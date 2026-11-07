એ પણ એક દિવાળી હતી અને આ પણ એક દિવાળી છે, ઈતિહાસકાર હરીશ દેસાઈની નજરે '75 વર્ષની દિવાળી'
ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈ એ દિવાળીની ઉજવણી પરંપરા અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓને લઈને પાછલા 75 વર્ષની પરંપરા ફરી એક વખત જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
Published : November 7, 2026 at 11:16 AM IST
જુનાગઢઃ 'એ પણ એક દિવાળી હતી અને આ પણ એક દિવાળી છે'. દિવાળીની ઉજવણી અને પરંપરામાં પાછલા 75 વર્ષમાં કેવા પ્રકારના ફેરફાર અને પરિવર્તન આવ્યા તેના નજરના સાક્ષી ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈ એ દિવાળીની ઉજવણી પરંપરા અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓને લઈને પાછલા 75 વર્ષની પરંપરા ફરી એક વખત જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
એ પણ એક દિવાળી હતી, આ પણ એક દિવાળી છે...
બે જ દિવસમાં દેશનો સૌથી મોટો તહેવાર દિવાળી પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે આઝાદી પછીની દિવાળી અને આ મનાવવામાં આવતી દિવાળી પછી કેવા પ્રકારનો ફેરફાર આજે જોવા મળે છે, કેવી પરંપરાઓ આજે લુપ્ત થઈ અને કેવા પ્રકારની નવી વ્યવસ્થા ભારતના સૌથી મોટા અને મહત્વના ગણાતા તહેવારોમાં જોવા મળી જેને લઈને પાછલા 75 વર્ષની દિવાળી નો ઇતિહાસ અને તેનો નિષ્કર્ષ ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈ એ ઈટીવી ભારત સમક્ષ વ્યક્ત કર્યો હતો. 75 વર્ષમાં તહેવારની ઉજવણી તેનો પ્રકાર અને આશીર્વાદની સાથે અભિનંદન આપવાની આ પરંપરામાં ધડમૂળ થી ફેરફાર જોવા મળે છે. એક સમયે નવા વર્ષના રામરામ થી શરૂ થતી દિવાળીની શુભકામના આજે હેપ્પી દિવાલી કે હેપ્પી ન્યૂ યર સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેને દિવાળીના તહેવારોના સૌથી મોટા પરિવર્તન રૂપે માનવામાં આવે છે.
ધાર્મિક અને સામાજિક રીતે મહત્વનો તહેવાર
દિવાળી ભારતનો ધાર્મિક અને સામાજિક રીતે સૌથી મહત્વનો તહેવાર માનવામાં આવે છે, નવરાત્રીથી દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી અને તૈયારીઓ માટે પરંપરાગત શરૂઆત ભારત આઝાદ થયું, ત્યાર પછી જોવા મળી દિવાળીના તહેવારમાં આવતા પ્રત્યેક મહેમાનો માટે નાસ્તો બનાવવાની વ્યવસ્થા પણ એક અઠવાડિયા પહેલા શરૂ થઈ જતી હતી. જેમા શુદ્ધ ઘી માંથી બનેલા મીઠા ઘૂઘરા વિશેષ પ્રકારના ફરસાણ, રાતડા, ગળી પૂરી, સક્કરપારા અને સેવ આવા મિષ્ઠાનોથી દિવાળીના દિવસોમાં આવતા મહેમાનનું સ્વાગત કરવાની પણ એક પરંપરા હતી, જે આજે તૈયાર ખોરાક અને પડીકા બંધ નાસ્તામાં પરિવર્તિત થઈ ગયો છે.
કપડા સીવડાવવા ની પણ એક પરંપરા
દિવાળીનો તહેવાર આવે તે પૂર્વેના મહિનાઓમાં કપડા સીવડાવવાને લઈને પણ એક પરંપરા જોવા મળતી હતી, આઝાદી બાદ તૈયાર કપડાનું કોઈ માર્કેટન હતું, અને સામાન્ય રીતે લોકો દિવાળીના તહેવારોમાં દરજી પાસેથી કપડા સીવડાવવીને પહેરવાનું પસંદ કરતા હતા, જેને કારણે બે થી ત્રણ મહિના પૂર્વે દરજીકામ શરૂ થતું હતું. જે દિવાળીની મધ્ય રાત સુધી ચાલતું હતું. આજે તેની જગ્યા રેડીમેઈડ મળતા કપડાં એ લઈ લીધી છે.
