હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાની અંદાજ સમિતિના સભ્યોએ સોમનાથ દાદાના કર્યા દર્શન, મંદીર વહીવટીતંત્રની કરી ભરપૂર પ્રશંસા
હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાની અંદાજ સમિતિના સભ્યોએ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા પવિત્ર સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
By ANI
Published : December 22, 2025 at 7:39 AM IST
ગીરસોમનાથ: હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાની અંદાજ સમિતિના સભ્યો રવિવારે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા પવિત્ર સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના દર્શાનાર્થે આવ્યા હતાં અને રાજ્યની સમૃદ્ધિ, વિકાસ અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
સમિતિના સભ્યોમાં અધ્યક્ષ રાકેશ કાલિયા, સતપાલ સિંહ સત્તી, પવન કુમાર કાજલ, રાકેશ જામવાલ, કુલદીપ સિંહ રાઠોડ, નીરજ નૈયર, દલીપ સિંહ ઠાકુર અને હરદીપ સિંહ બાબાએ સોમનાથ મહાદેવ સમક્ષ શિશ ઝૂંકાવીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
સમિતિ સાથે સેક્શન ઓફિસર પબનેશ કુમાર ઠાકુર અને રિપોર્ટર નીતિશ ગુપ્તા પણ હાજર હતા. સમિતિએ સોમનાથ મંદિર વહીવટીતંત્ર દ્વારા ભક્તોને પૂરી પાડવામાં આવતી સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું. દર્શન વ્યવસ્થા, સુરક્ષા પગલાં, સ્વચ્છતા, કતાર વ્યવસ્થાપન અને અન્ય માળખાગત સુવિધાઓની પ્રશંસા કરતા, સમિતિએ તેમને દેશના અન્ય મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળો માટે અનુકરણીય ગણાવ્યા.
સમિતિના અધ્યક્ષ રાકેશ કાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, લક્ષદ્વીપ અને સોમનાથ જેવા મુખ્ય પ્રવાસન અને યાત્રાધામોમાંથી મેળવેલા અનુભવો હિમાચલ પ્રદેશમાં પ્રવાસન અને યાત્રાધામ સુવિધાઓને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે.
આ અગાઉ, રાકેશ કાલિયાના નેતૃત્વ હેઠળની અંદાજ સમિતિએ તાજેતરમાં લક્ષદ્વીપની મુલાકાત લીધી હતી, જેથી ત્યાં ઉપલબ્ધ પ્રવાસન પ્રવૃત્તિઓ અને સુવિધાઓનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી શકાય.
મુલાકાત દરમિયાન, સમિતિએ દરિયાઈ પ્રવાસન, પ્રવાસીઓ માટે વિકસિત માળખાકીય સુવિધાઓ, રહેઠાણ સુવિધાઓ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રવાસન મોડેલોનું અવલોકન કર્યું, જે હિમાચલ પ્રદેશમાં પ્રવાસન વિકાસ માટે ઉપયોગી જણાયા હોવાનું માન્યું.