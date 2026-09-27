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સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું અને 146 વર્ષથી અડીખમ વઢવાણ રેલવે સ્ટેશનનો જાણો રસપ્રદ ઈતિહાસ

ડિસેમ્બર 1880માં સૌપ્રથમવાર સૌરાષ્ટ્રમાં વઢવાણ અને ભાવનગર વચ્ચે રેલવે સેવાની શરૂઆત થઈ હતી.

ડિસેમ્બર 1880માં સૌપ્રથમવાર સૌરાષ્ટ્રમાં વઢવાણ અને ભાવનગર વચ્ચે રેલવે સેવાની શરૂઆત થઈ હતી.
ડિસેમ્બર 1880માં સૌપ્રથમવાર સૌરાષ્ટ્રમાં વઢવાણ અને ભાવનગર વચ્ચે રેલવે સેવાની શરૂઆત થઈ હતી. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 9:34 PM IST

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ફઝલ ચૌહાણ, સુરેન્દ્રનગરઃ ભારતમાં સૌથી મોટું અને સૌથી જૂનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટેનું સૌથી મોટું નેટવર્ક એટલે રેલવે નેટવર્ક. સૌરાષ્ટ્રમાં રેલવેની શરૂઆત વઢવાણથી થઈ હતી. તે સમયે વઢવાણ એ સુરેન્દ્રનગરના કાપ વિસ્તાર તરીકે જાણીતો હતો.

સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશદ્વાર એટલે સુરેન્દ્રનગર અને સૌરાષ્ટ્રમાં રેલવેનું પ્રવેશદ્વાર એટલે વઢવાણ. સૌરાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમ રેલવેનો પાયો વઢવાણમાં નંખાયો અને સૌ પહેલીવાર અંગ્રેજોએ વિરમગામથી સુરેન્દ્રનગર સુધીનો રેલવે ટ્રેક ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. આ રેલવે ટ્રેકનો ઉદ્દેશ્ય સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત કપાસનું રેલવે મારફતે વિરમગામ લઈ જવાનો હતો. બીજી બાજુ વિરમગામથી પણ અલગ અલગ પ્રકારનું અનાજ રેલવે મારફતે વઢવાણ લાવવામાં આવતું હતું.

1880માં સૌપ્રથમવાર સૌરાષ્ટ્રમાં વઢવાણ અને ભાવનગર વચ્ચે રેલવે સેવાની શરૂઆત થઈ હતી. (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષ 1877માં દુષ્કાળની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. આ દુષ્કાળની સ્થિતિમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકોને પીવાના પાણીના પણ ફાંફા હતા. તે સમયે ગામડે ગામડે પાણી પહોંચાડવા માટે સ્ટેટ દ્વારા કેટલાક પ્રજાલક્ષી અને પ્રજાહિત માટેના નિર્ણય કરવામાં આવ્યા હતા. આ નિર્ણયો પૈકીનો સૌથી મોટો નિર્ણય હતો રેલવે ટ્રેક નાખવાનો.

ભાવનગરના તત્કાલિન રાજવી તખ્તસિંહજી ગોહિલે નાખ્યો પાયો

ભાવનગર સ્ટેટના તત્કાલિક રાજવી તખતસિંહજી ગોહિલે નિર્ણય કર્યો કે તેઓ સ્વખર્ચે ભાવનગરથી વઢવાણ સુધી રેલવે ટ્રેક નાખશે. આ રેલવે ટ્રેક નાખવાનું કામ ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલ્યું. અને 1880માં રેલ્વે ટ્રેક ભાવનગરથી વઢવાણ સુધીની નાખી દેવામાં આવ્યો. આને સૌરાષ્ટ્રનો પ્રથમ પ્રાઇવેટ રેલ્વે ટ્રેક ગણવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમ ટ્રેન પણ વઢવાણથી ભાવનગર ખાતે 18 ડિસેમ્બર 1880ના રોજ દોડાવવામાં આવી. તે સમયના ગવર્નર અને તેમના અધિકારીઓએ આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હતી. ઐતિહાસિક વઢવાણ રેલવે સ્ટેશન પણ તે સમયે બાંધવામાં આવેલું હતું. તખતસિંહની હાજરીમાં બોમ્બે ગવર્નર સર જેમ્સ ફર્ગ્યૂસન દ્વારા લાઈનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ વઢવાણ અને ભાવનગર વચ્ચે સૌપ્રથમ સૌરાષ્ટ્રની ટ્રેન દોડાવવામાં આવી હતી.

