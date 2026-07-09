વેરાવળના કોળીવાડામાં જુગારના અડ્ડા પર SMCના દરોડા દરમિયાન હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા: PIએ હવામાં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું
ટોળાના ઘેરાવ વચ્ચે પોલીસે કર્યું ફાયરિંગ, જુગારીઓ ફરાર
Published : July 9, 2026 at 3:13 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ શહેરના કોળીવાડા વિસ્તારમાં મંગળવારે સાંજે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની ટીમે જુગારના અડ્ડા પર દરોડો પાડતા ભારે હોબાળો સર્જાયો હતો. દરોડા દરમિયાન સ્થાનિકોનું મોટું ટોળું એકત્ર થઈ પોલીસની કાર્યવાહીમાં અવરોધ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કરતાં પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી.
પોલીસ ટીમ પર હુમલાનો પ્રયાસ થતાં SMCના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.એચ. સીસોદીયાએ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે હવામાં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. ફાયરિંગના અવાજથી આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને લોકોનું ટોળું વધુ ઉગ્ર બનતાં વેરાવળ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી.
મુદ્દામાલ જપ્ત, કેટલાક જુગારીઓ ફરાર
SMCની ટીમે કોળીવાડાના એક રહેણાંક મકાનમાં ચાલતા જુગારધામ પર દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન કેટલાક જુગારીઓ સ્થળ પરથી નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. તેમ છતાં પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડ રકમ અને મોબાઈલ ફોન સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ઘટનાની જાણ થતાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. પોલીસે આખા વિસ્તારમાં ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી છે. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈને ઇજા પહોંચી નથી.
બે અલગ-અલગ FIR નોંધાઈ
પોલીસે જુગારના ગુના અંગે એક અને પોલીસની કાર્યવાહીમાં અવરોધ તેમજ હુમલાના પ્રયાસ અંગે બીજી FIR નોંધી છે. આખી ઘટનાની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.
આ ઘટનાને પગલે વેરાવળ શહેરમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે અને પોલીસે વિસ્તારમાં તનાવપૂર્ણ વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને સતર્કતા વધારી છે.