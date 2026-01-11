ETV Bharat / state

સોમનાથ સ્વાભિમાન મહાપર્વ અને "મહામેરુપ્રાસાદ"નું જાણો શું છે રહસ્ય

સોમનાથ સ્વાભિમાન મહાપર્વ થકી સોમનાથ મંદિરને ધ્વંસ્ત કરવાથી લઈને ફરીથી નવનિર્માણ સુધીના એક હજાર વર્ષના ઇતિહાસને ફરીથી તાજો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

કેમ કહેવાઈ છે સોમનાથનું શિવલિંગ કૈલાશમહામેરૂપ્રાસાદ
ગીરસોમનાથ: આજે સોમનાથ સ્વાભિમાન મહાપર્વ પ્રસંગ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે જે સોમનાથ મંદિરની યશગાથાને લઈને મહા ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, તે સોમનાથ મંદિરને ધ્વંસ્ત કરવાથી લઈને ફરીથી નવનિર્માણ સુધીના એક હજાર વર્ષના ઇતિહાસને તાજો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

'કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ'

હજારો વર્ષ પૂર્વે સોમનાથ મંદિર અનેક વખત જે તે સમયના શાસકો દ્વારા ધ્વંસ કરવામાં આવ્યું, ફરીથી તેનું નવનિર્માણ થયું ધ્વંશ અને નવ નિર્માણ બાદ હાલમાં દર્શન આપી રહેલુ શિવાલય "કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ" તરીકે ઓળખાય છે. શા માટે શિવાલયને 'કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જુઓ અત્યાર સુધીના સોમનાથ મંદિરોનો રોચક ઇતિહાસ.

સોમનાથ સ્વાભિમાન મહાપર્વ
ધ્વંસ અને પુન: નિર્માણ કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ શિવાલય

સોમનાથ ખાતે આજે સોમનાથ સ્વાભિમાન મહાપર્વ ઉજવણી સંપન્ન થઈ રહી છે, ત્યારે સોમનાથ મંદિરના ઇતિહાસને લઈને પણ આજે કેટલીક જાણી અને અજાણી વાતો કે જે સોમનાથ મંદિરના ધ્વંસ અને તેના નવ નિર્માણને લઈને ઇતિહાસમાં કોતરાયેલી છે, તેને જાણવી પણ આટલી મહત્વની બને છે. સદીઓથી સોમનાથ મંદિર જે તે સમયના શાસકો દ્વારા ધર્મ અને સંપત્તિને લૂંટવા માટે ધ્વંસ્ત કરવામાં આવ્યું.

જેટલી વખત સોમનાથ મંદિર ધ્વંસ્ત કરાયું તેટલી જ વખત ફરીથી તેનુ પુનઃ નિર્માણ પણ થયું. આજે 1000 વર્ષ પૂર્વેના સોમનાથના ઇતિહાસની યશગાથા જોવા મળી રહી છે, તેમાં આજના સમયે દર્શન આપી રહેલું શિવાલય કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ તરીકે ઓળખાય છે.

વર્ષ 1026માં મહંમદ ગઝનીએ સોમનાથ મંદિરને ધ્વંસ્ત કર્યુ હતું
મંદિરનો ભવ્ય ભૂતકાળ અને પુનઃ નિર્માણ

સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ અને ભવ્ય પુનઃ નિર્માણ વચ્ચે આજે પણ શિવાલય દિપી રહ્યું છે. સૌપ્રથમ વખત સોમનાથ મંદિરની જાહોજહાલી અને સંપત્તિ તેમજ સુવર્ણને લૂંટવા માટે મહંમદ બેગડાએ પ્રથમ વખત સોમનાથ મંદિરને તોડ્યું હતું, ત્યારબાદ અલગ-અલગ શાસકોએ ધર્મ અને મંદિરની ભવ્યતાને લૂંટવા માટે પણ અનેક વખત સોમનાથ મંદિર પર પ્રહારો કરીને તેને ધ્વંસ્ત કર્યુ.

ઇન્દોરના મહારાણી અહલ્યાબાઈ હોલકરે 1839માં ધ્વંસ્ત થયેલા સોમનાથ મંદિરની બાજુમાં આવેલી જગ્યા પર શિવાલયનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું
ઈતિહાસમાં કેટલી વખત ધ્વંસ્ત થયું સોમનાથ મંદિર

વર્ષ 1026 માં મહંમદ ગઝનીએ સોમનાથ મંદિરને ધ્વંસ્ત કર્યુ, ત્યાર બાદ ઈસવીસન 1300માં અલાઉદ્દીન ખીલજીએ, 1398માં મુઝ્ઝફરે, 1457માં મહંમદ બેગડાએ અને 1665માં ઔરંગઝેબે મંદિરને ધ્વંસ્ત કર્યુ અને તેની તમામ સંપત્તિ અને સ્વાભિમાનને લૂંટવાનુ કૃત્ય કર્યું હતું. જે આજે પણ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલું જોવા મળે છે. સોમનાથ મંદિરના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલી ગાથાઓ પણ એવું વર્ણવે છે કે કુમારપાળના સમયમાં છેલ્લું શિખર બંધ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી લઈને 1707માં ફરી એક વખત સોમનાથ મંદિર પર વિધર્મી આક્રમણ ખોરોએ હુમલો કરીને મંદિરને ધ્વંસ્ત કર્યું.