146 વર્ષે આજે પણ અડીખમ છે વઢવાણ રેલવે સ્ટેશન

સુરેન્દ્રનગર કાપ તરીકે તે સમયે ઓળખાતું અને વઢવાણ મુખ્ય તાલુકાદાર અને સ્ટેટ ગણાતું હતું. 1952માં તમામ ગામડાઓ સરકારમાં ભળી ગયા એટલે 1952માં વઢવાણ રેલવે લાઈન પણ પશ્ચિમ રેલવેમાં ભળી ગઈ. જો કે આજે 146 વર્ષ બાદ પણ આ રેલવે લાઈન યથાવત છે અને તેના ઉપર ટ્રેન પણ દોડે છે. અસંખ્ય મુસાફરો રોજ ભાવનગર-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે અપ-ડાઉન પણ કરે છે. રેલવે વિભાગ દ્વારા ગુજરાતભરના રેલ્વે પ્લેટફોર્મમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા પરંતુ હવે એકમાત્ર સૌરાષ્ટ્રનું એવું રેલ્વે સ્ટેશન છે તે 146 વર્ષ જૂનું છે અને હજુ પણ અડીખમ રીતે ઉભું છે. અનેક વાવાઝોડા આવ્યા, ભૂકંપ આવ્યા અને વિષમ પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ થયું, છતાં 146 વર્ષ જૂનું વઢવાણનું રેલવે સ્ટેશન આજે પણ અડીખમ રીતે ઉભું છે. વઢવાણ રેલવે સ્ટેશન પર દિવસની 10થી વધુ ટ્રેન ઉભી રહી છે. આજે પણ ઐતિહાસિક રીતે વઢવાણનું રેલવે સ્ટેશન પોતાની સાક્ષી પૂરી રહ્યું છે.

ઈતિહાસની ઝાંખી કરાવતું વઢવાણ રેલવે સ્ટેશન

વઢવાણના ઈતિહાસના જાણકાર ભવાનીસિંહ મોરી કહે છે કે, વઢવાણનું રેલવે સ્ટેશન ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલું છે. હવે હેરિટેજ રેલ્વે સ્ટેશન તરીકે પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રેલ્વે સ્ટેશન ભલે જૂનું છે. ડેવલોપમેન્ટ માટે અહીં તોડફોડ કરવા દેવામાં આવી નથી. 1880 માં જે પ્રકારનું રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું હતું તે જ પ્રકારનું આજે પણ છે. ત્યાંના બાંકડાઓ પણ તે સમયના છે, તેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રૂમ અને તેનું બિલ્ડીંગ તેની રેલ્વે લાઈન અને તેના લાકડાઓ પણ તે સમયના છે, જે આજે પણ અડીખમ રીતે છે. તેમાં કોઈપણ પ્રકારનું નવીનીકરણ અને ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું નથી. રેલવે સ્ટેશનની અંદર નાખવામાં આવેલી ટેકનોલોજી, CCTV કેમેરાઓ અને અલગ અલગ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે.

"પ્રારંભમાં લોકો ટ્રેનને ગણતા હતા દૈવીય શક્તિ"

ભવાનીસિંહ મોરી તે સમયના ઈતિહાસનું વર્ણન કરતા કહે છેકે, જ્યારે પહેલીવાર રેલવે આવી ત્યારે લોકો નારિયેળ લઈને પૂજા કરવા ગયા હતા. કેટલાક લોકો તો ટ્રેનને દૈવીય અવતાર ગણતા હતા. લોકો એવું માનતા હતા કે, કોઈ દૈવીય શક્તિ હોય તો જ આટલા બધા લોકોને સાથે લઈને જઈ શકાય. અનેક લોકો રેલવે આવતી ત્યારે તેના એન્જિન આગળ નારિયેળ ફોડતા અને પૂજા કરતા હતા.

1880ના બાંકડાઓ, તે સમયે ઘંટ વગાડવામાં આવતો તે ઘંટ, જૂની ઘડિયાળો, ટાઈમ ટેબલ બતાવતું રેલવેનું પત્રક, રેલવે ટેલીફોન તાર સિસ્ટમ ચાલતી નથી પણ આજે પણ રેલ્વે સ્ટેશન વિસ્તારમાં યથાવત છે એટલે 1880નો ઇતિહાસ આજે પણ વઢવાણ રેલવે સ્ટેશન પર સચવાયેલો પડ્યો છે.

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TAGGED:

WADHWAN RAILWAY STATION
HISTORY OF WADHWAN RAILWAY STATION
વઢવાણ રેલવે સ્ટેશનનો ઈતિહાસ
સૌરાષ્ટ્રનું જૂનું રેલવે સ્ટેશન
FIRST RAILWAY STATION OF SAURASHTRA

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