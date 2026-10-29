જમીનના ટુકડા પડવાના મુદ્દે હાઇકોર્ટનો મહત્ત્વનો ચુકાદો: વેચાણ વ્યવહારને કાયદાકીય સુધારાનો લાભ, ખરીદનારની અરજી મંજૂર
હાઇકોર્ટે નડિયાદના ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને મહેસૂલ વિભાગના સ્પેશિયલ સેક્રેટરી દ્વારા આપવામાં આવેલા અગાઉના હુકમો રદ કર્યા
Published : October 29, 2026 at 2:55 PM IST
અમદાવાદ: જમીનના ટુકડા પડતા હોવાના અને કલેક્ટરની પૂર્વમંજૂરી લેવામાં આવી ન હોવાના આધારે વેચાણ વ્યવહારને અમાન્ય ઠેરવી ખરીદનારનું નામ મહેસૂલી રેકોર્ડમાંથી રદ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ગુજરાત જમીનના ટુકડા પડતા અટકાવવા અને જમીનના એકત્રીકરણ અંગેના કાયદામાં થયેલા સુધારાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે ખરીદનારને રાહત આપી છે. હાઇકોર્ટે નડિયાદના ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને મહેસૂલ વિભાગના સ્પેશિયલ સેક્રેટરી દ્વારા આપવામાં આવેલા અગાઉના હુકમો રદ કર્યા છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશનમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. અરજદાર તરફથી વકીલ હિરેન મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે જમીનના વેચાણ વ્યવહારને લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને કાયદામાં થયેલા સુધારાના આધારે અરજદારને રાહત આપવાની રજૂઆત કરી હતી.
આ કેસ ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ તાલુકાના સાલુણ તલપદ ગામમાં આવેલી બ્લોક નંબર 901ની જમીન સાથે સંબંધિત છે. આ જમીનનું કુલ ક્ષેત્રફળ 1 હેક્ટર, 27 આર અને 76 ચોરસ મીટર હતું. મૂળ જમીનમાલિકોએ પાવર ઓફ એટર્ની કરીને 84 ગુંઠા જમીન વેચવાની સત્તા આપી હતી. તેના આધારે રાજેન્દ્રભાઈ પટેલના નામે રૂ.3 લાખના અવેજમાં નોંધાયેલો વેચાણ દસ્તાવેજ કરવામાં આવ્યો હતો.વેચાણ દસ્તાવેજના આધારે મહેસૂલી નોંધ નંબર 3392 દ્વારા અરજદારનું નામ મહેસૂલી રેકોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, મામલતદારે કેટલીક શરતોને આધીન આ નોંધ કરી હતી. બીજી તરફ, મૂળ જમીનમાલિકોએ ગુજરાત જમીનના ટુકડા પડતા અટકાવવા અને જમીનના એકત્રીકરણ અંગેના કાયદા, 1947ની જોગવાઈઓનો ભંગ થયો હોવાનો દાવો કરીને વેચાણ વ્યવહારને પડકાર્યો હતો.નડિયાદના ડેપ્યુટી કલેક્ટરે વેચાણ દસ્તાવેજને અમાન્ય ઠેરવીને પાવર ઓફ એટર્ની ધરાવનાર વ્યક્તિને રૂ.500નો દંડ ફટકાર્યો હતો. આ સાથે ખરીદનારનું નામ મહેસૂલી રેકોર્ડમાંથી દૂર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેના પગલે નોંધ નંબર 3495 દ્વારા અરજદારનું નામ રદ કરવામાં આવ્યું હતું.ડેપ્યુટી કલેક્ટરના આ હુકમ સામે અરજદારે મહેસૂલ વિભાગના સ્પેશિયલ સેક્રેટરી (વિવાદ) સમક્ષ રિવિઝન અરજી કરી હતી. જોકે, આ અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો હુકમ યથાવત રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ અરજદારે આ બંને હુકમોને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યા હતા.
2026ના કાયદાકીય સુધારાથી કેસમાં આવ્યો વળાંક
હાઇકોર્ટ સમક્ષ અરજદાર તરફથી ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વટહુકમ અને તેના દ્વારા કાયદામાં કરવામાં આવેલા સુધારાનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત જમીનના ટુકડા પડતા અટકાવવા અને જમીનના એકત્રીકરણ અંગેના કાયદાની કલમ 9માં પેટાકલમ (4) ઉમેરવામાં આવી હતી.આ સુધારા મુજબ, 29 જાન્યુઆરી, 1948થી 31 માર્ચ, 2026 સુધીના સમયગાળામાં કાયદાની જોગવાઈઓના ભંગમાં થયેલા જમીનના હસ્તાંતરણ અથવા ભાગલાને દંડ કે પ્રીમિયમ વસૂલ્યા વિના નિયમિત થયેલું ગણવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આવા હસ્તાંતરણ અથવા ભાગલા અંગે કોઈ અધિકારી કે સત્તામંડળ સમક્ષ કાર્યવાહી બાકી હોય તો તે કાર્યવાહી પણ સમાપ્ત કરવાની જોગવાઈ છે.અરજદારના વકીલ હિરેન મોદીએ રજૂઆત કરી હતી કે વિવાદિત જમીનનો વેચાણ વ્યવહાર સુધારામાં નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન થયો હોવાથી તેને સુધારેલી કાયદાકીય જોગવાઈનો લાભ મળવો જોઈએ. આથી વેચાણ વ્યવહારને અમાન્ય ઠેરવતા અને ખરીદનારનું નામ મહેસૂલી રેકોર્ડમાંથી રદ કરતા અગાઉના હુકમો રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર સહાયક સરકારી વકીલ જ્વલંત વોરા સુધારેલી જોગવાઈઓની લાગુ પડતી અસરને નકારી શક્યા નહોતા.
હાઇકોર્ટે શું કહ્યું?
એડવોકેટ હિરેન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે વિવાદિત જમીનનો વેચાણ વ્યવહાર સુધારેલી કલમ 9(4)માં નિર્ધારિત સમયગાળામાં થયો હતો. તેથી આ જોગવાઈના આધારે જમીનનું હસ્તાંતરણ દંડ કે પ્રીમિયમ વસૂલ્યા વિના નિયમિત થયેલું ગણાય છે. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે સંબંધિત કાયદાના ભંગ અંગે કોઈ કાર્યવાહી સત્તામંડળ સમક્ષ બાકી ન હોવાથી કાર્યવાહી સમાપ્ત થવા અંગે અલગથી વિચારણા કરવાની જરૂર નહોતી.આ કાયદાકીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે રાજેન્દ્રભાઈ પટેલની અરજી મંજૂર કરી હતી. કોર્ટે મહેસૂલ વિભાગના સ્પેશિયલ સેક્રેટરી દ્વારા આપવામાં આવેલો હુકમ અને નડિયાદના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલો હુકમ રદ કર્યા હતા. આ સાથે અરજીના નિયમને આખરી બનાવવામાં આવ્યો હતો.આ ચુકાદો જમીનના ટુકડા પડતા અટકાવવા અંગેના કાયદા હેઠળ અગાઉ વિવાદિત બનેલા અને 2026ના સુધારાની સમયમર્યાદામાં આવતા જમીન વ્યવહારો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જોકે, સુધારાનો લાભ મેળવવા માટે દરેક કેસમાં સંબંધિત હકીકતો અને લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી રહેશે.
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