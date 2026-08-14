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ટેન્શનનું કારણ બન્યો હાઈટેન્શન ટાવર !, દીલ્હીથી મુંબઈને જોડતા NE હાઈવે-4 પર ટાવર બન્યો અડચણરૂપ

હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા ટાવર ખસેડવા માટેનું અન્ય ફાઉન્ડેશન પણ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ એસ્સાર કંપની દ્વારા હજુ સુધી જરૂરી શટડાઉન લેવામાં આવ્યું નથી.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 7:40 AM IST

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સુરત: કોસંબાની આગળ પીળુદ્રા ગામની સીમમાંથી પસાર થતા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર એસ્સાર કંપનીનો મોટો હાઈટેન્શન વીજ ટાવર આવેલો છે. જેના કારણે અંદાજે 5 કિલોમીટર સુધી એક લેનમાં વાહનવ્યવહાર ચલાવવાની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. દિલ્હીથી મુંબઈને જોડતા નેશનલ એક્સપ્રેસ હાઈવે-4 પર અડચણરૂપ આ વીજ ટાવરને લઈને લોકોને એક લેનમાં વાહનચલાવવાની મજબુરી ઉભી થઈ છે.

થોડા મહિના અગાઉ અમદાવાદ-મુંબઇ નેશનલ હાઈવે 48 પર કામરેજ નજીક તાપી નદીના પુલ પર બ્રિજના સમારકામને લઈને પણ 2 થી 3 મહિના બ્રિજ બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. જે કારણે હાઇવેનો ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવા માટે એક્સપ્રેસ હાઇવે પર અધૂરા કામે જ તાત્કાલિક શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. હજી પણ ઘણી જગ્યાએ કામ ચાલી રહ્યું છે.

દીલ્હીથી મુંબઈને જોડતા NE હાઈવે-4 પર ટાવર બન્યો અડચણરૂપ (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે સુરત જિલ્લાના કોસંબા નજીક પીળુદ્રા ગામની સીમમાંથી પસાર થતા અને દીલ્હીથી મુંબઈને જોડતા આ મહત્વનો નેશનલ એક્સપ્રેસ હાઈવે-4 પર હજુ પણ આ વીજ ટાવર અડચણરૂપ બનીને ઉભ્યો છે. એસ્સાર કંપનીનો આ હાઈટેન્શન વીજ ટાવર હાઈવેની વચ્ચે આવતા અગાઉ સર્વિસ રોડ બનાવીને એક્સપ્રેસ હાઈવેનો આ ભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

ટેન્શનનું કારણ બન્યો હાઈટેન્શન ટાવર !
ટેન્શનનું કારણ બન્યો હાઈટેન્શન ટાવર ! (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, ભારે વરસાદના પગલે સર્વિસ રોડના સાઈડ શોલ્ડરિંગનું ધોવાણ થતાં, હાલ આ માર્ગ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. એક તરફ એક્સપ્રેસ હાઈવેનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ બીજી તરફ વીજ ટાવર હજુ પણ યથાવત છે. જેના કારણે અંદાજે 5 કિલોમીટર સુધી એક લેનમાં જ વાહનવ્યવહાર ચલાવવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

પીળુદ્રા ગામની સીમમાંથી પસાર થતા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર એસ્સાર કંપનીનો મોટો હાઈટેન્શન વીજ ટાવર અડચણરૂપ
પીળુદ્રા ગામની સીમમાંથી પસાર થતા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર એસ્સાર કંપનીનો મોટો હાઈટેન્શન વીજ ટાવર અડચણરૂપ (Etv Bharat Gujarat)

આ વીજ ટાવર ખસેડવા માટે એક્સપ્રેસ હાઈવેના અધિકારીઓ દ્વારા એસ્સાર કંપનીને વારંવાર પત્ર લખવામાં આવ્યા છે. હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા ટાવર ખસેડવા માટેનું અન્ય ફાઉન્ડેશન પણ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ એસ્સાર કંપની દ્વારા હજુ સુધી જરૂરી શટડાઉન લેવામાં આવ્યું નથી. જેના કારણે વીજ ટાવર ખસેડવાની કાર્યવાહી આગળ વધી શકી નથી.

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DELHI TO MUMBAI EXPRESS HIGHWAY
HIGH TENSION TOWER
TOWER PROBLEM ON EXPRESS HIGHWAY
નેશનલ એક્સપ્રેસ હાઈવે
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