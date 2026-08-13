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શ્રાવણ માસના પવિત્ર અવસરે વડનગરમાં ઐતિહાસિક ડમરું યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી રહ્યા ઉપસ્થિત

પવિત્ર શ્રાવણ માસ નિમિત્તે મહેસાણા જિલ્લાના ઐતિહાસિક શહેર વડનગરમાં ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવનો અનેરો માહોલ છવાયો છે.

શ્રાવણ માસના પવિત્ર અવસરે વડનગરમાં ઐતિહાસિક ડમરું યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન,
શ્રાવણ માસના પવિત્ર અવસરે વડનગરમાં ઐતિહાસિક ડમરું યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન, (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 2:00 PM IST

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વડનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસ નિમિત્તે મહેસાણા જિલ્લાના ઐતિહાસિક શહેર વડનગરમાં ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવનો અનેરો માહોલ છવાયો છે. શ્રાવણોત્સવ અંતર્ગત વડનગરમાં ભવ્ય 'ડમરું યાત્રા'નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડનગરના આંગણે શ્રાવણોત્સવનો દબદબાભેર પ્રારંભ થયો છે, જેમાં 108 કલાકારોના ડમરુના નાદથી આખી ઐતિહાસિક નગરી ગુંજી ઊઠી હતી. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે જાતે ડમરું વગાડીને આ ઐતિહાસિક યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

ભક્તિ અને વિરાસતનો મંગલ સંગમ સમાન આ ડમરું યાત્રા વડનગરના પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પ્રસ્થાન કરાવ્યા બાદ આ યાત્રા શહેરના વિવિધ માર્ગો પરથી પસાર થઈ હતી. વડનગરની ગરિમા અને શિવભક્તિની પરંપરાને અનુરૂપ આ યાત્રામાં રાજ્યભરમાંથી આવેલા કુલ 108 નિષ્ણાત કલાકારોએ એકસાથે ડમરુ વાદન કર્યું હતું. 108 કલાકારોના એકસાથે થતા ડમરુના ગુંજારવ અને શિવભક્તિના ગહન નાદથી સમગ્ર વડનગર નગરી જાણે શિવમય બની ગઈ હતી. શર્મિષ્ઠા તળાવથી પ્રારંભ થયેલી આ યાત્રા અર્જુન બારી, ભગતના ગલ્લા અને જુના ચાચરેથી પસાર થઈને શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર અને ગોપાલજી મંદિર થઈને અંતે સુપ્રસિદ્ધ શ્રી હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે સંપન્ન થઈ હતી.

શ્રાવણ માસના પવિત્ર અવસરે વડનગરમાં ઐતિહાસિક ડમરું યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

યાત્રાના સમગ્ર રૂટ દરમિયાન નગરજનોએ ડમરુના નાદ સાથે આ ઉત્સવને ભારે હર્ષોલ્લાસથી વધાવી લીધો હતો. આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વડનગરની ભવ્ય વિરાસત, અતૂટ શ્રદ્ધા અને રાજ્યની સાંસ્કૃતિક તથા ધાર્મિક પરંપરાને ઉજાગર કરવાનો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ સાંસ્કૃતિક વારસાને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે વડનગરના આંગણે આ શ્રાવણોત્સવ ભક્તિ અને કલાના સંગમ દ્વારા વૈશ્વિક ફલક પર એક નવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આખો શ્રાવણ માસ વહેલી સવારથી પ્રભાત ફેરી મારફતે શહેરમાં અલગ-અલગ સ્થળોએથી ડમરું યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેના થકી શિવભક્તિની અદભુત અનુભૂતિ દરેક નાગરિક કરી શકશે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સમગ્ર યાત્રામાં સ્વયં સહભાગી થઈને નગરજનોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. યાત્રાના અંતમાં તેમણે વડનગરના પ્રાચીન હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી પૂજા-અર્ચના કરી હતી અને શ્રદ્ધાળુઓને પ્રસાદ તથા શિવ કીટનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિર એ અત્યંત પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતું મંદિર છે, જ્યાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ શ્રદ્ધાળુઓને એક અદ્ભુત શાંતિ અને દિવ્યતાની અનુભૂતિ થાય છે.

'વડનગર હેરિટેજ ઓટો રિક્ષા' સેવાનો પણ પ્રારંભ

ધાર્મિક કાર્યક્રમો બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વડનગરના પ્રવાસનને વધુ વેગ આપવા અને સાંસ્કૃતિક વારસાના સંવર્ધન માટે 'વડનગર હેરિટેજ ઑટો રિક્ષા' સેવાનો પણ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તેમણે પોતે આ હેરિટેજ ઓટોરિક્ષામાં સવારી કરીને તેનો આનંદ માણ્યો હતો. વડનગરને એક વૈશ્વિક પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને આ પ્રકારના ઉત્સવો તે દિશામાં એક મહત્વનું કદમ છે. આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વડનગરના વિવિધ વિકાસાત્મક કામો અંગે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે એક સમીક્ષા બેઠક પણ યોજી હતી.

આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નીતિન પટેલ, અગ્રણી ગીરીશ રાજગોર, ઊંઝાના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ, ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ચૌધરી તેમજ વડનગર નગરપાલિકાના પ્રમુખ મિતિકાબેન શાહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત અગ્રણી શુભમ શાહ, કમલ ભાઈ, વરિષ્ઠ અધિકારી રાજકુમાર બેનિવાલ, કુલદીપ આર્ય, જિલ્લા કલેકટર શાલિની દુહાન સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં નગરજનો આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા હતા.

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HARSH SANGHAVI VADNAGAR
VADNAGAR DAMRU YATRA

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