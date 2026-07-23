ખેડાના કપડવંજમાં આવેલી ઐતિહાસિક ધરોહર એવી કુંડવાવ, સોલંકી યુગમાં થયું હતું બાંધકામ
કપડવંજ શહેરની મધ્યમાં આવેલી કુંડવાવ લંબચોરસ કુંડ આકારમાં બનેલી છે, તેની ડિઝાઇન મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરની વાવ જેવી જ લાગે છે.
Published : July 23, 2026 at 3:25 PM IST
ખેડા: કપડવંજ શહેરમાં કુંડવાવ નામની એક સુંદર ઐતિહાસિક વાવ આવેલી છે. જે તેની અનોખી સ્થાપત્ય શૈલી અને સાંસ્કૃતિક વારસા માટે જાણીતી છે. કુંડવાવનું બાંધકામ સોલંકી યુગમાં સિદ્ધારાજ જયસિંહના સમયમાં થયું હતું.
સોલંકી યુગમાં ગુજરાતમાં બંધાયેલા કેટલાક કુંડોમાંનું કુંડવાવ એક છે. કુંડવાવ પર કીર્તિ તોરણ પણ આવેલું છે. કુંડવાવ તથા કુંડવાવનું કીર્તિતોરણ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. કપડવંજમાં આવેલું કીર્તિ તોરણ એ કપડવંજની આગવી ઓળખ છે.
સોલંકી યુગ દરમિયાન કુંડવાવ અને તોરણનું નિર્માણ
પ્રાચીન સમયમાં વાવનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હતું. જેને લઈ સોલંકી યુગ દરમિયાન આ કુંડવાવનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યુ હતુ. કુંડવાવ કપડવંજ શહેરની મધ્યમાં આવેલી છે. આ વાવ લંબચોરસ કુંડ આકારમાં બનેલી છે, તેની ડિઝાઇન મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરની વાવ જેવી જ લાગે છે. જો કે સરખામણીમાં તે નાની છે. વાવ ઉપર કિર્તી તોરણ પણ બનાવવામાં આવેલું છે. કુંડવાવનું તોરણ ગુજરાતના સ્થાપત્યનો એક વારસો છે.
રાજ્યના અસ્તિત્વ ધરાવતા બે કીર્તિ તોરણોમાંનું એક કપડવંજમાં
ગુજરાતમાં માત્ર બે જ કીર્તિ તોરણ અસ્તિત્વમાં છે. જેમાંથી એક આ કુંડવાવ પર આવેલું છે. ગુજરાતના તોરણો બાંધવાની પ્રથાનો વિકાસ નવમાં સૈકાથી થયો હતો. જે તોરણો પ્રાચીન શિલ્પકળાથી સમૃદ્ધ હતા. જેમાં કેટલાક તુટી ગયા છે, તો કેટલાક હયાત છે. કુંડવાવનું તોરણ ગુજરાતની તોરણ સૃષ્ટિમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે.
જો કે અત્યારે પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા તોરણ ઉતારી લેવામાં આવ્યુ છે. તેનું રિનોવેશન ચાલી રહ્યુ છે, ત્યાર બાદ હજાર વર્ષ પહેલા જેવું હતું તે રીતે એને ફરી સ્થાપિત કરવામાં આવશે. પુરાતત્વ વિભાગની ચાલી રહેલી રિસ્ટોરેશનની કામગીરીને લઈ નગરજનોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ છે.
બત્રીસ કોઠાની વાવનું પણ રિનોવેશન કરવા માંગ
કુંડવાવની નજીકમાં જ બત્રીસ કોઠાની વાવ પણ આવેલી છે.જે પણ આગવું શિલ્પ સ્થાપત્ય ધરાવે છે. તે જર્જરીત અવસ્થામાં છે. હાલ 32 કોઠામાંથી કેટલાક જોઈ શકાય છે, બાકીના કોઠાઓનો નાશ થયો હોય તેમ લાગે છે. પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા આ બત્રીસ કોઠાની વાવનું પણ રિનોવેશવ કરવામાં આવે તેવી માંગ નગરજનો કરી રહ્યા છે. શહેરની આગવી ઓળખ સમાન આ ઐતિહાસિક ધરોહર રાજ્યના શિલ્પ સ્થાપત્યનો પણ વારસો છે, ત્યારે તેના રિનોવેશનથી તેનું સંરક્ષણ તો થશે જ સાથે જળ સ્ત્રોત પણ બચશે.
