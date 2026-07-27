સાબરકાંઠા: હિરપુરા બેરેજ છલકાયો, 8 ગામો એલર્ટ પર, 1000 ક્યુસેક પાણી છોડાયું
300 કરોડના ખર્ચે બનેલો આ બેરેજ દરિયાનું પાણી રોકી આઠ કિલોમીટર વિસ્તારમાં સંગ્રહ કરી 100થી વધુ ગામોને સિંચાઈ અને પીવાના પાણીનો લાભ આપે છે.
Published : July 27, 2026 at 6:20 PM IST
સાબરકાંઠા: જિલ્લાના હિંમતનગર નજીક દેરોલ પાસે આવેલો હિરપુરા બેરેજ ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે છલકાઈ ગયો છે. મળતી માહિતી અનુસાર બેરેજમાં હાલ 900 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, જ્યારે 1000 ક્યુસેક જેટલું પાણી નિયંત્રિત રીતે સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. પાણીના જથ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા તંત્રએ સાબરકાંઠા અને મહેસાણા જિલ્લાના કુલ આઠ ગામોને એલર્ટ કર્યા છે અને સાબરમતી નદીના કાંઠે વસતા લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે.
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના પગલે બેરેજમાં 900 ક્યુસેકની આવક, 1000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાયું
સતત વરસાદને કારણે બેરેજમાં પાણીની આવક વધી રહી છે. હાલની સ્થિતિએ 1000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ જો ઉપરવાસમાં ફરી ભારે વરસાદ થશે તો બેરેજના ગેટ ખોલવાની ફરજ પડી શકે છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્રએ સંભવિત અસરગ્રસ્ત ગામોને પહેલાથી જ સતર્ક કરી દીધા છે.
8 ગામોને એલર્ટ: નદીકાંઠે પશુ ચરાવવા, માછીમારી પર પ્રતિબંધ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સાવધાનીની સૂચના
તંત્ર દ્વારા ખાસ કરીને નદીના પટમાં પશુઓને ચરાવવા ન લઈ જવા, માછીમારી ન કરવા અને ખનીજ વહન જેવી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને તંત્રની સૂચનાઓનું ચુસ્ત પાલન કરવા જણાવાયું છે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
100થી વધુ ગામો માટે જીવાદોરી, પણ સાવચેતી: જો વરસાદ ચાલુ રહ્યો તો ગમે ત્યારે ખૂલી શકે છે ગેટ
હિરપુરા બેરેજ માત્ર પાણી સંગ્રહનું માળખું નથી, પરંતુ આશરે 300 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલો આ બેરેજ સાબરકાંઠા અને મહેસાણા જિલ્લાના 100થી વધુ ગામો માટે પાણીનો મહત્વનો સ્ત્રોત છે. 8 કિલોમીટરથી વધુ વિસ્તારમાં પાણીનો સંગ્રહ થતાં ખેડૂતો અને ગ્રામજનોને સીધો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. જોકે, હાલ વરસાદનું જોર યથાવત રહેતાં તંત્રની નજર સતત બેરેજ અને નદીકાંઠાના વિસ્તારો પર ટકેલી છે. ઉપરવાસમાં ફરી ભારે વરસાદ થશે તો ગેટ ખોલવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે, તેથી નદીકાંઠાના લોકો માટે હાલ સાવચેતી જ સૌથી જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો...