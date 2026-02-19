ETV Bharat / state

અમરેલી ગજેરા કેમ્પસ વિદ્યાસભાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાયું

વડોદરા ખાતે યોજાયેલી 315 શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની હરીફાઇમાં દેશ-વિદેશના 15000 કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે 6 વિદ્યાર્થીઓએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

અમરેલી ગજેરા કેમ્પસ વિદ્યાસભાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
અમરેલી: અમરેલી શહેર અને જિલ્લાને ગૌરવ અપાવતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ છે. અમરેલીની શ્રીમતી શાંતાબેન હરિફાઇ ગજેરા વિદ્યાસભા સંચાલિત ગજેરા કેમ્પસ વિદ્યાસભા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. વડોદરા ખાતે યોજાયેલી 315 શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની હરીફાઇમાં દેશ-વિદેશના 15000 કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે 6 વિદ્યાર્થીઓએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

અમરેલી ખાતે આવેલ ગજેરા કેમ્પસ વિદ્યાસભા સ્કૂલમાં પ્રાથમિક કક્ષાથી જ શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર, વિજ્ઞાન અને આધુનિક ટેકનોલોજીનું સંયોજન કરવામાં આવે છે. અન્ય શાળાઓની સરખામણીમાં અહીં ધાર્મિક શિક્ષણ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે, જેમાં ગીતાના શ્લોકો સહિત સંસ્કારલક્ષી અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી તેમજ રમતગમતના ક્ષેત્રે પણ આ કેમ્પસના વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે.

અમરેલી ગજેરા કેમ્પસ વિદ્યાસભાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)

ગત તારીખ 2 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ મિશન રાજીપો પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વડોદરા ખાતે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના મુખપાઠમાં 315 શ્લોકોની વિશાળ હરીફાઈ યોજાઈ હતી. આ સ્પર્ધામાં ગુજરાત ઉપરાંત સમગ્ર ભારત અને વિદેશમાંથી પણ આશરે 15,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ કઠિન અને પ્રતિષ્ઠિત હરીફાઈમાં અમરેલી ગજેરા કેમ્પસ વિદ્યાસભાના છ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કરી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

આ સિદ્ધિ બદલ પંડ્યા આરોહી, ડોબરીયા ખુશી, જાવ્યા હીર અને બાવળિયા દર્શનને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહનલાલ યાદવની ઉપસ્થિતિમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓમાં આ સન્માનને લઈને ભારે ઉત્સાહ અને ગૌરવની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

ગજેરા કેમ્પસના વિદ્યાર્થીઓને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન (ETV Bharat Gujarat)

શ્રીમતી શાંતાબેન હરિભાઈ ગજેરા વિદ્યાસભાના પ્રાથમિક અને માધ્યમિક વિભાગમાં અભ્યાસ કરી રહેલા છ વિદ્યાર્થીઓએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરતાં સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ અત્યંત ખુશ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવી રહ્યું છે. રમતગમત, સાંસ્કૃતિક તથા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરુ પાડવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ સર્વાંગી વિકાસ સાથે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સફળતા મેળવી રહ્યા છે.

આજની પેઢીમાં જ્યાં મોટાભાગની શાળાઓમાં માત્ર પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શિક્ષણ પૂરતું રહે છે, ત્યાં ભણતરની સાથે ધાર્મિક અને સંસ્કારલક્ષી શિક્ષણ આપવાનો ગજેરા વિદ્યાસભાનો અભિગમ નોંધપાત્ર છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સાથે ધર્મનું શિક્ષણ આપવાથી મળેલી આ સફળતા અનેક શાળાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણારૂપ સાબિત થશે.

