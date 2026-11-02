દાહોદ: અંગ્રેજોના સમયની ઐતિહાસિક ચાકલિયા પોલીસ ચોકી ફરી ધમધમી, 53 ગામોને મળશે સુરક્ષાનું કવચ
દાહોદના ચાકલિયામાં અંગ્રેજોના શાસનકાળની ઐતિહાસિક પોલીસ ચોકી ફરી એકવાર કાર્યરત થઇ છે. લાંબા સમયથી જર્જરિત અવસ્થામાં હોવાના કારણે આ પોલીસ ચોકી બંધ પડી હતી.
Published : November 2, 2026 at 4:07 PM IST
દાહોદ: દાહોદના ચાકલિયામાં અંગ્રેજોના શાસનકાળની ઐતિહાસિક પોલીસ ચોકી ફરી એકવાર કાર્યરત થઇ છે. લાંબા સમયથી જર્જરિત અવસ્થામાં હોવાના કારણે આ પોલીસ ચોકી બંધ પડી હતી. સરહદી વિસ્તારમાં આવેલી પોલીસ ચોકી કાર્યરત થતા 53 ગામોની સુરક્ષામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ પોલીસ ચોકીને 'ઘૂઘરદેવ મહાદેવ પોલીસ ચોકી ચાકલીયા' નામ આપવામાં આવ્યું છે.
દાહોદમાં ચાકલિયા પોલીસ ચોકી ફરી ધમધમી
દાહોદ જિલ્લાના ચાકલિયા ખાતે આવેલી આ ઐતિહાસિક પોલીસ ચોકી અંગ્રેજોના શાશનકાળ દરમિયાન કાર્યરત હતી. જિલ્લા પોલીસ વડા રવિરાજસિંહ જાડેજાના હસ્તે હેરિટેજ પોલીસ ચોકીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશની સરહદ પર આવેલી આ પોલીસ ચોકી આસપાસના 53 ગામો માટે સુરક્ષાનું કવચ બનશે. પોલીસ ચોકી ફરી કાર્યરત થતાં સરહદી વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનવાની સાથે અસામાજિક તત્ત્વો અને ગુનાહિત પ્રવૃતિઓ પર પોલીસ વધુ અસરકારક રીતે નજર રાખી શકશે. સરહદી વિસ્તારોમાં ગુનાખોરીને અટકાવવા, શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવા અને સ્થાનિક લોકોને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે આ પોલીસ ચોકી મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
દાહોદના પોલીસ વડા રવિરાજસિંહ જાડેજાએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, લોકભાગીદારીથી આ નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. મને વિશ્વાસ છે કે નવીનીકરણથી પોલીસ ચોકીથી ચાકલિયા પોલીસ સ્ટેશનની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે, લોકોની સુરક્ષા અને ઝડપી પોલીસ સેવા પુરી પાડવામાં મદદરૂપ થશે. ચાકલિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર સરહદને અડીને આવેલો વિસ્તાર છે ત્યારે અસામાજિક પ્રવૃતિ પર અંકુશ મેળવવામાં આ પોલીસ ચોકી ઉપયોગી નીવડશે.
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