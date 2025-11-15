અંકલેશ્વરમાં મૌલવીએ લગ્નની લાલચ આપી હિંદુ મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યુ, ધર્માતરણનું પણ કરતો હતો દબાણ
ઘટના સામે આવતા જ પોલીસ તંત્ર સક્રિય બન્યું હતું અને મૌલવી અઝ્વદ બેમાતની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : November 15, 2025 at 2:26 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લાના અંકલેશ્વર તાલુકાના છેવાડે આવતાં અને સુરત જિલ્લાને અડીને આવેલ એક ગામમાંથી ચોંકાવનારી ઘટના બહાર આવી છે. મદ્રેસાના મૌલવી દ્વારા હિંદુ મહિલાને ધર્માંતરણ કરાવવા દબાણ કરવાની સાથે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હોવાનો ગંભીર આરોપ સામે આવતા પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાયો છે. ઘટના સામે આવતા જ પોલીસ તંત્ર સક્રિય બન્યું હતું અને મૌલવી અઝ્વદ બેમાતની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, પીડિત હિંદુ મહિલાનો પરિચય તેની બહેનપણી મારફતે આરોપી મૌલવી અઝ્વદ બેમાત સાથે થયો હતો. આ ઓળખ બાદ મૌલવી વારંવાર પીડિતાને ફોન તેમજ મેસેજ દ્વારા સંપર્ક કરવા લાગ્યો હતો. શરૂઆતમાં સામાન્ય વાતચીતથી શરૂ થયેલી આ મુલાકાતો ધીરે ધીરે નજીકતા તરફ વળી અને મૌલવીએ લગ્નની લાલચ આપીને મહિલાને ભોળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
મૌલવીએ ત્રણ વખત મહિલાની મુલાકાત લીધી હતી અને દરેક વખતે વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ કરતાં તેણીને લગ્ન કરવાની વાતો કરતો રહ્યો હતો. પરિવારજનો અને સમાજમાંથી છૂપાવી રાખેલી આ મુલાકાતો દરમિયાન મૌલવી મહિલાને માનસિક રીતે પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો રહ્યો હોવાનો મહિલાએ પોલીસ સામે આક્ષેપ કર્યો છે.
મદ્રેસામાં બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું
9 નવેમ્બરના રોજ મૌલવીએ મહિલાને મદ્રેસા ખાતે આવેલા પોતાના રહેઠાણે બોલાવી હતી. વિશ્વાસમાં લેવા પહેલી વખત પાણી પીવાનું આપ્યું હતું. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ તે પાણીમાં કંઈક મળેલું હોઈ શકે છે, કેમ કે થોડા જ મિનિટોમાં તે અર્ધ બેભાન જેવી થઇ ગઈ હતી. આ સ્થિતિનો લાભ લઈ મૌલવી અઝ્વદે મહિલાની મરજી વિરુદ્ધ બે વખત દુષ્કર્મ કર્યું હતું.
મહિલાને ભાન આવ્યાં બાદ પણ આરોપીએ તેને ધર્માંતર માટે દબાણ ચાલુ જ રાખ્યું. “મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવી લે, નહીં તો તને અને તારા બાળકોને જાનથી મારી નાખીશ, અને તારી બદનામી કરીશ,” એવી ધમકીઓ આપવી શરૂ કરી હતી. આ ધમકીઓથી ડરી ગયેલી મહિલા માનસિક રીતે ભાંગી પડી હતી.
પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
ઘટનાના કેટલાક કલાકો બાદ મહિલાએ હિંમત સંચય કરી પરિવારને આખી ઘટના જણાવી. પરિવારએ તાત્કાલિક પીડિતાને પાનોલી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ ધમકી, ધર્માંતર દબાણ અને દુષ્કર્મના ગંભીર ગુનાઓ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈને તરત જ મૌલવી અઝ્વદ બેમાતની ધરપકડ કરી. પોલીસે આરોપીનું પ્રાથમિક પુછપરછ દરમિયાન કઈંક અગત્યની માહિતી મેળવી હોવાની માહિતી પણ મળી રહી છે.
