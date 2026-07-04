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જૂનાગઢ: ત્રણ દિવસમાં માંગરોળમાં 40 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા સીઝનનો સરેરાશ 100% વરસાદ, શહેર-ગામ બેટમાં ફેરવાયા

અલ નીનો અને શિયર ઝોનની અસરથી માંગરોળ-કેશોદ-માળિયા પર વરસાદી વાદળો કેન્દ્રિત થતાં ઇતિહાસનો રેકોર્ડ તૂટ્યો, માંગરોળમાં 72 કલાકમાં 40 ઇંચ વરસાદ, કેશોદ-માળિયા જળબંબાકાર.

ત્રણ દિવસમાં માંગરોળમાં 40 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા સીઝનનો સરેરાશ 100% વરસાદ
ત્રણ દિવસમાં માંગરોળમાં 40 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા સીઝનનો સરેરાશ 100% વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 4:22 PM IST

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જૂનાગઢ: અલ નીનોની અસરથી માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયા પંથકમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ધોધમાર વરસાદે જળબંબાકાર સર્જ્યો છે. સૌથી વધુ અસર માંગરોળ શહેર અને તાલુકામાં જોવા મળી છે, જ્યાં ત્રણ દિવસમાં 40 ઇંચ વરસાદ નોંધાઈને તાલુકાની સરેરાશ સીઝનનો 100% વરસાદ પાર થઈ ગયો છે. તેવી જ રીતે કેશોદ અને માળિયા પંથકમાં પણ 25 થી 30 ઇંચનો ધોધમાર વરસાદ પડતાં આ બંને તાલુકા જળબંબાકાર બન્યા છે.

ત્રણ દિવસમાં ધોધમાર 40 ઇંચ વરસાદ
જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ શહેર અને તાલુકામાં પાછલા ત્રણ દિવસથી હવામાન વિભાગની કલ્પના બહાર ધોધમાર 40 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. અતિભારે વરસાદને કારણે માંગરોળ શહેર અને આસપાસના ગામડાઓ જાણે બેટમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવા દૃશ્યો સામે આવ્યાં છે. માંગરોળ પછી કેશોદ અને માળિયા તાલુકામાં પણ આ જ પ્રકારે ત્રણ દિવસથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે કેશોદ-માળિયા શહેર સાથે ગામડાઓનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત માંગરોળ ખાતે સતત ત્રણ દિવસમાં 40 ઇંચ અને તાલુકાની સરેરાશ 100 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, જેની પાછળ અલ નીનોની અસર જવાબદાર માનવામાં આવે છે.

અલ નીનો અને શિયર ઝોનની અસરથી માંગરોળ-કેશોદ-માળિયા પર વરસાદી વાદળો કેન્દ્રિત થતાં ઇતિહાસનો રેકોર્ડ તૂટ્યો (Etv Bharat Gujarat)

અલ નીનોની અસરને કારણે વરસાદ
આ વર્ષના ચોમાસામાં અલ નીનોની અસર પ્રબળ રીતે જોવા મળશે તેવી શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાઈ રહી હતી. બિલકુલ તે જ રીતે જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયા બાદ મેંદરડા અને માણાવદરમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. આ વિસ્તારમાં વરસાદ પાછળ શિયર ઝોન જવાબદાર માનવામાં આવે છે, જે અલ નીનોની એક અસર તરીકે ઓળખાય છે. માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયા વચ્ચે 20 ડિગ્રી ઉત્તરમાં શિયર ઝોન સ્થિર થઈ ગયું હતું, જેના કારણે તમામ વરસાદી વાદળો આ ચાર તાલુકાઓની આસપાસ એક જ સ્થળ પર કેન્દ્રિત થતાં ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક સાથે આટલો નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો.

