સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ઝેબ્રાના બચ્ચાનો જન્મ, નવજાત ઝેબ્રા ટૂંક સમયમાં ખુલ્લા પાંજરામાં જોવા મળશે
જાન્યુઆરી 2025માં બોત્સવાનાના જંગલ વિસ્તારમાંથી લાવવામાં આવી હતી નર-માદા ઝેબ્રાની જોડી, ડો. રાજદીપસિંહ ઝાલાના જણાવ્યા અનુસાર માતા અને બચ્ચું બંને સ્વસ્થ છે.
Published : March 31, 2026 at 4:26 PM IST
જૂનાગઢ: સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ઝેબ્રાના બચ્ચાના જન્મના સમાચારથી આનંદનો માહોલ છે. આફ્રિકાના બોત્સવાના દેશમાંથી લાવવામાં આવેલી માદા ઝેબ્રાએ તાજેતરમાં એક સ્વસ્થ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. સક્કરબાગ ઝુના ઇતિહાસમાં ઝેબ્રાએ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના છે.
બોત્સવાનાથી આવી હતી ઝેબ્રાની જોડી
સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયના ડાયરેક્ટર ડો. રાજદીપસિંહ ઝાલાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2025ના જાન્યુઆરી માસમાં આફ્રિકાના બોત્સવાનાના જંગલ વિસ્તારમાંથી નર અને માદા ઝેબ્રાની એક જોડી સક્કરબાગ લાવવામાં આવી હતી. એક વર્ષ અને બે મહિના જેટલા સમયમાં સંગ્રહાલયના અધિકારીઓની સંભાળ અને મહેનત રંગ લાવી. જૂનાગઢનું સ્થાનિક વાતાવરણ આફ્રિકાના બોત્સવાના પ્રદેશના ઝેબ્રાને અનુકૂળ આવતાં સક્કરબાગ ઝુના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ઝેબ્રાએ સ્વસ્થ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે.
માતા અને બચ્ચું બંને સ્વસ્થ
સક્કરબાગની યાદી અનુસાર માતા અને નવજાત ઝેબ્રા બંને એકદમ સ્વસ્થ હાલતમાં છે. ડો. રાજદીપસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે આગામી થોડા જ દિવસોમાં બચ્ચાને ખુલ્લા પાંજરામાં રાખવામાં આવશે, જેથી સક્કરબાગની મુલાકાતે આવતા તમામ પ્રવાસીઓ તેને જોઈ શકે.
ઝેબ્રાનું સામાન્ય પરિચય
આફ્રિકાના બોત્સવાના પ્રદેશમાં જોવા મળતું સફેદ અને કાળા રંગની પટ્ટી ધરાવતું ઝેબ્રા પારિવારિક પ્રાણી માનવામાં આવે છે. તમામ પ્રાણીઓ નર, માદા અને બચ્ચાના મોટા ઝુંડ બનાવીને સમગ્ર આફ્રિકન પંથકમાં જોવા મળે છે. નર ઝેબ્રાનું વજન 240 થી 300 કિલોગ્રામ અને માદા ઝેબ્રાનું વજન 175 થી 250 કિલોગ્રામ હોવાનું નોંધાયું છે. બચ્ચાનું સામાન્ય વજન 25 થી 40 કિલોગ્રામ હોય છે.
ગર્ભાવસ્થા સમયગાળો અને વિશેષતા
ઝેબ્રાના ગર્ભાવસ્થા સમયની વાત કરીએ તો 12 થી 13 મહિના દરમિયાન માદા ઝેબ્રા ગર્ભાવસ્થા પૂર્ણ કર્યા બાદ બચ્ચાને જન્મ આપતી હોય છે. સફેદ અને કાળા પટ્ટા ધરાવતું ઝેબ્રા આફ્રિકાના બોત્સવાના દેશનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી પણ છે.
સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય માટે આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે, જે સંસ્થાના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન પ્રયાસોની સફળતા દર્શાવે છે.
