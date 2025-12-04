ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: હિંમતનગર હાઈવે પર યુવકની આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખી લૂંટ ચલાવી, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

ખાનગી બેંક સેક્ટરમાં કામ કરતા યુવક પર હુમલો કરી 8 લાખ રૂપિયાથી વધુની રકમ લૂંટી લેવાઈ હોવાનો ગુનો હિંમતનગર પોલીસ મથકે નોંધાયો છે.

હાઈવે પર યુવકની આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખી લૂંટ ચલાવી
હાઈવે પર યુવકની આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખી લૂંટ ચલાવી (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 4, 2025 at 5:53 PM IST

સાબરકાંઠા : હિંમતનગર નજીક આવેલી નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર ગઈકાલે રાત્રે લૂંટનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. દલપુર પાટિયા પાસે અજાણ્યા બાઈક સવાર આરોપીઓ દ્વારા ખાનગી બેંક સેક્ટરમાં કામ કરતા યુવક પર હુમલો કરી 8 લાખ રૂપિયાથી વધુની રકમ લૂંટી લેવાઈ હોવાનો ગુનો હિંમતનગર પોલીસ મથકે નોંધાયો છે. બનાવ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

બાઈક સવારોએ યુવકની આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખી લૂંટ ચલાવી

મળતી માહિતી મુજબ, પ્રાંતિજ તરફથી હિંમતનગર તરફ આવી રહેલા ખાનગી બેંકના કર્મચારી ધર્મેન્દ્ર સુતરીયા તેમના સાથે 8 લાખથી વધુની કેશ રકમ લઈ બાઈક પર મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન દલપુર પાટિયા નજીક અચાનક 2 બાઈક સવાર યુવકોએ તેમની બાઈક રોકાવી હતી. બાઈક અટકતાં જ આરોપીઓએ ફરિયાદીની આંખમાં મરચાની ભૂકી ફેંકી હુમલો કર્યો હતો. આંખમાં મરચું જતા ફરિયાદી બાઈક પર કાબૂ ગુમાવતા, એ જ પળે આરોપીઓએ તેમના હાથમાં રહેલો રૂપિયા ભરેલો થેલો છીનવી લીધો હતો.

હાઈવે પર યુવકની આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખી લૂંટ ચલાવી (ETV Bharat Gujarat)

રકમ લૂંટી ભાગતા પહેલા આરોપીઓએ ફરિયાદીના માથા પર લાકડીનો ઘા પણ કર્યો, જેને કારણે તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. ધર્મેન્દ્ર સુતરીયાએ તાત્કાલિક 108ને જાણ કરી હતી, બાદમાં 108 ઈમરજન્સી ટીમે તેમને સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. માથામાં વાગેલી ઇજાને પગલે તેમને 7 થી 8 ટાંકા આવ્યા છે અને હાલ સારવાર લઈ રહ્યા છે.

હિંમતનગર પોલીસ લૂંટારૂઓ સુધી પહોંચવા માટે તપાસ ગતિમાન કરી રહી છે. વધતા જતાં લૂંટ અને ચોરીના બનાવોને રોકવા માટે પોલીસ અને વહીવટી તંત્રને વધુ સક્રિય બનવાની જરૂરિયાત જણાઈ રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસે આ મામલો કેટલા ઝડપથી ઉકેલી આરોપીઓને કાયદાના હવાલે કરે છે.

ROBBERY ON NATIONAL HIGHWAY 48
HIMMATNAGAR ROBBERY
SABARKANTHA
SABARKANTHA POLICE