નદી-નાળા છલકાયા
નદી-નાળા છલકાયા (Etv Bharat Gujarat)

ખેતી અને માર્ગોને નુકસાન
માંગરોળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે સ્થાનિક નોળી નદીમાં ઘોડાપૂર આવતાં માંગરોળનો નીચાણવાળો બંદર વિસ્તાર તો હંમેશાં પાણીમાં રહેતો હોય છે, પરંતુ આ વખતે ગામડાઓના ખેતરોમાં પણ પ્રથમ વખત આટલું પાણી ભરાયું હોવાનું જોવા મળ્યું. જેના કારણે ખેતીના પાકો અને ખાસ કરીને ખેતીલાયક જમીનને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. બીજી તરફ, માંગરોળ શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું પાણી ઘૂસી જવાથી લોકોની ઘરની અંદરની મિલકતોને નુકસાન થયું છે.

અંડરગ્રાઉન્ડમાં વરસાદી પાણી ભરાયા
અંડરગ્રાઉન્ડમાં વરસાદી પાણી ભરાયા (Etv Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય ધોરીમાર્ગને નુકસાન
અતિભારે વરસાદના કારણે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોને પણ નુકસાન થયું છે. દ્વારકાથી પોરબંદર અને સોમનાથને જોડતો કોસ્ટલ હાઇવે માંગરોળના હુસેનાબાદ નજીક ધોવાઈ ગયો હતો, જેને પગલે ગત રાત્રિથી માર્ગ પૂર્વવત કરવાનું કામ ચાલતું હતું. આજે સવારે 12 વાગ્યા દરમિયાન આ માર્ગ તમામ પ્રકારના વાહનો માટે ફરીથી ખુલ્લો મૂકી દેવાયો છે. આ સિવાય માંગરોળ, કેશોદ, માળિયા અને મેંદરડા તાલુકાનાં કેટલાંક ગામડાંને જોડતા જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના 20થી વધુ માર્ગો નુકસાનને કારણે હાલ બંધ રાખવામાં આવ્યા છે, અને વૈકલ્પિક માર્ગો પરથી ગામડાઓનો વાહનવ્યવહાર શરૂ કરાયો છે.

વરસાદના કારણે ભારે નુકશાન
વરસાદના કારણે ભારે નુકશાન (Etv Bharat Gujarat)

ઘેડ પંથકમાં મુશ્કેલીની સ્થિતિ
માંગરોળ, માણાવદર અને કેશોદ તાલુકામાં પડેલા વરસાદને કારણે હવે ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદના પાણીથી ઘેડ વિસ્તારના ગામોમાં વિકટ સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસામાં જૂનાગઢ સહિત માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયામાં પડેલા વરસાદથી નીચાણવાળો ઘેડ વગર વરસાદે પણ જળબંબાકાર થઈ જતો હોય છે. એ જ રીતે પાછલા ત્રણ દિવસના વરસાદને લીધે માંગરોળ અને કેશોદ તાલુકાના ઘેડ પંથકનાં કેટલાંક ગામોમાં વરસાદનું પાણી ભરાવાની સંભાવના ઊભી થઈ છે. જો વરસાદ વિરામ લે તો માંગરોળ સહિત કેશોદના ઘેડ વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો ઘટી શકે છે.

ભારે વરસાદને પગલે રસ્તા ધોવાયા
ભારે વરસાદને પગલે રસ્તા ધોવાયા (Etv Bharat Gujarat)

આજથી વરસાદનું પ્રમાણ સામાન્ય થવાની સ્થિતિ
જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન નિષ્ણાત પ્રો. ધિમંત વધાસીયાએ ઈટીવી ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, આજથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ધીમે ધીમે વરસાદનું પ્રમાણ એકદમ સામાન્ય થતું જોવા મળી શકે છે. આગામી બે-ત્રણ દિવસ બાદ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં પણ ઓછો રહેવાની શક્યતા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, પાછલા ત્રણ દિવસમાં માંગરોળ, કેશોદ, માળિયા, મેંદરડા અને માણાવદરમાં જે રીતે વરસાદ પડ્યો છે, તે અલ નીનોની અસરોને કારણે પડ્યો છે. આ સિવાય ચોમાસું સૌરાષ્ટ્ર પૂરતું સામાન્ય રહેવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે.

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