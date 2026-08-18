જામનગરમા ઐતિહાસિક ચુકાદો: માતાનું ભરણપોષણ ન કરતા પુત્રને માસિક 4 હજાર ચૂકવવા આદેશ
જામજોધપુર તાલુકાના જામવાડી ગામે રહેતા 83 વર્ષીય વૃદ્ધ વિધવા માતા દિવાળીબેન રવજીભાઈ ખાંટ અવારનવાર બીમારી અને ગોઠણના ઘસારાથી પીડાય છે.
Published : August 18, 2026 at 9:40 PM IST
જામનગર: માતા-પિતાની ઉપેક્ષા કરતા સંતાનો માટે લાલપુર સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM) અને મેન્ટેનન્સ ટ્રિબ્યુનલે લાલબત્તી સમાન કાનૂની ચુકાદો આપ્યો છે. 'વરિષ્ઠ નાગરિકોના ભરણપોષણ અને કલ્યાણ અધિનિયમ-2007' હેઠળ લાલપુર પ્રાંત અધિકારી એસ.જે. અસવારે 83 વર્ષીય વિધવા માતાના હિતમાં ચુકાદો આપતા પુત્રને દર મહિને ₹4000 ભરણપોષણ ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
જામજોધપુર તાલુકાના જામવાડી ગામે રહેતા 83 વર્ષીય વૃદ્ધ વિધવા માતા દિવાળીબેન રવજીભાઈ ખાંટ અવારનવાર બીમારી અને ગોઠણના ઘસારાથી પીડાય છે. વડીલોપાર્જિત ખેતીની જમીનમાંથી હિસ્સો મળ્યો હોવા છતાં, તેમના પુત્ર વિનોદ રવજીભાઈ ખાંટે માતાની સારવાર કે જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ ઉપાડવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી હતી. સામા પક્ષે પુત્રે જૂની ખાનગી સમજૂતી અને અન્ય ભાઈ પર જવાબદારી ઢોળીને બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ટ્રિબ્યુનલનું અવલોકન અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો સંદર્ભ
કેસની સુનાવણી દરમિયાન SDM એસ.જે. અસવારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કાયદાની કલમ-4 મુજબ દરેક પુખ્ત પુત્ર પર પોતાના માતા-પિતાનું ભરણપોષણ કરવાની કાનૂની અને નૈતિક ફરજ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓનો સંદર્ભ આપતા ટ્રિબ્યુનલે નોંધ્યું કે, આ એક સામાજિક કલ્યાણકારી કાયદો છે, અને જૂના ખાનગી કરારો બતાવીને પુત્ર પોતાની કાનૂની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં.
મહત્વપૂર્ણ આદેશ:
- માસિક ભરણપોષણ: પુત્ર વિનોદ ખાંટે માતાને દર મહિને ₹4000 ચૂકવવા.
- નિયમિત ચુકવણી: આ રકમ દર કેલેન્ડર મહિનાની 10મી તારીખ સુધીમાં નિયમિતપણે આપવાની રહેશે.
- ચડત રકમ: અરજી કર્યા તારીખથી લઈને હુકમ સુધીની બાકી નીકળતી તમામ રકમ 30 દિવસમાં માતાના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવી કે રોકડમાં ચૂકવવી.
- કડક કાનૂની કાર્યવાહી: જો ભરણપોષણ ચૂકવવામાં ચૂક થશે તો કલમ-11 હેઠળ જમીન મહેસૂલની બાકી તરીકે વસૂલાતનું વોરંટ અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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