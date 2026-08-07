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ફાયર સેફ્ટી મામલે હાઇકોર્ટની લાલઆંખ, ફાયર વિભાગને આઉટસોર્સિંગથી ન ચલાવી શકાય

ગુજરાત હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે અન્યના જીવ બચાવતી ફાયર ફોર્સની કામગીરી અત્યંત જોખમી હોય, જેને માત્ર આઉટસોર્સિંગના ભરોસે ન ચલાવી શકાય

ફાયર સેફ્ટી મામલે હાઇકોર્ટની લાલઆંખ
ફાયર સેફ્ટી મામલે હાઇકોર્ટની લાલઆંખ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 5:18 PM IST

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અમદાવાદ: ફાયર સેફ્ટીને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જાહેરહિતની અરજી પર મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે અન્યના જીવ બચાવતી ફાયર ફોર્સની કામગીરી અત્યંત જોખમી હોય, જેને માત્ર આઉટસોર્સિંગના ભરોસે ન ચલાવી શકાય. આ સાથે જ હાઇકોર્ટે પ્લે ગ્રુપ, ફટાકડાની દુકાનો અને મોટી ઇવેન્ટ્સમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું કડક પાલન કરાવવા અને કર્મચારીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા મહત્ત્વપૂર્ણ ટકોર કરી છે.

ફાયર સેફ્ટી મામલે હાઇકોર્ટની ગંભીર ચિંતા

સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફાયર વિભાગની કામગીરીની સરાહના કરતા ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સુરક્ષા તથા તેમની કામગીરીને લઈને મહત્ત્વપૂર્ણ ટકોર કરી હતી. હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ફાયર વિભાગ પણ એક ફોર્સ તરીકે કામ કરે છે. ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ અન્ય લોકોના જીવ બચાવવા માટે પોતાનું જીવન જોખમમાં મૂકે છે. આવી સ્થિતિમાં તેમની કામગીરીની સાથે તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર તરફથી એડવોકેટ અમિત પંચાલે પ્લે ગ્રુપ અને ફટાકડાની દુકાનોમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમો અને વ્યવસ્થાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે રજૂઆત કરી હતી કે પ્લે ગ્રુપ માટે ફાયર સેફ્ટીના પૂરતા નિયમો નથી અને ઘણી જગ્યાએ યોગ્ય રીતે ફાયર સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્શન પણ કરવામાં આવતું નથી. ફટાકડાની દુકાનો અંગે પણ અરજદાર તરફથી મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. રજૂઆત મુજબ 500 ચોરસ મીટરથી ઓછી જગ્યામાં ફટાકડાની દુકાન માટે ફાયર વિભાગની

NOCની જરૂરિયાત નથી અને આવી જગ્યાઓ માટે માત્ર પોલીસ પાસેથી મંજૂરી લેવાની હોય છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થાને લઈને પણ અરજદાર તરફથી ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

હાઇકોર્ટે ફાયર મોકડ્રિલ અંગે જરૂરી નિર્દેશ આપ્યા

અરજદાર વકીલ અમિત પંચાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ફાયર સેફ્ટી માત્ર કાગળ પરના નિયમો પૂરતી મર્યાદિત ન રહેવી જોઈએ, પરંતુ તેનો વાસ્તવિક અમલ પણ થવો જરૂરી છે. ખાસ કરીને જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થતા હોય તેવી જગ્યાઓ પર નિયમિત તપાસ, મોકડ્રિલ અને આપાતકાલીન વ્યવસ્થાઓનું મૂલ્યાંકન જરૂરી છે. ફાયર મોકડ્રિલ અને લોકોમાં જાગૃતિના મુદ્દે પણ હાઇકોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ચીફ જસ્ટિસે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ ફાયર મોકડ્રિલ અંગે જરૂરી નિર્દેશો આપ્યા હતા. કોર્ટનું માનવું હતું કે આપાતકાલીન પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે શું કરવું અને કેવી રીતે બહાર નીકળવું તેની જાણકારી લોકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે અમદાવાદમાં યોજાતી મોટી ઇવેન્ટ્સનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અમદાવાદ ખૂબ મોટી ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરી રહ્યું છે ત્યારે આવી જગ્યાઓ પર ફાયર સેફ્ટી અને આપાતકાલીન વ્યવસ્થાઓ કેટલી મજબૂત છે તે મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.સુનાવણી દરમિયાન ફાયર વિભાગના માનવબળ અને તેની કામગીરીની પદ્ધતિ અંગે પણ ચર્ચા થઈ હતી. ફાયર વિભાગ જેવી મહત્વપૂર્ણ અને જીવન બચાવતી વ્યવસ્થાને માત્ર આઉટસોર્સિંગના આધારે ચલાવી શકાય નહીં તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

એડવોકેટ અમિત પંચાલે જણાવ્યું હતું કે ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ સીધી રીતે લોકોના જીવન સાથે જોડાયેલી કામગીરી કરે છે. તેથી ફાયર વિભાગમાં પૂરતું અને તાલીમબદ્ધ માનવબળ, આધુનિક સાધનો, નિયમિત મોકડ્રિલ અને અસરકારક દેખરેખ હોવી જરૂરી છે. બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલે ફાયર સેફ્ટી સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની હાઇકોર્ટને ખાતરી આપી હતી. સમગ્ર સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો કે આગ જેવી આપાતકાલીન પરિસ્થિતિમાં માત્ર ઘટના બાદ બચાવ કામગીરી પૂરતી નથી, પરંતુ આગ લાગતા પહેલાંની તૈયારી, નિયમિત તપાસ, મોકડ્રિલ અને જનજાગૃતિ પણ એટલી જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

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