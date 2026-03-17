રાજ્યમાં ઉચ્ચ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન: 9 યુનિવર્સિટીમાં 309 કોલેજોને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી, વિધાનસભામાં સરકારનો જવાબ
Published : March 17, 2026 at 6:03 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ઉચ્ચ શિક્ષણના વિસ્તરણને લઈને મહત્વપૂર્ણ પગલું સામે આવ્યું છે. વિધાનસભાના પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન સરકારે ખુલાસો કર્યો છે કે રાજ્યની 9 અનુદાનીત યુનિવર્સિટીઓ હેઠળ કુલ 309 નવી કોલેજોને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
આ માહિતી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ડો. કિરીટ પટેલ દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં આપવામાં આવી હતી. સરકારના આ નિર્ણયને ઉચ્ચ શિક્ષણના ઢાંચામાં વધારો કરવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી “સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી”નો અર્થ એ છે કે આ કોલેજોને પ્રાથમિક સ્તરે ગ્રીન સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હજી તેઓ સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત નથી. આ કોલેજોએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફેકલ્ટી, લેબોરેટરી, લાઇબ્રેરી અને અન્ય શૈક્ષણિક માપદંડો પૂર્ણ કર્યા બાદ અંતિમ મંજૂરી મેળવવી પડશે.
રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની માંગમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય અને પછાત વિસ્તારોમાં કોલેજોની અછતને કારણે વિદ્યાર્થીઓને મોટા શહેરોમાં જવું પડે છે, જે આર્થિક રીતે પણ ભારરૂપ બને છે. આવી સ્થિતિમાં 309 નવી કોલેજોની મંજૂરીથી આ સમસ્યામાં રાહત મળવાની આશા છે.
જો કે, આ સાથે કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નો પણ ઉભા થયા છે. સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળ્યા બાદ આ કોલેજો ક્યારે શરૂ થશે? જરૂરી માળખાકીય સુવિધાઓ કેટલી ઝડપથી ઉભી થશે? અને સૌથી મહત્વનું શું ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ સુનિશ્ચિત થશે?
