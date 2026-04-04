ટંકારા વિધાનસભા ચૂંટણી વિવાદમાં હાઈકોર્ટનો ચુકાદો: પરિણામો રદ્દ નહીં થાય, દુર્લભજી દેથારિયાની જીત યથાવત્
કોંગ્રેસના લલિત કથગરાની ફરિયાદ હતી કે, દુર્લભજી દેથરિયાએ ઉમેદવારી ફોર્મમાં કેટલીક જરૂરી વિગતો રજૂ કરી નહોતી
Published : April 4, 2026 at 6:44 PM IST
અમદાવાદ: વર્ષ 2022માં ટંકારા વિધાનસભા બેઠક પરથી લડાયેલ ચૂંટણીના પરિણામો બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. આ અનુસંધાને થયેલી કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં શનિવારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. ટંકારા વિધાનસભા આ સીટ પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લલિત કથગરા ચૂંટણી લડ્યા હતા જેમની સામે ભાજપ તરફથી દુર્લભજી દેથરિયા મેદાનમાં હતા. પરિણામોમાં ભાજપના ઉમેદવારની જીત થઈ હતી. ત્યારબાદ હારેલ ઉમેદવાદ લલિત કથગરા તરફથી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં કેટલીક ગેરરિતી થઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમણે ચૂંટણી રદ્દ કરવાની માંગણી કરી હતી. જોકે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે આજે પોતાનો નિર્ણય સંભળાવતા દુર્લભજી દેથારિયાની જીત યથાવત રાખી છે અને લલિત કથગરાની અરજી ફગાવી દીધી છે.
2022 વિધાનસભા ચૂંટણીનો વિવાદ
વર્ષ 2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મોરબી જિલ્લાના ટંકારા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના નેતા લલિત કગથરા ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. તેમના સામે ભાજપના દુર્લભજી દેથરિયા ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. ચૂંટણીના પરિણામમાં દુર્લભજી દેથારિયાને 83,274 મત મળ્યા હતા, જ્યારે લલિત કગથરાને 73,083 મત મળ્યા હતા. આમ ભાજપના ઉમેદવાર આશરે 10 હજાર મતના મોટા અંતરથી વિજેતા બન્યા હતા અને ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. હાર બાદ લલિત કગથરાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજીમાં તેમણે ભાજપના ઉમેદવારના ચૂંટણી ફોર્મમાં અનેક વિસંગતતાઓ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
શું હતી અરજી?
અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ દુર્લભજી દેથારિયાએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટની માહિતી જાહેર કરી નહોતી. ઉપરાંત, તેમના ઇન્કમટેક્સ રિટર્નમાં વર્ષોની સ્પષ્ટ માહિતી નહોતી. ક્રિમિનલ કેસ સંબંધિત માહિતીમાં ફક્ત ડૅશ મૂકવામાં આવ્યા હતા. મિલકત અને ચૂંટણી ખર્ચ અંગે પણ સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવી નહોતી. કેટલાક કોલમ ખાલી રાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલીક જગ્યાએ ટીક પણ કરવામાં આવ્યું નહોતું. આ તરફ દુર્લભજી દેથારિયાની તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તેઓ મોટા મત અંતરથી જીત્યા છે અને અરજદાર દ્વારા કરાયેલા આક્ષેપો નાના અને ટેકનિકલ છે. જ્યારે જનતાએ સ્પષ્ટ રીતે મત આપ્યો હોય, ત્યારે આવી નાની ખામીઓના આધારે ચૂંટણીને રદ કરી શકાય નહીં.
કોર્ટનો ચુકાદો
અરજદાર તરફથી સિનિયર એડવોકેટ નિરુપમ નાણાવટી એ દલીલ કરી હતી કે ઉમેદવાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અધૂરી અને ગેરમાર્ગે દોરતી હતી, જે મતદારોના નિર્ણય પર અસર કરી શકે છે. બંને પક્ષોની દલીલો અને સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો હતો. કોર્ટએ નોંધ્યું કે માત્ર નાના અથવા ટેકનિકલ ભૂલોના આધારે ચૂંટણી પરિણામને રદ કરી શકાય નહીં. આ રીતે હાઈકોર્ટે લલિત કગથરાની અરજી નકારી કાઢી અને દુર્લભજી દેથારિયાની જીત યથાવત્ રાખી છે અને અરજદાર લલિત કગથરાની અરજી ફગાવી દીધી છે.
