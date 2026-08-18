અમદાવાદના ટ્રાફિક-દબાણ મામલે હાઇકોર્ટની કડક ટકોર: ‘નિર્દેશો તો છે જ, હવે અમલવારી જરૂરી’
સુનાવણી દરમિયાન અમદાવાદના SG હાઇવે પર કેટલાક નાના ચાર રસ્તા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હોવાનું કોર્ટને જણાવાયું હતું.
Published : August 18, 2026 at 9:06 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ટ્રાફિક, ગેરકાયદે દબાણ અને ખરાબ રસ્તાઓ સહિતના મુદ્દે કન્ટેમ્પ્ટ અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુધારવા માટે તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી કામગીરી અંગે કોર્ટ સમક્ષ માહિતી રજૂ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ કોર્ટના અગાઉના નિર્દેશોનું કેટલું પાલન થયું છે અને જમીન પર તેની કેટલી અસર જોવા મળી રહી છે તે મુદ્દે પણ ચર્ચા થઈ હતી.
સુનાવણી દરમિયાન અમદાવાદના SG હાઇવે પર કેટલાક નાના ચાર રસ્તા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હોવાનું કોર્ટને જણાવાયું હતું. તંત્રની દલીલ હતી કે કેટલીક જગ્યાએ વાહનચાલકોને થોડું લાંબું અંતર કાપવું પડે છે, પરંતુ ચાર રસ્તા બંધ કરવાથી ટ્રાફિક જામની સમસ્યામાં ઘટાડો થયો છે. આ જ પ્રકારની વ્યવસ્થા SP રિંગ રોડ પર પણ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું. જ્યારે વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં પણ કેટલાક જંક્શન બંધ કરવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ શહેરમાં જ્યાં પીક અવર્સ દરમિયાન ટ્રાફિકનું પ્રમાણ વધુ રહે છે તેવા અંદાજે 18થી 20 મહત્વના રોડ પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ટ્રાફિક પોલીસની ટીમો દ્વારા રાઉન્ડ લેવામાં આવી રહ્યા છે. તંત્ર તરફથી કોર્ટને જણાવાયું હતું કે, પીક અવર્સ દરમિયાન 14 ટ્રાફિક પોલીસ, PI અને કોન્સ્ટેબલની ટીમો આવા વિસ્તારોમાં કામગીરી કરે છે. સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર તરફથી કારગિલ પેટ્રોલ પંપ ચાર રસ્તા પાસે પેસેન્જર વાહનો રસ્તા પર ઊભા રહેતા હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. તેના કારણે ટ્રાફિકમાં અડચણ ઊભી થતી હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
આ અંગે કોર્ટે ટકોર કરતાં કહ્યું હતું કે, માત્ર એક ચાર રસ્તાની વાત નથી, શહેરના લગભગ દરેક ચાર રસ્તા પર આવી સ્થિતિ જોવા મળે છે. અરજદાર તરફથી હાજર એડવોકેટ અમિત પંચાલે રજૂઆત કરી હતી કે, પોલીસ તંત્ર અને કોર્ટના અગાઉના નિર્દેશો પહેલેથી જ છે, હવે મુખ્ય જરૂરિયાત માત્ર તેની અસરકારક અમલવારીની છે. તેમણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં અવરોધરૂપ બનતા દબાણો અને વાહનોના અનિયમિત પાર્કિંગ અંગે પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું.
અરજદાર તરફથી વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, સર્વિસ રોડ ઉપર વાહનો પસાર થવાથી અને વાહનો ઊભા રહેવાના કારણે મુખ્ય માર્ગના ટ્રાફિકમાં અડચણ ઊભી થાય છે. આવી સ્થિતિને પણ એક પ્રકારના દબાણ તરીકે જોવી જોઈએ તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. IIM રોડ પર ગેરકાયદે રીતે ઊભી કરવામાં આવતી ઇટરીઓના કારણે પણ ટ્રાફિક અને અવરજવરમાં અડચણ ઊભી થતી હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
આ અંગે તંત્ર દ્વારા IIM રોડ પર રેલિંગ લગાવીને ગેરકાયદે ઇટરીઓને ઊભી રહેતી રોકવા માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી માહિતી કોર્ટ સમક્ષ આપવામાં આવી હતી. અમદાવાદમાં દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી માટે JETની ટીમો ઝોન મુજબ કામગીરી કરી રહી હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું હતું. ટ્રાફિક, દબાણ અને રસ્તાઓ સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં તંત્રની ટીમો દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
સમગ્ર સુનાવણી દરમિયાન મુદ્દો માત્ર ટ્રાફિક જામ પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નહોતો. રસ્તા પરનું દબાણ, સર્વિસ રોડ પરની અવરજવર, અનિયમિત પાર્કિંગ અને ગેરકાયદે ઇટરીઓ સહિતની બાબતો શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને કેવી રીતે અસર કરે છે તે અંગે પણ ચર્ચા થઈ હતી.અરજદારના વકીલ અમિત પંચાલે કોર્ટ સમક્ષ ભારપૂર્વક રજૂઆત કરી હતી કે અગાઉથી આપવામાં આવેલા કોર્ટના નિર્દેશો અને પોલીસ તંત્રની સત્તાઓનો અસરકારક ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યામાં મોટો સુધારો લાવી શકાય છે. હવે અમદાવાદમાં ટ્રાફિક અને દબાણના મુદ્દે તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરી કેટલી અસરકારક સાબિત થાય છે તે આવનાર સમય બતાવશે.
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