈક ચાલક યુવતીને પણ અડફેટે લીધી હતી.
શહેરમાં રાત્રે જમીને ચાલવા જતા અનેક લોકો જોવા મળે છે, ત્યારે ગત 10 ડિસેમ્બરની રાતે કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં સાગવાડી નજીક રામેશ્વર મંદિરમાં રહેતા મીનાબેન અને સોનલબેન દેરાણી જેઠાણી જમીને રાત્રે 9.45 કલાકે ચાલવા નીકળ્યા હતા. ત્યારે કાળિયાબીડની ટાંકીથી લઈને સ્વામિનારાયણ મંદિર સુધીના માર્ગ ઉપર ચાલીને જતા હોય ત્યારે પાછળથી એક કાર ચાલકે આવીને સોનલબેનને અડફેટે લીધા હતા જેમાં તેઓ ઉછળીને રસ્તા ઉપર પડતા તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.
નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં મીનાબેન અશ્વિનપુરી ભીમપુરી ગોસ્વામીએ આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ કાળિયાબીડની ટાંકીથી લઈને સ્વામિનારાયણ મંદિર પહેલા રસ્તામાં એક કાર ચાલકે તેમના દેરાણી સોનલબેનને પાછળથી ઠોકરમાર્યા બાદ તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. જો કે આ જ સમયે ઇ બાઇક પર જતી એક યુવતીને પણ કાર ચાલકે ઠોકર મારતા તે રસ્તા પર પડી ગઈ હતી. જો કે બાદમાં તેમને રીક્ષા ઉભી રખાવીને પોતાના દેરાણી સોનલબેનને સર ટી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન સોનલબેનનું મૃત્યુ નીપજતાં પરિવારમાં શોક પ્રસરી ગયો હતો.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મીનાબેન સોનલબેનને સર ટી હોસ્પિટલ લઈ આવ્યા બાદ ICU ખાતે સારવારમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ઇ બાઈક ચાલક યુવતીને પણ સર ટી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવી હતી. જેનું નામ ઉમેદાની બિલાલભાઈ શેખ હોવાનું અને તે અરબવાડની રાણીકા વિસ્તારની રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
હાલ તો કારચાલક વિરુદ્ધ લોકોનો જીવ જોખમાય તે રીતે બેફીકરાઇથી વાહન ચલાવતા ધોરણસર ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ પણ આ કારચાલકની શોધખોળ કરી રહી છે.