વાવના નિર્માણ દરમિયાન મૂર્તિઓ નીકળી હતી
આ બાબતે સ્થાનિક ઈતિહાસના અભ્યાસુ મુકેશભાઈ વૈદ્ય એ જણાવ્યું હતું કે, સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જન્મ ઈ.સ.1094માં થયો હતો. તે જ્યારે બાળક હતા ચાર-પાંચ વર્ષના હશે ત્યારે તેમની માતા મીનળ દેવી સાથે કપડવંજ વિસ્તારમાં આવ્યા હતા. એ જ્યારે આવ્યા ત્યારે તેમણે અહીં જોયું તો એમનો એક પુરોહિત અથવા કોઈ અશ્વપાલ એને કોઢ થયો હતો. રક્તપિત્તના કારણે ખૂબ ગરમીથી અકળાઈ એક ખાબોચિયામાં નહાવાનો એણે પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે તેને ત્યાં ચમત્કાર એ જોવા મળ્યો કે એને શાંતિ થઈ ગઈ કોઢ બધા મટી ગયા.
આ ચમત્કાર જોઈ મીનળદેવીએ વિચાર્યુ કે આ પાણીની અંદર કંઈક છે. ત્યાર પછી તેમણે ત્યાં ખોદકામ કરાવ્યું અને આ ખોદકામ દરમિયાન ઘણી બધી ભગવાનની મૂર્તિઓ નીકળી. આ મૂર્તિઓ બાજુમાં આવેલા નિલકંઠ મહાદેવ મંદિરમાં મુકવામાં આવી. આ જગ્યાએ એક સુંદર કુંડવાવનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યુ. તેની ઉપર એક તોરણ પણ બનાવવામાં આવ્યું. કપડવંજ સિવાય ગુજરાતમાં આવા તેર તોરણો છે. આ તેર તોરણોમાંનું એક તોરણ અત્યારે કપડવંજમાં છે એને વિજયદ્વાર પણ કહી શકાય. જ્યાં જ્યાં એમને વિજય મળતો ત્યાં આવા તોરણો બંધાતા. આવી રીતે ખુબ સરસ તોરણ અને કુંડવાવ છે.
જો કે અત્યારે પુરાતત્વ ખાતાએ તેને ઉતારી લીધુ છે.તેનું રિનોવેશન ચાલી રહ્યુ છે. જે જે વસ્તુ નાશ પામી છે અથવા પુરાઈ ગઈ છે અથવા તૂટી ગઈ છે તેનું રિનોવેશન સરસ રીતે કરવામાં આવશે.એક હજાર વર્ષ પહેલા જેવું હતુ એવુ જ દેખાય એ રીતે એને ફરી સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન અત્યારે સરકાર કરી રહી છે.
'કપડવંજની અંદર આ કુંડવાવ જે ઐતિહાસિક વાવ છે.જેનું નિર્માણ ખૂબ જ વર્ષો પહેલા સિદ્ધરાજ જયસિંહે કર્યુ હતુ.પરંતુ અત્યારે તેની હાલત ખૂબ જ જર્જરિત થઈ ગઈ હોવાથી આપણી સરકારે તેનું રિસ્ટોરેશનનું કામ હાથ ધર્યુ છે.જેને લઈ નગરજનોમાં હર્ષની લાગણી છે.આ કામ જ્યારે પણ પૂરૂ થાય તે પછી કપડવંજમાં ટુરિસ્ટો દેશવિદેશના લોકો આવે અને જુએ તો કપડવંજ ગામનું નામ રોશન થશે એમાં બેમત નથી'. -બ્રજેશ શાહ, સ્થાનિક, કપડવંજ