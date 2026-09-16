ભાવનગર: હિમાલયા મોલના મેક્સસ સિનેમાનું નિયમ ભંગ બદલ લાઈસન્સ રદ, કલેક્ટર કચેરીની કાર્યવાહી
ભાવનગરમાં મેક્સસ સિનેમામાં ગુજરાત સિનેમા 2014ના નિયમો અને શરતોનો ભંગ કરાયો હોવાને પગલે કાર્યવાહી થઈ છે જેમાં 4 શરતો અને 4 નિયમોનો ભંગ થયો છે.
Published : September 16, 2026 at 1:33 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ચાલતા હિમાલયા મોલમાં મેક્સસ સીનેમાનું લાયસન્સ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે. કલેકટર કચેરીની SDM શાખા દ્વારા ગુજરાત સિનેમા 2014ના નિયમો અને શરતોનો ભંગ કરાયો હોવાને પગલે કાર્યવાહી થઈ છે જેમાં 4 શરતો અને 4 નિયમોનો ભંગ થયો છે.
હિમાલયા મોલમાં આવેલ મેક્સસ સિનેમાનું લાઇસન્સ રદ
ભાવનગર શહેરમાં આવેલા હિમાલયા મોલ ખાતેના મેક્સસ સિનેમાનું લાઇસન્સ કલેક્ટર કચેરી તરફથી રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત સરકારના સિનેમાના નિયમો અને શરતોના થયેલા ભંગ બદલ કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ છે. કલેકટર કચેરી દ્વારા જે કોઈ નિયમો અને શરતોનો ભંગ થયો છે તેને લઈને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ શરતોના નિયમભંગ બદલ લાઇસન્સ રદ
ભાવનગર શહેરના હિમાલયા મોલમાં આવેલા મેક્સસ સિનેમાનું 2013માં લાઇસન્સ શ્રીજી એક્ઝિબીટર્સને આપવામાં આવ્યું હતું. જે અંતર્ગત મેક્સસ સિનેમા ચાલતું હતું. 19/6/2026 પછી ફાયર સેફ્ટીનું સર્ટિફિકેટ પણ રિન્યુ કરાવવામાં આવ્યું નથી તંત્ર દ્વારા તપાસ કરતા નિયમ મુજબ સિનેમાનું અલગ પાર્કિંગ પણ જોવા મળ્યું નથી. સ્થળ તપાસમાં સિનેમા ભાડે આપવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મંજૂરી લીધા વગર ભાડે અપાયું સિનેમા
હિમાલયા મોલમાં આવેલા મેક્સસ સિનેમામાં તંત્ર દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી જેમાં લાયસન્સ શ્રીજી એક્ઝિબીટર્સના નામે હોય અને તેને ભાડે આપવામાં આવ્યું છે તેનો પણ GST નંબર અલગ છે. 2025 સપ્ટેમ્બરથી ઓગસ્ટ 2026 સુધી ભાડે આપેલાનો કરાર રજૂ થયેલો છે પરંતુ તંત્રની મંજૂરી વગર ભાડે અપાતા ગુજરાત સિનેમા 2014ના નિયમ 131નો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે.
મેનેજર અલગ અને આ શરત નિયમનો ભંગ
તંત્રની તપાસમાં ટીકિટ મેનેજર લાઇસન્સ મુજબ કલ્યાણસિંગ મુકનસિંગ દેવરા હતું તેના બદલે તપાસમાં પરમાર ઉત્સવ જગદીશભાઈ અને પરમાર પ્રતિકભાઇ હાજર હતા. જેની કોઈ જાણ નહીં કરતા નિયમ 112, 117 અને 119નો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે બુકિંગ માટે બીજા માળનું સરનામું આપવામાં આવ્યું છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર પણ બુકિંગ કરવામાં આવતું હતું. ગુજરાત સિનેમા 2014ના નિયમ 112, 117, 119 અને 131નો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે શરત 1 (ક) (ક) અને 1 (ક) (ખ),16 અને 13નો ભંગ કરાયો છે જેને પગલે લાયસન્સ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
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