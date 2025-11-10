ETV Bharat / state

હિંમતનગરમાં ધ બિગબુલ ફેમિલી પેઢીની પોન્જી સ્કીમ ખુલ્લી પડી, 6 વ્યક્તિ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ

જો કે પોલીસે આ મામલે 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધીને 2 આરોપીની અટકાયત કરી છે, તેમજ અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

ધ બિગબુલ ફેમિલી પેઢી પોન્જી સ્કીમ ખુલ્લી પડી
ધ બિગબુલ ફેમિલી પેઢી પોન્જી સ્કીમ ખુલ્લી પડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 4:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા : હિંમતનગરમાં ધ બિગબુલ ફેમિલી નામે વધુ એક પોંઝી સ્કીમ શરૂ કરાઈ હતી. જેમાં હાલના તબક્કે 36 જેટલા રોકાણકારો પાસેથી એક કરોડ 44 લાખથી વધારેની છેતરપિંડી કરાઈ હોવાનું ખુલ્યું છે. જો કે પોલીસે આ મામલે 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધીને 2 આરોપીની અટકાયત કરી છે, તેમજ અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

ધ બિગ બુલ ફેમિલીના નામે પોન્જી સ્કીમ

હિંમતનગરના ટાવર રોડ ઉપર ધ બિગ બુલ ફેમિલીના નામે એક પોન્જી સ્કીમ શરૂ થઈ હતી. જેમાં પ્રતિમાસ 4% થી 6 ટકા સુધી નું રિટર્ન આપવાનું કહી રોકાણકારોને લલચાવતા હતા. સાથોસાથ તમામ રોકાણ ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં કરાતું હોવાના પગલે વધુ આવક થતી હોવાનું રોકાણકારોને જણાવ્યું હતું. જેના પગલે હિંમતનગર સહિત આસપાસના તાલુકાના કેટલા લોકો આ પોઝીશનના ભોગ બન્યા છે.

જો કે અત્યાર સુધીમાં 36 જેટલા રોકાણકારોએ હિંમતનગર B ડિવિઝન પોલીસ મથકે 6 જેટલા આરોપીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે, તેમજ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયેલા પગલે પોલીસને તાત્કાલિક ધોરણે 2 આરોપીની અટકાયત કરી છે, અન્યની તપાસ હાથ ધરાઈ છે.

6 જેટલા સંચાલકો સામે બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે નોંધાઈ ફરિયાદ નોંધાઈ છે

  • જગદીશગીરી ગોવિંદગીરી ગોસ્વામી, રહેવાસી. જામડા, હિંમતનગર
  • શીતલ જગદીશગીરી ગોસ્વામી, રહેવાસી. જામડા, હિંમતનગર
  • મનીષ ગોવિંદ પટેલ, રહેવાસી. વિજાપુર, મહેસાણા
  • વિપુલસિંહ બાદરસિંહ ચૌહાણ, રહેવાસી. સરોલી, હિંમતનગર
  • મનહરસિંહ ભારતસિંહ ઝાલા, મૂળ રહેવાસી. કાનડા, હાલ રહે. જલારામ મંદિર રોડ હિંમતનગર
  • ભીખુસિંહ ગુલાબસિંહ રાઠોડ, રહેવાસી. ગાયત્રી મંદિર રોડ, હિંમતનગર

પોલીસ આરોપીઓ સુધી પહોંચે તે પહેલા કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવનારાઓ પરિવાર સાથે ભૂગર્ભમાં ઉતર્યા છે, તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા અત્યાર સુધીમાં 2 આરોપીઓની અટકાયત થઈ ચૂકી છે, તેમજ અન્ય સામે તપાસ હાથ ધરાઈ છે. જોકે આવનારા સમયમાં આ મામલે વધુ ખુલાસાઓ થવાની સંભાવનાઓ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. હિંમતનગરમાં પોન્ઝી સ્કીમ ખુલ્લી પડી, એ.આર.કન્સલ્ટન્સી સામે 3.42 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ
  2. ગજબની સ્કીમ, 400 દિવસમાં બનાવશે ધનવાન, જાણો આ ખાસ FD વિશે

TAGGED:

BIGBULL FAMILY FIRM PONZI SCHEME
HIMMATNAGAR
HIMMATNAGAR B DIVISION
SABARKANTHA POLICE
BIGBULL FAMILY FIRM PONZI SCHEME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.