ઐતિહાસિક સિદ્ધિ: ડીપીએ કંડલાએ 24 કલાકમાં 40 જહાજોનું કર્યું સંચાલન

24 કલાકમાં 40 જહાજોનું સંચાલન કરીને એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી, ડિસેમ્બર 2023માં સ્થાપિત 38 જહાજોના તેના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
કંડલા : દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી (DPA), કંડલાએ 24 કલાકમાં 40 જહાજોનું સંચાલન કરીને એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી, ડિસેમ્બર 2023માં સ્થાપિત 38 જહાજોના તેના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો.

રવિવારે X પરની સિદ્ધિ શેર કરતા, DPA કંડલાએ તેને "કાર્યક્ષમતા અને ટીમવર્કનું અસાધારણ પ્રદર્શન" ગણાવ્યું. પોર્ટ ઓથોરિટીએ તેના કર્મચારીઓને તેમની "ઓપરેશનલ શ્રેષ્ઠતા અને સીમલેસ સંકલન" માટે પ્રશંસા કરી.

"ડીપીએ કંડલા માટે એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન! કાર્યક્ષમતા અને ટીમવર્કના અસાધારણ પ્રદર્શનમાં, ડીપીએએ માત્ર 24 કલાકમાં 40 જહાજોનું સંચાલન કર્યું છે, જે ડિસેમ્બર 2023 માં સ્થાપિત 38 જહાજોના તેના અગાઉના રેકોર્ડને વટાવી ગયું છે. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ અમારી અજોડ ઓપરેશનલ શ્રેષ્ઠતા, સીમલેસ સંકલન અને ટીમ ડીપીએની અવિરત ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કંડલા માટે ગર્વની ક્ષણ," - ડીપીએ કંડલાએ X પોસ્ટ

અગાઉ 13 નવેમ્બરના રોજ, બંદર સત્તાવાળાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, GH2 ઇન્ડિયા દ્વારા સમર્થિત અને બ્રિટિશ ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર સ્ટીફન થોમસ હિકલિંગના નેતૃત્વમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બ્રિટિશ પ્રતિનિધિમંડળે બંદર પર સ્થિત ભારતના પ્રથમ સ્વદેશી ૧ મેગાવોટ ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી.

ટીમે સ્વચ્છ ઉર્જા માળખાગત સુવિધા, ગ્રીન પોર્ટ પહેલ અને ભારતની ગ્રીન હાઇડ્રોજન મૂલ્ય શૃંખલામાં તેની ઉભરતી ભૂમિકામાં કંડલાની ઝડપી પ્રગતિની પ્રશંસા કરી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, કંડલા બંદર ભારતની રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક ગ્રીન ઇંધણ મહત્વાકાંક્ષાઓ માટે એક મુખ્ય સક્ષમકર્તા તરીકે ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે, અને ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સ બંદરને ડીકાર્બોનાઇઝેશન-કેન્દ્રિત રોકાણો માટે વ્યૂહાત્મક કેન્દ્ર તરીકે સ્થાન આપી રહ્યા છે.

આ ઉપરાંત, DPA કંડલાએ ન્યુઝીલેન્ડ હાઈ કમિશનના એક પ્રતિનિધિમંડળનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં દેશના વનીકરણ અને લાકડા પ્રક્રિયા ક્ષેત્રના ઉદ્યોગ નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો. મુલાકાતીઓએ ભારતના અગ્રણી લાકડા નિકાસ પ્રવેશદ્વાર તરીકે કંડલાની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિહાળી હતી, જે દેશની લાકડા પુરવઠા શૃંખલાના મોટા ભાગને ટેકો આપે છે, અને વધતી જતી દ્વિપક્ષીય વેપાર સંભાવના વિશે સમજ આપી હતી.

આ ચાલુ ભાગીદારી કંડલાની વધતી જતી વૈશ્વિક પ્રોફાઇલને રેખાંકિત કરે છે કારણ કે તે ટકાઉ કામગીરી તરફના તેના પ્રયાસોને વધુ મજબૂત બનાવે છે અને ભારતના ઊર્જા સંક્રમણમાં તેના યોગદાનને એકીકૃત કરે છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, 6 નવેમ્બરના રોજ, ગ્રીન હાઇડ્રોજન એસોસિએશન (GH2) ઇન્ડિયા દ્વારા સમર્થિત, પ્રમાણપત્ર અને EU નિયમો પર યુરોપિયન નિષ્ણાતોના એક પ્રતિનિધિમંડળે કંડલામાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને ગ્રીન હાઇડ્રોજન માટે બંદરની સ્કેલ-અપ યોજનાઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

