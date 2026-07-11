અમદાવાદ-સુરેન્દ્રનગરમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત થકી એક જ દિવસે કરોડોના વિવાદોનો ઉકેલ, વેરાવળમાં બાર એસોસિએશનનો વિરોધ
બંને પક્ષકારોના સમય, શક્તિ અને નાણાં બચાવી લોક અદાલતે ઘણા કેસોમાં સૌહાર્દપૂર્ણ સમાધાન કરાવ્યું
Published : July 11, 2026 at 10:38 PM IST
અમદાવાદ: શનિવારે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત દ્વારા લોક અદાલતનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં કરોડો રૂપિયાના કેસોનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોક અદાલત યોજવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ લોકોના સમય, શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય થતો બચે અને તેઓ લાંબી કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી છૂટી માનસિક તથા આર્થિક શાંતિ અનુભવે તે હતો. સુરેન્દ્રનગર તથા અમદાવાદ ગ્રામ્ય ખાતે યોજાયેલી લોક અદાલતમાં આવા કેટલાક કેસોનું નિરાકરણ લાવી પક્ષકારો વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું, જ્યારે બીજી તરફ ગીર-સોમનાથ જિલ્લામાં વેરાવળ બાર એસોસિએશન દ્વારા રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનો વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. પ્રસ્તુત છે સમગ્ર અહેવાલ
અમદાવાદ (ગ્રામ્ય ) જિલ્લા ન્યાયાલયમાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતે ફરી એકવાર ઝડપી, સરળ અને અસરકારક ન્યાયનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. કરોડો રૂપિયાના કૉમર્શિયલ વિવાદથી લઈને મોટર અકસ્માત વળતરના મહત્વના કેસો સુધી કુલ ત્રણ મોટા કેસોનું સફળતાપૂર્વક સમાધાન થતાં પક્ષકારોને વર્ષો સુધી ચાલનારી કોર્ટ પ્રક્રિયા, સમય અને ખર્ચમાંથી રાહત મળી છે.
આ અંગે ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઑથોરિટીના મેમ્બર સેક્રેટરી એચ. એમ. પવારે જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનો મુખ્ય હેતુ લોકોને ઝડપી, સરળ અને ઓછા ખર્ચે ન્યાય ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. સમાધાન દ્વારા કેસોનો નિકાલ થતાં માત્ર કોર્ટનો બોજ ઘટતો નથી, પરંતુ બંને પક્ષો વચ્ચેનો વિવાદ પણ સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ સતત વધી રહ્યો છે અને વધુને વધુ લોકો આ વૈકલ્પિક વિવાદ નિવારણ પદ્ધતિનો લાભ લઈ રહ્યા છે.રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતની સૌથી મોટી સફળતાઓમાં એક કોમર્શિયલ વિવાદનો સમાવેશ થાય છે. યુનાઇટેડ ઈન્ડિયા ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ અને ફ્લોવિંક કોટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વચ્ચે આર્બિટ્રેશન એવોર્ડને લઈને ચાલતો વિવાદ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયાને બદલે બંને પક્ષોએ લોક અદાલતમાં સમાધાનનો માર્ગ અપનાવ્યો અને અંતે રૂ. 3.65 કરોડની રકમ પર સહમતિ થતાં કેસનો અંત આવ્યો. આ સમાધાનથી બંને પક્ષોને સમય, ખર્ચ અને અનિશ્ચિતતામાંથી મુક્તિ મળી.
ત્રણ મોટા કેસોમાં સમાધાન
આ ઉપરાંત, વર્ષ 2022માં થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા ચેતન ગંગારામ પંચાલના પરિવારજનોએ દાખલ કરેલી મોટર અકસ્માત વળતર અરજીમાં પણ મહત્વપૂર્ણ સમાધાન થયું. મૂળ રૂપિયા 3 કરોડના વળતરની માંગ સામે રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતમાં સતત ચર્ચા અને સમાધાન પ્રયાસો બાદ રૂપિયા 1.75 કરોડના વળતર પર બંને પક્ષો સંમત થયા અને કેસનો અંત આવ્યો. તે જ રીતે વર્ષ 2025ના માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા ધવલભાઈ મહેશભાઈ શાસ્ત્રીના પરિવારજનો દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીમાં પણ લોક અદાલતે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. અનેક તબક્કાની ચર્ચા બાદ વીમા કંપની અને અરજદારો વચ્ચે રૂપિયા 1.80 કરોડના વળતર પર સમાધાન થતાં પરિવારને ઝડપથી ન્યાય મળ્યો.
