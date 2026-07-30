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સુરતના ડીંડોલીમાં હિસ્ટ્રીશીટરની હત્યા, ભૂષણ પાટીલ સહિત ચાર સામે ગુનો દાખલ

સુરત શહેરના ડીંડોલી વિસ્તારમાં હિસ્ટ્રીશીટરો વચ્ચે સર્જાયેલી લોહિયાળ અદાવતે સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઇ છે.

સુરતના ડીંડોલીમાં હિસ્ટ્રીશીટરની હત્યા
સુરતના ડીંડોલીમાં હિસ્ટ્રીશીટરની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 5:40 PM IST

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સુરત: સુરત શહેરના ડીંડોલી વિસ્તારમાં હિસ્ટ્રીશીટરો વચ્ચે સર્જાયેલી લોહિયાળ અદાવતે સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. આ ચકચારી ઘટનામાં મોતને ભેટનાર 32 વર્ષીય પ્રવીણ ઉર્ફે 'આંબો' આઝાદ કોળી પોતે પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતો હતો. મૃતક પ્રવીણ અગાઉ રાજ્યના અતિગંભીર કાયદા 'ગુજસીટોક', આર્મ્સ એક્ટ (હથિયાર ધારા), NDPS તેમજ અનેક ગંભીર શારીરિક હુમલા જેવા સંગીન ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હતો.

આ સનસનાટીભરી હત્યાને અંજામ આપનાર મુખ્ય આરોપી ભૂષણ પાટીલ પણ એક રીઢો અને કુખ્યાત અપરાધી છે. ભૂષણ પાટીલના નામે અગાઉ મર્ડર અને ખૂનની કોશિશ જેવા અનેક ભયાનક ગુનાઓ પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલા છે. ગુનાહિત દુનિયાના આ બંને સાગરીતો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતી અંદરોઅંદરની વર્ચસ્વની લડાઈ અને અદાવતે આખરે એકનો ભોગ લેતાં સમગ્ર ડીંડોલી પંથકમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

સુરતના ડીંડોલીમાં હિસ્ટ્રીશીટરની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી અનુસાર, લક્ષ્મણનગરમાં અચાનક જ બે જૂથો વચ્ચે ખેલાયેલા આ લોહિયાળ ખેલમાં પ્રવીણની હત્યા કરવામાં આવી હતી. મરનાર પ્રવીણ ઉર્ફે 'આંબો' ઘટનાસ્થળની બિલકુલ નજીક આવેલા જય અંબેનગર (જયેશનગર)નો જ મૂળ રહેવાસી હતો. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તાબડતોબ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. ACP એન. પી. ગોહિલની સીધી દેખરેખ હેઠળ પોલીસ ટીમે તુરંત જ મૃતદેહનો કબજો મેળવીને કાયદેસરની ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી અને ક્રાઈમ સીન પરથી મહત્વના ફોરેન્સિક પુરાવાઓ એકત્ર કર્યા હતા.

મુખ્ય આરોપી ભૂષણ પાટીલ સહિત 4 સાગરીતોની સંડોવણી

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન આ ચકચારી મર્ડર કેસનો પર્દાફાશ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ ગયો છે. ACP એન. પી. ગોહિલે મીડિયાને માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આ ખૂનમાં મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ભૂષણ પાટીલ અને તેની સાથેના અન્ય 3 સાગરીતો મળીને કુલ 4 આરોપીઓ સીધા સંડોવાયેલા છે. મુખ્ય આરોપી ભૂષણ પાટીલનો અપરાધિક ઇતિહાસ જોતાં જ સ્પષ્ટ થાય છે કે તે ખૂબ જ ચાલાક અને હિંસક માનસિકતા ધરાવે છે. આ ગંભીર ગુનાને અંજામ આપ્યા બાદ તમામ 4 આરોપીઓ ઘટનાસ્થળથી ફરાર થઈ ગયા છે. જોકે, પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરીને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને સ્થાનિક બાતમીદારોની મદદથી ચારેય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ચારેકોર સઘન તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દીધો છે.

વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કાબૂ હેઠળ રાખવા અને લોકોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે ડીંડોલીમાં વધારાનો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો છે. સ્થાનિક પોલીસ ઉપરાંત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ખાસ ટીમો બનાવીને મુખ્ય આરોપી ભૂષણ પાટીલ અને તેના 3 સાથીદારોની ધરપકડ કરવા માટે સંભવિત તમામ ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

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