વડતાલમાં આવેલી ઐતિહાસિક હવેલી 'હરિ મંડપ', જ્યાં બેસીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખી હતી 'શિક્ષાપત્રી'

કાષ્ટકલાના સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો એવા આ હરિ મંડપનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ પણ રહેલું છે.

વડતાલમાં આવેલી ઐતિહાસિક હવેલી 'હરિમંડપ'
વડતાલમાં આવેલી ઐતિહાસિક હવેલી 'હરિમંડપ' (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 28, 2025 at 3:13 PM IST

ખેડા : સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વડતાલ ખાતે સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે ઐતિહાસિક હવેલી આવેલી છે, જે હરિ મંડપ તરીકે ઓળખાય છે. કાષ્ટકલાના સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો એવા આ હરિ મંડપનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ પણ રહેલું છે. હરિ મંડપ એક સમયે ભગવાન સ્વામીનારાયણનું નિવાસ સ્થાન હતુ.

ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ હરિ મંડપમાં બેસી સંપ્રદાયની આચાર સંહિતા સમાન શિક્ષાપત્રી લખી હોવાથી ભાવિકો માટે તે દર્શનીય છે. ભીંતચિત્રો ધરાવતો લાકડાનો બનેલો હરિ મંડપ અનોખી કલા કારીગરી અને કોતરણી ધરાવે છે. જેને નિહાળી સૌ કોઈ અહોભાવ વ્યક્ત કરે છે.

વડતાલમાં આવેલી ઐતિહાસિક હવેલી 'હરિમંડપ' (ETV Bharat Gujarat)

કાષ્ટકલા અને ભીંતચિત્રો બસો વર્ષથી સચવાયા છે: સંત

વડતાલ મંદિરના ડો. સંત સ્વામીએ જણાવ્યું કે,"હરિ મંડપ સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ બેનમૂન છે. કાષ્ટકલા અને ભીંત ચિત્રો છે, એ 200 વર્ષથી પરંપરાગ રીતે જીર્ણોદ્ધાર સાથે સચવાયા છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માટે આ સ્થાન અતિ ઐતિહાસિક એમ ધાર્મિક મહત્વ એટલા માટે ધરાવે છે કે વિક્રમ સંવત 1882 મહા સુદ પંચમી 1826, 11 ફેબ્રુઆરીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના જીવનકાળમાં માત્ર એક પુસ્તક લખ્યુ છે, 'શિક્ષાપત્રી'. જે આ હરિ મંડપમાં બેસીને વડતાલમાં લખ્યુ છે. એટલા માટે દેશ અને દુનિયાભરમાં ફેલાયેલા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને માનનારા લોકો વડતાલને અતિ મહત્વનું ગણે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે મંદિરો ઘણાં બનાવ્યા પુસ્તકો ઘણાં લખાવ્યા પરંતુ પોતે લખ્યુ હોય એવુ પુસ્તક એક શિક્ષાપત્રી એ આ હરિ મંડપમાં લખ્યું છે.

ઐતિહાસિક હવેલી 'હરિમંડપ'
ઐતિહાસિક હવેલી 'હરિમંડપ' (ETV Bharat Gujarat)
શિક્ષાપત્રી
શિક્ષાપત્રી (ETV Bharat Gujarat)

હરિમંડપ ભગવાન સ્વામીનારાયણનું નિવાસ સ્થાન

આ હરિ મંડપ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે જ્યારે ચરોતર ખાસ કરીને વડતાલ આવે ત્યારે એમનું નિવાસ સ્થાન હતુ, એટલે પોતાના નિવાસ સ્થાનમાં મહાસુદ પાંચમે શિક્ષાપત્રી લખી. આજે આનંદ એ વાતનો છે કે 200 વર્ષની સ્થાપત્ય પરંપરા છે, એ વડતાલ સંસ્થાએ પરંપરાગત રીતે જાળવી છે. લાકડામાં ઉધઈની તકલીફ રહેતી હોય છે, એની 200 વર્ષની આવરદા થાય પણ આજે કોઈપણ દર્શનાર્થી આવે છે, સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ કે ત્યાં દર્શન માત્રથી અપાર શાંતિ થાય છે.

કાષ્ટકલાના સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો
કાષ્ટકલાના સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો (ETV Bharat Gujarat)

દેશ અને વિદેશના લોકો બહુ જ મોટી સંખ્યામાં અહીં આવતા હોય છે. જેને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં બહેનો ભાઈઓની જે મર્યાદા હોય છે, એમાં વસંત પંચમી જે દિવસે શિક્ષાપત્રી લખી એ દિવસે મહિલાઓ પણ અહીંયા દર્શન કરવા આવતા હોય છે, ત્યારે વહેલી સવારથી મોડી રાત સુધી આ સ્થાન મહિલા ભક્તોથી ઉભરાતું હોય છે.

સંપ્રદાયની આચાર સંહિતા સમાન શિક્ષાપત્રી ભગવાને હરિ મંડપમાં બેસીને લખી

ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે વડતાલ મંદિર પરિસરના મધ્યમાં આવેલા ઐતિહાસિક હરિમંડપમાં બેસી વિક્રમ સંવત 1882ના મહા સુદ પાંચમ (વસંત પંચમી)ના રોજ સંપ્રદાયના ગૌરવ સમી શિક્ષાપત્રી લખી હતી. 212 શ્લોક સાથેની આ શિક્ષાપત્રી સંપ્રદાયના સાહિત્યમાં શિરોમણી અને ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની સ્વયં વાણી (આજ્ઞા) સ્વરૂપ છે. ભગવાને સ્વહસ્તે પોતાની વાણીરૂપ શિક્ષાપત્રી વડતાલ હરિમંડપમાં સર્વજીવ હિતાવહ સર્વજીવોના કલ્યાણ અર્થે રચના કરી હતી. ધર્મશાસ્ત્રોના સારરૂપ આ આજ્ઞાપત્રીમાં ભગવાને સંપ્રદાયના આચાર્ય, સાધુ, બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો તથા અનુયાયીઓ માટે સંયમ મર્યાદાની પાળ બાંધી છે. શિક્ષાપત્રી એ સંપ્રદાય માટે આજીવન આચાર સહિતા સમાન છે.

વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર
વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

વસંત પંચમીના દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીની રચના કરી હોવાથી સંપ્રદાયમાં વસંત પંચમીનો મોટો મહિમા રહેલો છે.વસંત પંચમીએ વડતાલમાં સંતો-મહંતો સહિત મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તોની ઉપસ્થિતમાં શિક્ષાપત્રી જયંતિની હર્ષોલ્લાસ સાથે શ્રધ્ધાપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે.હરિમંડપના દર્શન તથા પઠનનો લાભ મહિલા ભક્તોને વસંત પંચમીના દિવસે આખો દિવસ મળી રહે છે.

"સર્વજીવના કલ્યાણને માટે પોતે પરમાત્મા છે અને કલ્યાણની જવાબદારી લે છે. એ પ્રમાણે અને આધારે સર્વજીવ હિતાવહ એવી મૂળભૂત શિક્ષાપત્રી સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર એમણે પોતાનો સ્વહસ્તે લખી અહીંયા બિરાજી એમણે લખેલો, અહીં રહી એમણે સંકલ્પ કરેલા કે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જે વર્તશે તે આ લોક અને પરલોક વિશે નિશ્ચય અતિશય મોટા સુખને પામશે. આ મંદિર અને આની સ્થાપત્ય કલા એ ચિરંજીવી છે." - હરિભક્ત જીતુભાઈ, હરિભક્ત, અમેરિકા