મેડીકલ પરીક્ષણથી લઈને પુરાવા એકઠા કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ
ભરૂચ જિલ્લાના એસ.પી શ્રી અક્ષય રાજ મકવાણાના માર્ગદર્શન હેઠળ પાનોલી પોલીસ સ્ટાફે ઝડપભરી કાર્યવાહી કરી છે. બંને પક્ષના મેડિકલ પરિક્ષણ, ઘટનાસ્થળનો પાનખર, ડિજિટલ પુરાવા, મોબાઇલ ચેટ અને કોલ રેકોર્ડ જેવા તમામ પાસાં પર તપાસ ચાલી રહી છે.
પોલીસનું કહેવું છે કે કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ છે અને દરેક પગલું કાયદેસરની પ્રક્રિયાઓ મુજબ જ લેવામાં આવી રહ્યું છે. મહિલાના નિવેદનનું વિડિયો રેકોર્ડિંગ, FSL તપાસ અને મદ્રેસાના CCTV ફૂટેજ જેવી પ્રક્રિયાઓ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
એસ.પી ભરૂચ અક્ષય રાજ મકવાણાએ જણાવ્યું
એસ.પી અક્ષય રાજ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, પીડિતા દ્વારા આપવામાં આવેલી અરજીના આધારે તાત્કાલિક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ધર્માંતર દબાણ, ધમકી અને દુષ્કર્મ જેવી ગંભીર કલમો લાગુ કરવામાં આવી છે. આરોપી મૌલવીને પકડી લેવામાં આવ્યો છે અને તેની સઘન પુછપરછ ચાલી રહી છે. આવા કેસોમાં પુરાવાઓ એકત્રિત કરવાનો સૌથી મહત્વનો ભાગ હોય છે, અને તમામ કાનૂની પ્રક્રિયાઓ ઝડપે આગળ વધી રહી છે. એસ.પી મુજબ, “કોઈપણ સ્ત્રી પર દબાણ કે ગુના કરવામાં આવ્યા હોય તો પોલીસ તંત્ર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાવવામાં કોઈ કચાશ રાખશે નહીં.”
ધટનાથી ગામમાં ચકચાર મચી
ઘટનાની જાણ બહાર આવતા જ ગામમાં તેમજ અંકલેશ્વર–ભરૂચ વિસ્તારના લોકોમાં આઘાત ફેલાયો છે. સ્થાનિક સ્તરે લોકો મદ્રેસાના મૌલવી દ્વારા મહિલા પર કરવામાં આવેલા આવા ગંભીર ગુનાથી ચોંકી ઉઠ્યા છે. મહિલાએ ભયમાંથી બહાર આવી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી તે બદલ ઘણા લોકોએ તેની હિંમતની પ્રશંસા કરી છે. ઘટનાથી ધાર્મિક સ્થળોનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે થતો હોય તો સમાજને જાગૃત રહેવાની જરૂરિયાત પણ સામે આવી છે.
પોલીસે મહિલા પાસે વિગતવાર નિવેદન લીધું છે અને આરોપીને રિમાન્ડ પર લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરવાની તૈયારી છે. મદ્રેસામાંથી પણ અનેક વસ્તુઓ, દસ્તાવેજો તથા ડિજિટલ ડેટા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. કેસ ઝડપથી કોર્ટમાં રજૂ થાય તે માટે તમામ પુરાવાઓ ઝડપથી એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ જો તપાસ દરમિયાન વધુ લોકો પણ મૌલવીના શિકાર બન્યા હોવા અંગે માહિતી મળે તો અલગ-અલગ ગુનાઓ પણ નોંધવામાં આવશે.
અંકલેશ્વરના છેવાડે આવેલી આ સંવેદનશીલ ઘટના સમાજ માટે ચેતવણી સમાન છે. ધર્માંતર દબાણ, માનસિક શોષણ અને દુષ્કર્મ એક ગંભીર સામાજિક અને કાનૂની ગુનો છે. પીડિતાએ હિંમતપૂર્વક આગળ આવી ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ તંત્રએ ઝડપભરી કામગીરી કરી છે. હાલ તો કેસની તપાસ ચાલી રહી છે અને કાયદેસર પગલાં મુજબ આરોપી સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની પોલીસ તૈયારીમાં છે.
