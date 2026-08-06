રાજકોટમાં હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા: પ્રતિબંધ બાદ પણ ફોર્ચ્યુન પનીર કારખાનું ચાલુ
25 જૂને સીલ કરાયેલું ફોર્ચ્યુન પનીર કારખાનું આજે ફરીથી ધમધમતું મળ્યું જેનાથી તંત્રની દેખરેખ પર સવાલ ઊભા થયા.
Published : August 6, 2026 at 4:02 PM IST
રાજકોટ: એનાલોગ પનીર-ચીઝ પર પ્રતિબંધની જાહેરાત બાદ આજે હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા સર્જાયો. લાતી પ્લોટમાં આવેલા “ફોર્ચ્યુન પનીર” કારખાનામાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમ રેડ કરવા પહોંચી તો કારખાનેદારે અંદરથી દરવાજો લોક કરી દીધો. અધિકારીઓને શંકા છે કે અંદર પ્રતિબંધિત પનીરનો મોટો જથ્થો છુપાવવામાં આવ્યો છે.
એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટર માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોવાથી રાજ્ય સરકારે તેના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાતના તુરંત બાદ આજે રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ એક્શનમાં આવી. ટીમ રાજકોટના લાતી પ્લોટમાં આવેલા “ફોર્ચ્યુન પનીર” નામના કારખાને પહોંચી હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે 25 જૂને ફૂડ વિભાગ દ્વારા સીલ કરવામાં આવેલું આ કારખાનું આજે ફરીથી ધમધમતું જોવા મળ્યું.
જેવી જ આરોગ્ય ટીમે અંદર પ્રવેશવાની કોશિશ કરી કે તરત જ કારખાનેદારે અંદરથી દરવાજો લોક કરી દીધો. જેના કારણે અધિકારીઓ કલાકો સુધી બહાર ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા.
"અમને બાતમી મળી હતી કે ફોર્ચ્યુન પનીરમાં પ્રતિબંધિત એનાલોગ પનીર બનાવવામાં આવે છે. અમે તપાસ માટે આવ્યા તો દરવાજો અંદરથી લોક કરી દેવામાં આવ્યો. અમને પૂરો શક છે કે અંદર ગેરકાયદે જથ્થો છે. જો તેઓ સહકાર નહીં આપે તો પોલીસની મદદથી કાર્યવાહી કરીશું." - કેતન રાઠોડ, આરોગ્ય અધિકારી, રાજકોટ
આરોગ્ય વિભાગને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ કારખાનામાં એનાલોગ પનીરનું ઉત્પાદન અને વેચાણ ચાલી રહ્યું છે. અધિકારીઓને એવી પણ શંકા છે કે અંદર પ્રતિબંધિત પનીરનો મોટો જથ્થો છુપાવવામાં આવ્યો છે અને તેને રાતોરાત બહાર કાઢવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ ચીમકી આપી છે કે જો દરવાજો નહીં ખુલે તો પોલીસની મદદ લઈને દરવાજો તોડીને જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવશે.
આખા મામલામાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે સરકારે મૌખિક રીતે પ્રતિબંધ જાહેર કરી દીધો છે, પરંતુ હજુ સુધી લેખિત જાહેરનામું બહાર પાડ્યું નથી. આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વાકાણીએ પણ કબૂલ્યું કે સત્તાવાર જાહેરનામું ન આવવાના કારણે કાર્યવાહીમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જ્યારે બીજી તરફ બજારમાં 450 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે એનાલોગ પનીરનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. હોટલો અને મીઠાઈની દુકાનોમાં પણ તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે.
ડોકટરોનું કહેવું છે કે એનાલોગ પનીર દૂધમાંથી નહીં પરંતુ પામ ઓઈલ, સ્ટાર્ચ અને અન્ય કેમિકલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. લાંબા સમય સુધી તેનું સેવન કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ, હૃદયરોગ અને કેન્સર જેવી ગંભીર બિમારીઓ થઈ શકે છે. બાળકો માટે તો તે સૌથી વધુ જોખમી છે. છતાં નફા માટે આવા ઝેરી પદાર્થનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે.
આ ઘટના બાદ 3 મોટા સવાલો ઉભા થયા છે:
- સીલ કરેલું કારખાનું ફરીથી કેવી રીતે શરૂ થઈ ગયું? તંત્રની દેખરેખ ક્યાં હતી?
- પ્રતિબંધની જાહેરાત થઈ ગઈ છતાં લેખિત જાહેરનામું કેમ નથી આવતું?
- દરવાજો લોક કરીને અંદર શું છુપાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે?
સ્થાનિકો અને ગ્રાહક સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે તંત્ર તાત્કાલિક સમગ્ર રાજકોટમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવે. દરેક ગોડાઉન અને કારખાનાની તપાસ થાય અને દોષિતો સામે FSSAI અને IPC હેઠળ કડક કાર્યવાહી થાય. આરોગ્ય વિભાગે પણ કહ્યું છે કે જાહેરનામાની રાહ જોયા વિના લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરનારને કોઈપણ ભોગે છોડવામાં નહીં આવે.
રાજકોટમાં એનાલોગ પનીરને લઈને હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા. સીલ તોડીને ચાલતું કારખાનું અને બંધ દરવાજા પાછળનું રહસ્ય. હવે પોલીસની મદદથી જ કાર્યવાહી થશે.
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