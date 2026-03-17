ઉનાકાંડમાં 10 વર્ષ બાદ ઐતિહાસિક ચુકાદો: પાંચેય દોષિતોને કોર્ટે ફટકારી 5 વર્ષની સજા, ચૂકાદા બાદ પીડિતોએ શું કહ્યું?
અદાલતે માન્યું કે તમામ આરોપીઓએ દલિત યુવાનો પર પૂર્વનિયોજિત રીતે હુમલો કરીને તેમના પર અમાનવીય અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો.
Published : March 17, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 2:48 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના મોટા સમઢિયાળા ગામે વર્ષ 2016માં બનેલા દેશવ્યાપી ચર્ચા જગાવનાર ઉના દલિત કાંડમાં આખરે દસ વર્ષ બાદ ન્યાયિક પ્રક્રિયાનો મહત્વપૂર્ણ તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. વેરાવળ સ્થિત સેશન્સ કોર્ટે આશરે 340 પાનાંના વિસ્તૃત ચુકાદામાં પાંચ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવીને તેમને વિવિધ કલમો હેઠળ સજા ફટકારી છે. આ ચુકાદો માત્ર કાનૂની રીતે જ નહીં પરંતુ સામાજિક દ્રષ્ટિએ પણ અત્યંત મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
પાંચેય આરોપીઓને 5 વર્ષની સખત કેદની સજા
કોર્ટ દ્વારા દોષિત ઠેરવાયેલા આરોપીઓમાં રમેશ જાદવ, રાકેશ જોશી, પ્રમોદ ગૌસ્વામી, નાગજી ડાયા અને બળવંત ગૌસ્વામીનો સમાવેશ થાય છે. અદાલતે માન્યું કે આ તમામ આરોપીઓએ દલિત યુવાનો પર પૂર્વનિયોજિત રીતે હુમલો કરીને તેમના પર અમાનવીય અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો. એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ તમામ પાંચેય આરોપીઓને 5 વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવવામાં આવી છે. સાથે જ IPC કલમ 323/324 હેઠળ માર મારવા બદલ 3 વર્ષની સજા, IPC કલમ 504 હેઠળ અપશબ્દો બોલવા બદલ 2 વર્ષની સજા અને IPC કલમ 342 હેઠળ ગેરકાયદેસર અટકાયત બદલ 1 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ઉપરાંત, દરેક આરોપીને રૂપિયા 5,000નો દંડ પણ ફટકારાયો છે.
કોર્ટ દ્વારા ખાસ નોંધ લેવાઈ છે કે તમામ સજાઓ એકસાથે (concurrent) ભોગવવાની રહેશે. તેનો અર્થ એ થાય છે કે અલગ અલગ સજાઓનો સમયગાળો એકસાથે ચાલશે અને અંતે મહત્તમ 5 વર્ષની જ સજા લાગુ પડશે. આ મુદ્દો સમગ્ર કેસમાં મહત્વનો બની રહ્યો છે.
આ કેસની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, દોષિત ઠેરવાયેલા તમામ આરોપીઓ પહેલેથી જ 6 વર્ષથી વધુ સમય સુધી જેલમાં રહી ચૂક્યા છે. તેથી, કોર્ટ દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી 5 વર્ષની સજાની અવધિ તેઓએ પહેલેથી જ પૂર્ણ કરી દીધી હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હવે તેમની જેલમુક્તિનો માર્ગ કાનૂની રીતે ખુલ્લો બન્યો છે. એટલે કે, સજા સંભળાવ્યા છતાં તેઓને તરત જ જેલમાંથી મુક્ત થવાની શક્યતા ઉભી થઈ છે.
સરકારી વકીલ કેતન સિંહ વાળાએ કોર્ટના ચૂકાદા વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ઉનાના સમઢિયાળા ખાતે જે બનાવ બન્યો હતો તેનો આજે ચૂકાદો આવ્યો છે. જેમાં સરકારે પક્ષે રજૂ થયેલા પૂરાવા અને રેકોર્ડ આધારિત જે જુબાની થઈ, મેડિકલ રેકોર્ડ હતા તેના આધારે કોર્ટે કુલ 41 આરોપીઓ હતા, જે પૈકીના 1 આરોપીનું ચાલુ ટ્રાયલ દરમિયાન અવસાન થયું હતુ. એટલે 40 આરોપીઓ પૈકીના મુખ્યત્વે 5 આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા છે અને જે-તે કલમ હેઠળ કાયદામાં નિયત થયેલી મહત્તમ સજા નામદાર કોર્ટે ફરમાવી છે. જેમ કે એટ્રોસિટીમાં 5 વર્ષ, તેમજ કલમ 324માં 3 વર્ષ, તેમજ કલમ 342માં 1 વર્ષ અને કલમ 504માં 2 વર્ષ. આ તમામ સજા એકસાથે ભોગવવાની રહેશે.