આ તમામ કેસો એ દર્શાવે છે કે રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત માત્ર નાના વિવાદો પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ કરોડો રૂપિયાના કોમર્શિયલ અને વળતર સંબંધિત જટિલ કેસોમાં પણ અસરકારક સમાધાનનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ બની રહી છે. પરસ્પર સંવાદ, સહમતી અને વિશ્વાસના આધારે થતા આવા સમાધાનો ન્યાયતંત્રને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવાની સાથે નાગરિકોને ઝડપી ન્યાય પણ સુનિશ્ચિત કરે છે.ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસિસ ઓથોરિટીના મેમ્બર સેક્રેટરી એચ. એમ. પવારે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનો લાભ લઈ વિવાદોનો સૌહાર્દપૂર્ણ અંત લાવે, જેથી સમય, નાણાં અને ઊર્જાની બચત સાથે ઝડપથી ન્યાય પ્રાપ્ત થઈ શકે.
સુરેન્દ્રનગર: 20 વર્ષથી લટકેલા જમીન સંપાદનના કેસ સહિત હજારો નાના-મોટા કેસોમાં સમાધાન
સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સુરેન્દ્રનગર પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ કે.આર.ઉપાધ્યાય તેમજ ધાંગધ્રા પ્રિન્સિપાલ સિનિયર સિવિલ જજ એ.એચ.દવે અને ફુલ ટાઈમ સેક્રેટરી આર.જી.મન્સૂરી દ્વારા અરજદારો અને ડિફેન્સ એસટેટ વચ્ચે લોક અદાલતમાં સુખદ સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ખાતે લોક અદાલતના આયોજનમાં ઊભા પગે રહી અને કેસના નિરાકરણ આવે તે માટેના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
8375 કેસોનું સેટલમેન્ટ
આ લોક અદાલતમાં કુલ 8375 જેટલા કેસોમાં સેટલમેન્ટ કરી અને કુલ 3.25 કરોડ રૂપિયા ભરાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત પેન્ડિંગ કેસમાં 1195 જેટલા લોક અદાલતમાં લઈ અને તેમાં પણ સેટલમેન્ટ કરી અને 1.29 કરોડ રૂપિયાની રકમ જમા કરવામાં આવી હતી અને તે ઉપરાંત ફેમિલી કોર્ટમાં પણ લોક અદાલતમાં કેસ ચલાવવામાં આવ્યા હતા જેમાં પણ 160 જેટલા કેસો લોક અદાલતમાં સાંભળવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પીજીવીસીએલ વિભાગ બીએસએનએલ વિભાગ પોલીસ વિભાગ પણ બેંકો અને લોન લીધેલા લોકો અને અરજદારો વચ્ચે સુખદ સમાધાન આવે તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા કોઈપણ પ્રકારની હાર કે જીત ન થાય અને સામાન્ય રીતે કેસનો સુખદ નિવેડો આવે તે માટેના પ્રયત્ન સુરેન્દ્રનગર લોક અદાલતમાં હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
20 વર્ષથી લટકેલા જમીન સંપાદનના કેસમાં પણ સમાધાન થયું
આ લોક અદાલતમાં મહત્વપૂર્ણ એક કેસનો સુખદ સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. 20 વર્ષ પહેલા જમીન સંપાદનમાં થતા તેના વળતર અંગેની ચુકવણી કરવામાં ન આવી હતી અને ધાંગધ્રાના અરજદાર દ્વારા છેલ્લા 20 વર્ષથી આ કેસ ચલાવવામાં આવતો હતો ત્યારે આ અંગે લોક અદાલતમાં આ કેસ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ અને ધાંગધ્રા પ્રિન્સિપાલ સિનિયર સિવિલ જજ દ્વારા ડિફેન્સ એસ્ટેટ અને અરજદારોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને આ અંગે સુખદ સમાધાન થાય તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 20 વર્ષથી ચાલતા કેસનો નિવેડો લાવી અને લોક અદાલતમાં હાર કે જીત વગર અને નુકસાન વગર અને કોઈ પણ પ્રકારની વકીલને પણ ફી ચૂકવ્યા વગર આ કેસનો નિવેડો લાવવામાં આવ્યો હતો અને ડિફેન્સ એસ્ટેટ દ્વારા ચાર કરોડ જેટલી રકમ કોર્ટમાં જમા કરાવવામાં આવી હતી અને આ અરજદારોને ઘણા વર્ષથી વિલંબ થતો હતો તેનો સુખદ અંત લાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત પીજીવીસીએલના બાકી વીજ બિલો ચોરી દરમિયાન આપેલા દંડ રકમો પણ વસૂલાત કરવામાં આવી હતી.
