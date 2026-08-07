ડાકોરમાં હિંડોળે ઝૂલતાં ઠાકોરજી, એક મહિના સુધી ચાલશે ઉત્સવ
અષાઢ વદ બીજથી એક મહિના સુધી રણછોડરાયજી મંદિરમાં સુંદર હિંડોળા પર ભગવાનને લાડથી ઝૂલાવવામાં આવે છે.
Published : August 7, 2026 at 2:04 PM IST
ડાકોર: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે હિંડોળા ઉત્સવ દરમિયાન એક મહિના સુધી ઠાકોરજીને હિંડોળે ઝુલાવવામાં આવે છે. હાલ મંદિરમાં હિંડોળા ઉત્સવ ચાલી રહ્યો હોવાથી રોજ સાંજે અવનવા તેમજ કળાત્મક હિંડોળામાં ભગવાનને ઝુલાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઠાકોરજીને ભાવપૂર્વક લાડ લડાવી હિંડોળે ઝુલાવાય છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે પહોંચી ડાકોરના ઠાકોરને હિંડોળે ઝૂલતા નિહાળી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે.
રણછોડરાયજી મંદિરમાં અષાઢ વદ બીજથી એક માસ સુધી સુંદર અવનવા હિંડોળા પર બિરાજમાન કરાવી ભગવાનને લાડથી ઝૂલાવવામાં આવે છે.
સુંદર હિંડોળા સાથે વિશેષ શણગાર
ડાકોર ખાતે હિંડોળા ઉત્સવ દરમ્યાન રોજે રોજ અનેકવિધ પ્રકારે સુંદર, નયનરમ્ય અને આકર્ષક હિંડોળા શણગારી ભગવાનને ઝૂલે ઝુલાવવામાં આવે છે. મંદિરમાં ફૂલ, પવિત્રા, નાગરવેલના પાન, સૂકામેવા, શાકભાજી, ફળફળાદી જેવા અવનવા વિવિધ કળાત્મક હિંડોળા બનાવાય છે. સાથે જ ઠાકોરજીને વિવિધ સોનાના આભૂષણોથી સુંદર શણગાર કરવામાં આવે છે.
ડાકોરમાં હિંડોળા ઉત્સવનું વિશેષ મહત્વ
ચાતુર્માસમાં ભગવાનના હિંડોળાનો વિશેષ મહિમા રહેલો છે. હિંડોળા ઉત્સવ અંતર્ગત ભાવિકો દ્વારા ભગવાન રણછોડરાયજીને ભાવપૂર્વક લાડથી હિંડોળે ઝુલાવવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા રાધા અને ગોપીઓ સાથે વર્ષાઋતુની લીલાઓ કરવામાં આવી હતી. જે પ્રાચીન સમયમાં વ્રજમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શરૂ કરી હતી, તે દિવ્ય હિંડોળા ઉત્સવની પરંપરા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં ઉત્સાહ અને ભક્તિપૂર્વક ઉજવાય છે. હિંડોળા ઉત્સવ દરમ્યાન રોજ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે મંદિરમાં ઉમટે છે. જ્યાં હિંડોળે ઝૂલતા ભગવાનના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.
એક મહિના સુધી ભગવાનને હિંડોળે બિરાજમાન કરવામાં આવે છે: પૂજારી
મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું હતું કે ડાકોરમાં ભગવાનને પવિત્ર હિંડોળામાં ઝુલાવવામાં આવે છે. અષાઢ વદ બીજથી શરૂ કરીને એક મહિના સુધી ભગવાનને હિંડોળે બિરાજમાન કરવામાં આવે છે. ભગવાનને હિંડોળે બિરાજમાન કરવામાં આવે ત્યારે વૈષ્ણવો તરફથી અલગ-અલગ હિંડોળા ભરવામાં આવે છે. જેમાં ફૂલની વેણીના, ડ્રાયફ્રૂટના, ફ્રૂટના, શાકભાજીના, મોતીના અને પવિત્ર એકાદશીએ પવિત્રાના, રાખડીના હિંડોળા ભરવામાં આવે છે. ભગવાનને હિંડોળે ઝુલાવવામાં આવે છે. ભગવાનને વિવિધ પ્રકારના આભૂષણ ધરાવવામાં આવે છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધરાવવામાં આવે છે. ચરણ પાદુકા મુકવામાં આવે છે. ભગવાનને હિંડોળે ઝૂલાવી દર્શન કરી વૈષ્ણવો ધન્યતા અનુભવે છે. ડાકોરનો આ મહિમા છે. વિવિધ પ્રકારના ભોગ લાગે છે અને હિંડોળે ઝૂલે છે.
હિંડોળાના અને ભગવાનના દર્શન કરી ખૂબ જ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ : ભાવિક
ભાવિક હરિતાબેને જણાવ્યું હતું કે દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. આજે મારો જન્મદિવસ છે. ભગવાન ઉપર પહેલેથી મને અતૂટ શ્રદ્ધા છે. રણછોડજી જે આપણા કામ કરે છે એવું કોઈ નથી કરતું. હિંડોળાના અને ભગવાનના દર્શન કરી ખૂબ જ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે.
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