'HUDA'ના અમલ સામે ખેડૂતોનો આક્રોશ ચરમસીમાએ, હિંમતનગરમાં યોજાઈ વિશાળ કેન્ડલ માર્ચ
11 ગામના લોકોએ સરકાર વિરુદ્ધ એકતા દર્શાવી વિરોધ શરૂ કર્યો, જે કડીમાં હિંમતનગરમાં વિશાળ કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવી હતી.
સાબરકાંઠા : હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એટલે કે HUDA ના અમલીકરણ સામે 11 ગામના લોકોનો વિરોધ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. હુડાના નોટિફિકેશન બાદ 40 ટકા જમીન કપાતમાં જવાની ભીતિને પગલે ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ છે. હુડાને કોઈપણ ભોગે રદ કરવાની માંગ સાથે ફરી એકવાર હિંમતનગર શહેરમાં 11 ગામના હજારો લોકો ભેગા થયા હતા. સાથે જ વિશાળ કેન્ડલ માર્ચ યોજીને સરકાર સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
"જમીન અમારી, મહેનત અમારી, પણ નિર્ણય સરકારનો?"
હિંમતનગરના 11 ગામના ખેડૂતોના મનમાં આ સવાલ ઘૂમરાઈ રહ્યો છે. હડિયોલ, બેરણા, કાંકણોલ જેવા 11 ગામના ખેડૂતોમાં અસંતોષનો માહોલ છે. હુડાનું નોટિફિકેશન ભલે વિકાસનું ગાણું ગાતું હોય, પણ તેની પાછળ છુપાયેલી 40 ટકા જમીન કપાતની જોગવાઈ ખેડૂતોની જિંદગીને ઉજ્જડ કરી નાખે તેમ છે. 40 ટકા જમીન એટલે માત્ર જમીનનો ટુકડો નહીં, પરંતુ પેઢી દર પેઢીની મહેનત અને આજીવિકા.
પોતાના ખેતર ગુમાવવાના ડરથી ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. રોજેરોજ નવા કાર્યક્રમો આપીને આ 11 ગામના લોકોએ હિંમતનગરમાં આંદોલનની એક નવી મિશાલ કાયમ કરી છે. આ વિરોધ હવે માત્ર ગામની સીમ પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ શહેરના રાજમાર્ગો પર પણ ઉતરી આવ્યો છે.
આંદોલનનું સૌથી મોટું અને અસરકારક દ્રશ્ય !
હિંમતનગરના માર્ગો પર હજારો મીણબત્તીઓ પ્રગટી, અંધારામાં આ પ્રકાશ જાણે સરકારની આંખો ખોલવા માટેનો એક સંદેશ હતો. હડિયોલથી માંડીને કાંકણોલ સુધીના 11 ગામના 11 હજારથી વધુ લોકો હાથમાં મીણબત્તી લઈને નીકળ્યા. આ શાંતિપૂર્ણ માર્ચે જણાવી દીધું કે તેમનો સંઘર્ષ હવે સમાધાન વગર અટકવાનો નથી. હજારોની સંખ્યામાં ઉમટેલા આ ખેડૂતોએ ફરી એકવાર સરકારને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દીધી છે. ખેડૂતોની એકતા અને આક્રોશ સ્પષ્ટપણે જણાવી રહ્યો છે કે આ લડાઈ હવે આસાન નથી.
કેન્ડલ માર્ચ યોજી સરકારને આપ્યો સ્પષ્ટ સંદેશ
હિંમતનગરની ધરતી પર ખેડૂતોનો જનઆક્રોશ ઉમટ્યો. 40 ટકા જમીન કપાતની નીતિ સામે 11 ગામના લોકોએ એક અવાજે 'હુડા' રદ કરવાની માંગ કરી છે. આજે કેન્ડલ માર્ચ દ્વારા ખેડૂતોએ સરકારને જાગૃત રહેવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે. હવે સવાલ એ છે કે, વિકાસની આ યોજના સામે ખેડૂતોના હિતોનું સંતુલન કેવી રીતે સધાશે ? તે તો આવનાર સમય જ બતાવશે.
