સાસણમાં હાઈલેવલ બેઠક: સિંહ સુરક્ષા માટે AIનો ઉપયોગ થશે, બાબરીયાવાડમાં ખાણ માફિયાઓ પર રોક લાગશે

સાસણ ગીર ખાતે વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં ગીરના વિકાસ અને સિંહ સંરક્ષણ માટે મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 5:52 PM IST

જૂનાગઢ: સાસણ ગીર ખાતે વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં ગીરના વિકાસ અને સિંહ સંરક્ષણ માટે મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. આ બેઠકમાં લાંબા સમયથી પ્રતિક્ષિત ₹1000 કરોડના 'પ્રોજેક્ટ લાયન' પર કામ શરૂ કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સિંહોની સુરક્ષા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ અને માનવ-સિંહ સંઘર્ષ ઘટાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

સાથે જ, વન મંત્રીએ બાબરીયાવાડ વિસ્તારમાં વન વિભાગની જમીન પર કોઈ પણ પ્રકારની ખાણ લીઝ મંજૂર ન કરવાની ખાતરી આપી સરકારનું કડક વલણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું. બેઠકમાં માલધારીઓ, ગાઈડ અને હોટલ સંચાલકોના પ્રશ્નો સાંભળી તેના વહેલી તકે નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી પણ વન મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

વન મંત્રીએ ગીરના માલધારી અને કર્મચારીઓ સાથે યોજી બેઠક

સાસણ ખાતે વન પ્રધાન અર્જુન મોઢવાડિયાની અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.આ બેઠકમાં કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી અને જૂનાગઢના પ્રભારી મંત્રી કૌશિક વેકરીયા હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં વન વિભાગના મુખ્ય અધિકારી જયપાલસિંહ સહિત સમગ્ર ગીર વિસ્તારના વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ગીર વિસ્તારના માલધારીઓ, હોટલ અને ઢાબાના સંચાલકો તેમજ વન વિભાગમાં ગાઇડ અને જિપ્સી ડ્રાઇવર તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ સાથે વન ટુ વન બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વનમંત્રીએ રૂબરૂ મુલાકાત કરીને તેમની સમસ્યા જાણી હતી અને ઉકેલ માટે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને ઘટતું કરવા સૂચનાઓ પણ કરવામાં આવી હતી.

ગીરમાં પ્રોજેક્ટ લાયનને લઇને કામ શરૂ

છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ગીરમાં પ્રોજેક્ટ લાયનની અમલવારી અને તેનું કામ શરૂ થાય તેની રાહ જોવાતી હતી. આજે સાસણ ખાતે આવેલા વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અંદાજિત એક હજાર કરોડના પ્રોજેક્ટ લાયનને લઇને સરકાર અને વન વિભાગ સતત કામ કરી રહી છે. પ્રોજેક્ટ લાયનને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને તેની કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. વધુમાં વન મંત્રીએ ગીરમાં સિંહોની સુરક્ષા અને અકસ્માતો પર કાબુ મેળવવા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ (AI)નો ઉપયોગ કરવાની સાથે સિંહ અને માનવ ઘર્ષણના કિસ્સા ઓછા થઇ શકે તે દિશામાં પણ વન વિભાગના કર્મચારી કામ કરી રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું.

માલધારીઓના પ્રશ્નોના નિરાકરણને લઇને ચર્ચા

આજની આ બેઠકમાં ગીર વિસ્તારના માલધારીઓને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. આલવણી નએશના માલધાગી સાંગા રાણાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, જંગલની અંદર સિંહોની સુરક્ષા અને તેની સલામતી માલધારીઓ કરી રહ્યા છે પરંતુ સરકાર દ્વારા માલધારીઓ પ્રત્યે જાણે કે ઓરમાયુ વર્તન રાખવામાં આવતું હોય તે પ્રકારે માલધારીઓને અનેક મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. સારા કે માઠા પ્રસંગોમાં પરિવારજનોને જંગલના નેશોમાં આવવા કે જવાની પરવાનગી મળતી નથી. ઘાસચારો જંગલમાં સૌથી મોટી સમસ્યા છે, તે પણ વન વિભાગ દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવતો નથી. વધુમાં માલધારીઓ પાસે સૌથી વધારે દેશી છાણીયું ખાતર ઉત્પન્ન થાય છે તેને લાવવા કે લઈ જવા માટેની કોઈપણ પ્રકારની પરમિશન વન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી નથી. ગીરના નેસમાં વસતા માલધારીઓના મહેમાનોને પણ વન વિભાગ દ્વારા જંગલમાં પ્રવેશ આપવા દેવામાં આવતો નથી. વનમંત્રીએ પણ માલધારીઓને કેટલીક સમસ્યા છે તેનો સ્વીકાર કરીને આગામી દિવસોમાં સમસ્યા દૂર થાય તે દિશામાં કામ કરવાની સૂચના પણ આપી હતી.

