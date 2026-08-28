હિન્દુ બહેને મુસ્લિમ ભાઈને રાખડી બાંધી, વાવા-થરાદ જિલ્લામાં આવ્યો ભાઈચારા અને એકતાનો સંદેશ
હિન્દુ બહેન ધર્મીબેન ગૌસ્વામી છેલ્લા દસ વર્ષથી મુસ્લિમ ભાઈ બનાવેલા મુંજાહિદભાઈ ઘાંચીના ઘરે રાખડી લઈ પહોંચે છે અને તેની કલાઈ ઉપર રાખડી બાંધે છે.
Published : August 28, 2026 at 9:49 PM IST
વાવ-થરાદ: જિલ્લામાં વર્ષોથી હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ બહેનના પ્રેમના દ્રશ્યો દર રક્ષાબંધને સામે આવતા હોય છે. છેલ્લા દસ વર્ષથી હિન્દુ બહેન પોતાના મુસ્લિમ ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને મુસ્લિમ ભાઈ પણ બહેનને આ પ્રેમને વધાવીને તેના સુખ દુઃખમાં હંમેશા ઊભો રહે છે. દેશમાં એક તરફ ધર્મના નામે રાજકારણ કરી એક ધર્મથી બીજા ધર્મના લોકોને લડાવી ઝગડાવી રાજકીય રોટલા શેકવામાં આવે છે પરંતુ મારા ભારતની અસલી તસવીરોતો આજેય ગામડાઓમાં જોવા મળે છે.
ભારતને સર્વ ધર્મ સંભાવવાળો દેશ માનવામાં આવે છે. જ્યાં દરેક ધર્મના લોકો રહે છે અને પોતાના ધર્મોની ઉજવણી કરે છે અને આ બાબતે દેશના બંધારણમાં તેમને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. હિન્દુ-મુસ્લિમ ધર્મના નામે ખૂબ રાજકારણ થાય છે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ક્યારેક એવી તસવીરો સામે આવતી હોય છે જે આપણને યાદ અપાવે છે અને કે આજ આપણું ભારત છે અને આવા ભારત પર આપણને ગર્વ થતો હોય છે.
સંસ્કૃતિ પ્રધાન ભારત દેશના ગામડાઓમાં આજે એ જૂના જમાનાની ભારતની તસવીરો જોવા મળે છે અને કંઈક આવાજ ભારતની અનુભૂતિ કરાવતા દૃશ્યો આ રક્ષાબંધને વાવ થરાદ જિલ્લામાંથી સામે આવ્યા છે. જ્યાં ધરણીધર તાલુકાના ચોથાનેસડા ગામે એક હિન્દુ બહેન રક્ષાબંધને મુસ્લિમ ભાઈને રાખડી ઘરે રાખડી બાંધવા પહોંચી. છેલ્લા દસ વર્ષથી આ હિન્દુ બહેના મુસ્લિમ ભાઈને રાખડી બાંધવા માટે દર રક્ષાબંધને તેના ઘરે પહોંચે છે અને મુસ્લિમ ભાઈ પણ આ હિન્દુ બહેનને પોતાની જ બહેન સમજી અને એટલી જ મદદ કરી અને એટલો જ પ્રેમ આપે છે.
હિન્દુ બહેન ધર્મીબેન ગૌસ્વામી છેલ્લા દસ વર્ષથી મુસ્લિમ ભાઈ બનાવેલા મુંજાહિદભાઈ ઘાંચીના ઘરે રાખડી લઈ પહોંચે છે અને તેની કલાઈ ઉપર રાખડી બાંધે છે. આ ભાઈ બહેનનો પ્રેમ છેલ્લા દસ વર્ષથી અતૂટ છે. ભાઈ બહેનના આ પ્રેમને કોઈ જ ધર્મના વાડા નડતા નથી કારણ કે જેને ભાઈ માન્યો છે તે ભાઈ સાથે ભલે હિન્દુ બેનનો ખૂનનો રિસ્તો ના હોય પરંતુ લાગણીઓના તાતણા જરૂર બંધાયેલા છે. એવી જ રીતે ભલે બહેન મુસ્લિમ ના હોય છતાં તેને બહેન માની છે તો ભાઈ પણ સગા ભાઈની જેમ જ તેની પડખે હંમેશા રહે છે.
ભાઈ-બહેનનું કહેવું છે કે, જ્યારે આપણે દિલથી કોઈ સબંધ નિભાવીએ છીએ ત્યારે કોઈપણ જાતના ધર્મના વાડા નડતા નથી. માત્ર માનવતા જ આપણો મોટો ધર્મ છે. ત્યારે કહી શકાય કે કદાચ આ જ આપણા સાચા ભારતની તસ્વીર છે અને આવા જ લોકોના કારણે આજે દેશમાં ભાઈચારો એકતા અને અખંડતા જળવાઈ રહી છે.
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