તે ઉપરાંત નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આપવામાં આવેલા ઈ મેમાઓની રકમ પણ વસુલાત કરી અને સુખદ સમાધાન કેસનું થાય તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
ન હાર ન જીત લોક અદાલતમાં કેસોના નિરાકરણને પડકારી શકાતા નથી
સુરેન્દ્રનગર કોર્ટના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ કે.આર.ઉપાધ્યાય દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, લોક અદાલત દર ત્રણ મહિને યોજવામાં આવતી હોય છે તેમાં ફરિયાદી કે પક્ષકાર કોઈની પણ હારજીત થતી નથી હોતી અને આ કેસોમાં સુખદ સમાધાન આવતું હોય છે ત્યારે કોર્ટ ફી માંથી 100 ટકા માફી મળે છે અને રિફંડ મળે છે લોક અદાલતમાં નિકાલ થયેલા કેસો પડકારી શકાતા નથી જેને લઈને પક્ષકારોને ફાયદો થતો હોય છે અને તેનું નિરાકરણ પણ આવી જતું હોય છે.
વેરાવળ: લોક અદાલત સામે વેરાવળ બાર એસોસિએશનનો મોરચો: દારૂ-જુગારના કેસોમાં નિયમ વિરુદ્ધ કબૂલાતના આક્ષેપ, વકીલોએ કર્યો બહિષ્કાર
બીજી તરફ, વેરાવળમાં યોજાયેલી નેશનલ લોક અદાલત પહેલા જ વેરાવળ બાર એસોસિએશને બહિષ્કારનો નિર્ણય લેતા કાનૂની ક્ષેત્રમાં ચર્ચા જાગી છે. બાર એસોસિએશને આક્ષેપ કર્યો છે કે લોક અદાલતમાં દારૂ, જુગાર અને કેટલાક અન્ય કેસોમાં વકીલની યોગ્ય હાજરી અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા વિના કબૂલાત નોંધવામાં આવે છે, જેના આધારે બાદમાં પોલીસ દ્વારા હદપારી, પાસા અને ગુજસીટોક જેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આથી આરોપી પક્ષકારોના કાનૂની હિતોને ગંભીર નુકસાન પહોંચતું હોવાનું એસોસિએશનનું કહેવું છે.
વેરાવળ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ એડવોકેટ સૂર્યકાન્ત સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 8 જુલાઈએ યોજાયેલી જનરલ બોડી બેઠકમાં સર્વાનુમતે નેશનલ લોક અદાલતનો બહિષ્કાર કરવાનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઠરાવ મુજબ એસોસિએશનનો કોઈપણ સભ્ય લોક અદાલતમાં હાજર રહેશે નહીં તેમજ કોઈપણ પ્રકારનું વકીલાત નામું પણ રજૂ કરશે નહીં.
એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર લોક અદાલતમાં લેવાતી કબૂલાતોનો ઉપયોગ પોલીસ ભવિષ્યમાં હદપારી, પાસા અને ગુજસીટોક જેવી કડક કાર્યવાહી માટે કરતી હોવાનો આક્ષેપ છે. આવી સ્થિતિમાં પક્ષકારોને લાંબા ગાળે કાનૂની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી આ પ્રકારની કાર્યવાહી બંધ કરવી જરૂરી હોવાનું એસોસિએશને જણાવ્યું છે.
બાર એસોસિએશને પીજીવીસીએલ અને વિવિધ બેંકો દ્વારા પ્રિ-લિટિગેશન કેસોમાં કરવામાં આવતા સમાધાન અંગે પણ વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે. એસોસિએશનના મતે, માત્ર વસૂલાતના હેતુથી કરવામાં આવતી આવી સમાધાન પ્રક્રિયામાં પક્ષકારોના હિતોનું પૂરતું રક્ષણ થતું નથી અને તેના કારણે વકીલોના વ્યવસાય પર પણ નકારાત્મક અસર પડે છે.
બહિષ્કારના નિર્ણયને વધુ કડક બનાવતાં એસોસિએશને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો કોઈ સભ્ય આ નિર્ણયનો ભંગ કરીને લોક અદાલતમાં હાજરી આપશે અથવા વકીલાતનામું દાખલ કરશે તો તેની સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને જરૂર જણાય તો સભ્યપદ પણ રદ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત નો-ઓબ્જેક્શન વિના ચાલુ કેસો, અકસ્માત વળતર અને અન્ય વળતરના કેસોમાં પણ વકીલાતનામું દાખલ નહીં કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે વેરાવળ બાર એસોસિએશન દ્વારા પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજને લેખિત રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. રજૂઆતમાં આગામી લોક અદાલતોમાં દારૂ, જુગાર અને એન.સી. કેસોમાં વકીલાતપત્ર વિના કોઈપણ પ્રકારની કબૂલાત નોંધવામાં ન આવે તેમજ પોલીસ દ્વારા સીધી કબૂલાત લેવાની પ્રથાને રોકવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
બાર એસોસિએશનના બહિષ્કાર છતાં વેરાવળમાં નેશનલ લોક અદાલતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોકે, વકીલોની ગેરહાજરીને કારણે સમગ્ર ઘટનાએ કાનૂની વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે.
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