ખંઢેર પડેલા ધર્મસ્થાનને રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર

ત્યાર બાદ ત્રીજી નવેમ્બર 1900માં જે તે સમયે ભારતના વોઇસરોય લોર્ડ કર્ઝને સોમનાથની મુલાકાત લીધી હતી અને અહીં ખંઢેર પડેલા ધર્મસ્થાનને રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરવું અને અહીં કોઈ પણ પ્રકારની અમાન્ય ગતિવિધિ ન થઈ શકે તે માટે, તેને કિલ્લામાં પરિવર્તિત કર્યું. ત્યારબાદ સોમનાથ મંદિરના ભવ્ય પુનઃ નિર્માણની યશ ગાથા શરૂ થઈ, જે આજે ભવ્ય અને દિવ્ય "કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ" રૂપે શિવાલય સોમનાથ દાદાના દર્શન કરાવી રહ્યું છે.

સોમનાથ મંદિરમાં સ્થાપિત શિવાલય
સૌરાષ્ટ્ર સરકારે સોમનાથ મંદિર બનાવવાની કરી શરૂઆત

વાસ્તુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે મોટા દેવાલયોને પ્રાસાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવું જ એક પ્રાસાદ રૂપનુ મોટું શિવાલય સોમનાથમાં બને તે માટે વાસ્તુશાસ્ત્રના નિષ્ણાત અને શિવાલય બનાવવા માટે ખૂબ જ કુશળ માનવામાં આવતા પ્રભાશંકર સોમપુરાને સોમનાથ મંદિરના નવ નિર્માણની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. શિવ પ્રાસાદના પાંચ પ્રકારો પણ શિલ્પ શાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે, તે મુજબ 1 વૃષભ, 2 ગિરીકુટ, 3 કૈલાશ, 4 અમર અને 5 મેરુ, આમાંથી કૈલાશ અને મેરુ પ્રાસાદના સ્વરૂપોને એકત્રિત કરીને એક નવું સ્વરૂપ "કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ" નામે સોમનાથ શિવાલયનું નિર્માણ કરાયું.

"કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ"શિવાલય

જેમાં જે તે સમયે સૌરાષ્ટ્રની સરકારના મુખ્ય પ્રધાન ઢેબરભાઈએ ધ્વંસ્ત થયેલા સોમનાથ મંદિર પર નવું શિખર બંધ મંદિર બને તે માટે ખાનગી ટ્રસ્ટની રચના કરવામાં આવી. જેમાં ભેટ દાન અને કોઈ પણ વ્યક્તિ સોમનાથ મંદિરના નવનિર્માણ માટે પોતાનું આર્થિક અનુદાન આપી શકે તેવી અલગથી વ્યવસ્થા ઊભી કરી સોમનાથ મંદિરનું નિર્માણ કઈ રીતે કરી શકાય ? ધાર્મિક કલાત્મક અને શિવાલયને અનુરૂપ નવું મંદિર બને તે માટે પુરાતત્વવિદો અને ઇતિહાસકારોની કમિટી પાસેથી પણ સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના પુનઃ નિર્માણની ભવ્ય યશગાથા શરૂ થઈ, જેને નાગર શૈલીના મંદિર તરીકે "કૈલાશમહામેરુપ્રાસાદ"શિવાલય તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

1839માં અહલ્યા બાઈ એ મંદિરનું કરાવ્યું નિર્માણ

ઇન્દોરના મહારાણી અહલ્યાબાઈ હોલકરે 1839માં ધ્વંસ્ત થયેલા સોમનાથ મંદિરની બાજુમાં આવેલી જગ્યા પર શિવાલયનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. ઇન્દોરના મહારાણી સમગ્ર વિશ્વમાં શિવાલયોના નિર્માણ કરાવવા માટે પણ આટલા જ ખ્યાતિ પામેલા હતા. ભારતમાં અનેક સ્થળો પર શિવાલયો બંધાવ્યા છે. જેમાંનું એક શિવાલય સોમનાથમાં આજે પણ દર્શન આપી રહ્યુ છે. જેને આજે નવા સોમનાથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે તે સમયે મંદિરના નવ નિર્માણ બાદ મંદિરનો તમામ વહીવટ અને તેની દેખભાળ ગાયકવાડ સ્ટેટ પોતાના ખર્ચે કરતું હતું, વર્ષ 1839માં પ્રથમ વખત વિદેશી આક્રમણ ખોરોના પ્રહારો ઝીલીને નવા સોમનાથ તરીકે દર્શન આપી રહેલા સોમનાથ મહાદેવ પર પ્રથમ વખત ધજા ફરકાવવામાં આવી, જે આજે પણ સોમનાથ મહાદેવ પર અવિરત પણે ફરકી રહી છે.