પૂરાવાના અભાવે 37 આરોપીઓ નિર્દોષ જાહેર કરાયા હતા
આ સમગ્ર કેસમાં કુલ 42 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાંથી 37 આરોપીઓને અદાલતે પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. આ નિર્દોષ જાહેર કરાયેલા આરોપીઓમાં ચાર પોલીસકર્મીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમણે ઘટનાકાળ દરમિયાન ફરજમાં બેદરકારી દાખવવાનો આરોપ હતો. જોકે, અદાલતે પુરાવા પૂરતા ન હોવાથી તેમને છૂટકારો આપ્યો છે. ટ્રાયલ દરમિયાન બે આરોપીઓના મોત પણ થયા હોવાનું નોંધાયું છે.
પીડિતોએ કોર્ટના ચૂકાદા પર શું કહ્યું?
કોર્ટના આ ચુકાદા બાદ પીડિત પરિવારમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ દોષિતોને સજા મળતા ન્યાય મળ્યો હોવાની લાગણી છે, પરંતુ બીજી તરફ મોટી સંખ્યામાં આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવતા પરિવાર નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યો છે.
પીડિત પરિવારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ આ ચુકાદાથી સંપૂર્ણપણે સંતોષ પામ્યા નથી અને તેઓ હવે આ મામલે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરશે. જો જરૂર પડશે તો તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જવાની તૈયારીમાં છે.
પીડિત પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું કે “આ અમાનવીય ઘટનાને અમે ક્યારેય ભૂલી શકીશું નહીં અને ન્યાય માટેની અમારી લડત ચાલુ રહેશે.”
પીડિત પરિવારમાં આરોપીઓથી ભય
ચુકાદા બાદ એક વધુ ગંભીર મુદ્દો સામે આવ્યો છે. પીડિત પરિવારે નિર્દોષ જાહેર કરાયેલા આરોપીઓથી ભયનો માહોલ સર્જાયો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. પરિવારનું કહેવું છે કે, તેમની સુરક્ષા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર દ્વારા કોર્ટ પરિસર સહિત સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
આ સમગ્ર ઘટનાની પૃષ્ઠભૂમિ પર નજર કરીએ તો, 11 જુલાઈ 2016ના રોજ મોટા સમઢિયાળા ગામમાં અનુસૂચિત જાતિના કેટલાક લોકો મૃત પશુનું ચામડું ઉતારી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન ગૌરક્ષક હોવાનો દાવો કરનાર કેટલાક શખ્સોએ આવીને ગૌહત્યાનો આરોપ મૂક્યો અને પીડિતો પર હુમલો કર્યો હતો. તેમને ગાડી સાથે બાંધીને લાકડીઓ અને લોખંડના પાઈપ વડે બેરહેમીથી માર મારવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં ચાર યુવકોને ઉના શહેરમાં લાવી જાહેરમાં અર્ધનગ્ન કરી માર મારવામાં આવ્યો હતો.
આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા દેશભરમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો હતો. દલિત સમાજ સહિત અનેક સામાજિક સંગઠનોએ વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા હતા. આ ઘટનાએ કાયદો અને વ્યવસ્થા તેમજ સામાજિક સમરસતા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા હતા. રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આ મુદ્દો ચર્ચાનો કેન્દ્ર બન્યો હતો.
આ કેસ દરમિયાન રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે પણ અનેક ચર્ચાઓ અને નિવેદનો થયા હતા. પીડિત પરિવારે અગાઉ પણ સરકાર દ્વારા કરાયેલા વાયદાઓ પૂર્ણ ન થવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપેલા આશ્વાસનો અંગે પણ પરિવાર અસંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યો છે.
દસ વર્ષ સુધી ચાલેલી લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયા બાદ હવે આ કેસનો એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. જોકે, પીડિત પક્ષ દ્વારા ઉચ્ચ અદાલતમાં જવાની તૈયારી દર્શાવાતા આ કેસ હજુ સંપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત થયો નથી. આવનારા સમયમાં હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ મામલો ફરી ચર્ચામાં આવી શકે છે.
