ખેડામાં કાર ચાલકે રીક્ષાને લીધી અડફેટે, ત્રણના કમકમાટીભર્યા મોત, અકસ્માત સર્જી કાર ચાલક ફરાર
ખેડા-માતર રોડ પર એક ઈકો કારના ચાલકે રીક્ષાને ટક્કર મારી હતી, જેમાં રીક્ષામાં સવાર 3 લોકોનાં મૃત્યું નીપજ્યા, અકસ્માત બાદ કાર ચાલક ફરાર થઈ ગયો.
Published : October 5, 2026 at 11:45 AM IST
ખેડાઃ જિલ્લાના ખેડા-માતર રોડ પર સંતરામ મિલ પાસે પૂરપાટ ઝડપે જતી ઈકો કારે રીક્ષાને ભયંકર ટક્કર મારતા ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં રિક્ષામાં સવાર ૩ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. જ્યારે અન્ય ૪ વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.અકસ્માત એટલો ભીષણ હતો કે રીક્ષાનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો.
ત્રણ લોકોનો ઘટના સ્થળે જ મોત
પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી ઈકો કારના ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા રીક્ષા સાથે ટક્કર થઈ હતી. આ ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે રીક્ષામાં સવાર ત્રણ મુસાફરોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.અકસ્માત સર્જ્યા બાદ ઈકો કારનો ચાલક ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં સીંજીવાડાના રહેવાશી અબ્દુલકય્યુમ ડોસુમીયા મલેક, શેખુપુરના રહેવાશી અમરસિંહ બુધાભાઈ વાઘેલા અને દેથલી ગામના રહેવાશી બળવંત વિષ્ણુભાઈ ચુનારાનું મૃત્યું નીપજ્યું છે.
જીવ ગુમાવનારા
- મલેક અબ્દુલકય્યુમ ડોસુમીયા, સીંજીવાડા
- અમરસિંહ બુધાભાઈ વાઘેલા, શેખુપુર
- બળવંત વિષ્ણુભાઈ ચુનારા, દેથલી
ઈજાગ્રસ્ત
- વિક્રમભાઈ અજીતભાઈ તળપદા
- લક્ષ્મણભાઈ સોમાભાઈ પરમાર
- પ્રવિણભાઈ રાવળ
- ભાવનાબેન લાલજીભાઈ રબારી
માતરના ધારાસભ્ય કલ્પેશ પરમાર ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા
અકસ્માત થતાં જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી માટે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિકોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી રીક્ષામાં ફસાયેલા ઈજાગ્રસ્ત લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા. આ ઘટનાના પગલે માતર-તારાપુર રોડ પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને લોકોના ટોળેટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા. ગંભીર અકસ્માતને પગલે માતરના ધારાસભ્ય કલ્પેશ પરમાર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.હોસ્પિટલમાં પહોંચી ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર સહિતની બાબતે સૂચનાઓ આપી હતી.
માતર પોલીસે હાથ ધરી કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતાં જ માતર પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને રોડ પરથી હટાવીને વાહન વ્યવહાર પૂર્વવત કરાવ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ૪ લોકોને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ રીફર કરવામાં આવ્યા હતા.
કાર ચાલકને ઝડપી પાડવા પોલીસની કાર્યવાહી
માતર પોલીસે ત્રણેય મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.પોલીસે હાલમાં અકસ્માત અંગે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.તેમજ ફરાર ઈકો ચાલકને વહેલી તકે ઝડપી પાડવા સહિતની વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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