ફટાકડા પણ માત્ર પાંચથી સાત જાતના
આઝાદી પછી અને 70 થી 80ના દાયકા સુધી માત્ર પાંચથી સાત જાતના ફટાકડા જ મળતા હતા. જે વાઘ બારસથી લઈને લાભ પાંચમ સુધી દરરોજ રાત્રે નાના બાળકો અને મોટેરાઓ ફોડતા હતા. જેમાં ચાંદલીયા, તડતડીયા, હવાઈ અને તડાપડી. આ પ્રકારના ફટાકડા એકદમ મોભાદાર માનવામાં આવતા હતા, જે આજે ક્યાંય જોવા મળતા નથી
ચોપડા પૂજન મહત્વનો પ્રસંગ
દિવાળીના દિવસોમાં ચોપડા પૂજન એ સૌથી મહત્વનો પ્રસંગ કોઈ પણ વ્યક્તિ અને મહાજનો માટે મહત્વનો માનવામાં આવતો હતો. જુનાગઢ રાજ્યના રાજ જ્યોતિષ શંભુપ્રસાદ જોશી જુનાગઢ રાજ્યના ચોપડા તિજોરી કચેરીમાં લઈ જઈને ત્યાં વિધિવત રીતે ચોપડા પૂજન કરાતું હતું, જેને જુનાગઢ રાજ્યનું પ્રથમ અને અધિકારીક રીતે કરવામાં આવતા ચોપડા પૂજન તરીકે માનવામાં આવતું હતું.
અભિનંદન માટેના દિવાળી કાર્ડની પરંપરા પૂર્ણ
દિવાળીના દિવસોમાં દૂર દૂર સુધી રહેતા પરિચિતો મિત્રો અને પરિવારજનોને દિવાળીના પ્રસંગની શુભકામનાઓ પાઠવવા માટે લખવામાં આવતા દિવાળી કાર્ડની પરંપરા પણ સદંતર પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારત આઝાદ થયું અને 1970 થી 80ના દાયકા સુધી જુનાગઢના આઝાદ ચોક અને પોસ્ટ ઓફિસ વિસ્તારમાં અનેક દુકાનો દિવાળી કાર્ડની દિવાળીના તહેવાર પૂર્વે 1 મહિનાથી ધમધમતી થઈ જતી હતી, પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા પણ દિવાળી કાર્ડને લઈને પૂરતા પ્રમાણમાં ટિકિટનો જથ્થો અને દિવાળી કાર્ડને સમયસર પહોંચતા કરવા માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવતી હતી. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે આધુનિક યુગમાં મોબાઈલ દ્વારા થઈ રહી છે
પરિચિતો અને સંબંધીઓના ઘરે જવાની પરંપરા પણ ઓછી
આધુનિક યુગમાં પરિચિતો મિત્રો અને પોતાના પરિવારજનોના ઘરે જવાની પરંપરા પણ ધીમે ધીમે નામશેષ થઈ રહી છે, સામૂહિક રીતે થતા નૂતન વર્ષ અભિવાદન કાર્યક્રમમાં આ પ્રકારની પરંપરા લુપ્ત થતી જોવા મળે છે, આઝાદી બાદ અને 1980ના દાયકા સુધી દિવાળી અને નવા વર્ષના દિવસે પ્રત્યેક વ્યક્તિ એકબીજાને શુભકામના આપવા માટે તેમના પરિચિતો મિત્રો કે પરિવારજનોના ઘરે જતા હતા બદલામાં આશીર્વાદ રૂપે લગ્નની ઉંમરે પહોંચેલા ને આવતા વર્ષે પતિ કે પત્ની સાથે આવવાની અને જે યુવાનોએ દિવાળી પહેલા લગ્ન કર્યા હતા આવા નવદંપતીને હવે પછીની દિવાળી એ સંતાન સાથે આવવાના આશીર્વાદ પણ આપવામાં આવતા હતા.આ પરંપરા આજે દિવાળીના તહેવારોમાં લોકો વેકેશન માણવા માટે બહાર જતા રહે છે જેને કારણે આ મહત્વની પરંપરા આજે વિલુપ્ત થયેલી જોવા મળે છે.
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