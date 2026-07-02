સુરેન્દ્રનગર હોસ્પિટલમાં હુમલો કરનાર હિસ્ટ્રીશીટર ઝડપાયા, પોલીસે ઘટનાસ્થળે લઇ જઇ કાયદાનું ભાન કરાવ્યું
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી છે.
Published : July 2, 2026 at 10:30 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલની અંદર જ સાયલાના એક દર્દીના સગા પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનામાં સુરેન્દ્રનગર પોલીસે મહેસાણા ખાતે છુપાયેલા હિસ્ટ્રીશીટરને દબોચી લીધા છે અને હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું.
સુરેન્દ્રનગરમાં હિસ્ટ્રીશીટરનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ કોલેજ ખાતે એક દર્દીને દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. દર્દી સાથે આવેલા તેમના સગા સાથે સુરેન્દ્રનગરના પોપટપરા વિસ્તારમાં રહેતા તત્વો દ્વારા મારામારી કરવામાં આવી હતી અને છરી વડે હુમલો કરી ઇજા પહોંચાડી હતી. હિતેશભાઈ શંકરભાઈ કોડિયા રહે પોપટપરા તેમજ અજીત ઉર્ફે ટકો જવાનજી મકવાણા દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. બન્ને આરોપીઓએ ઉપર અલગ અલગ 20 ગુના હોવાનું સામે આવ્યું હતું જેના આધારે સુરેન્દ્રનગર એ ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમ બનાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ બંને ઇસમો હુમલો કરી નાસી છૂટ્યા હતા ત્યારે આ બન્ને ઇસમ મહેસાણા જિલ્લામાં છુપાયેલા હોવાની બાતમી સીટી પોલીસને મળી હતી. આ બાતમીના આધારે તપાસ કરતા બન્ને ઇસમ ઝડપાઇ ગયા હતા અને બન્નેને કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.
મેડિકલ કોલેજની અંદરના ભાગે બન્ને આરોપીઓનું રિકન્ટ્રક્શન પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ અંગે આગળની તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ હુમલામાં વપરાશ થયેલી છરીઓ તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ અંગે Dysp પાર્થ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઝડપાયેલા બન્ને આરોપીઓ વિરૂદ્ધ અલગ અલગ 20 જેટલા ગુના દાખલ થયેલા છે જેમાં મારામારી, હત્યાના પ્રયાસ જેવા ગુનાઓ દાખલ થયા છે. આ બન્ને આરોપીઓ રીઢા ગુનેગાર છે. વધુ તપાસ ચાલું છે.
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