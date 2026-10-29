રાધનપુરમાં માંસની દુકાનો બંધના આદેશ પર હાઈકોર્ટની તીખી ટકોર: ‘પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છો, માણસો પ્રત્યે નહીં!’
રાધનપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે 17 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ માંસની દુકાનો અને કતલખાનાં ચાર મહિના સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ કર્યો હતો
Published : October 29, 2026 at 7:41 PM IST
અમદાવાદ: પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરમાં માંસની દુકાનો અને કતલખાનાં ચાર મહિના સુધી બંધ રાખવાના નગરપાલિકાના આદેશને પડકારતી અરજી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી. આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નગરપાલિકાના નિર્ણય સામે સવાલો ઉઠાવતાં ટકોર કરી હતી કે, ‘તમે પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છો, પરંતુ માણસો પ્રત્યે નહીં!’ બીજી તરફ, નગરપાલિકાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે માંસની તમામ દુકાનો હાલ ખુલ્લી છે અને દુકાનદારોને આ મામલે કોઈ નોટિસ આપવામાં આવશે નહીં કે તેમની સામે કોઈ નકારાત્મક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે નહીં. નગરપાલિકાની આ રજૂઆત બાદ અરજદારોએ અરજી પરત ખેંચી હતી.
જૈન મુનિના આગમનને પગલે ચાર મહિના દુકાનો બંધ રાખવાનો આદેશ
મામલાની વિગતો મુજબ, રાધનપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે 17 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ માંસની દુકાનો અને કતલખાનાં ચાર મહિના સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ કર્યો હતો. જૈન મુનિના આગમન અને તેમના દર્શન માટે જૈન સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં આવે તેવી સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જૈન સંતો અને દર્શનાર્થે આવતા લોકોની ધાર્મિક ભાવનાઓ ન દુભાય તે હેતુથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું.
નગરપાલિકાના આ નિર્ણયને પડકારતાં પાટણ જિલ્લાના વિવિધ અરજદારોએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. તેમાં કતલખાનાં ચલાવતા લોકો અને માંસનું વેચાણ કરતા દુકાનદારોનો સમાવેશ થતો હતો. અરજદારોની રજૂઆત હતી કે આશરે 30 લોકોને ચાર મહિના સુધી રોજગારીથી વંચિત રાખવાનો નિર્ણય ગેરવાજબી છે. અરજદારોએ પોતાની પાસે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (FSSAI)નાં લાઇસન્સ હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું.
‘પર્યુષણ પૂરતું પ્રતિબંધ યોગ્ય, પરંતુ ચાર મહિના સુધી કેમ?’
અરજીની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશો અને લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓને અનુરૂપ પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન માંસની દુકાનો બંધ રાખવાનો મુદ્દો અલગ છે, પરંતુ કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગને ધ્યાનમાં રાખીને ચાર મહિના સુધી દુકાનો બંધ રાખવાનો આદેશ કેવી રીતે યોગ્ય ઠરી શકે? કોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે આશરે 30 લોકોને ચાર મહિના સુધી તેમની રોજીરોટીથી દૂર રાખી શકાય નહીં. લોકોને કોઈ ખાદ્યપદાર્થ પ્રત્યે ગમો કે અણગમો હોઈ શકે, પરંતુ પોતાની પસંદગી કે માન્યતાઓ અન્ય લોકો પર થોપી શકાય નહીં.
કોર્ટે એવો પણ સવાલ કર્યો હતો કે દુકાનો આટલા લાંબા સમય સુધી બંધ રાખવાથી દુકાનદારોને જે આર્થિક નુકસાન થયું છે તેની ભરપાઈ કોણ કરશે? સાથે જ હળવી ટિપ્પણી કરતાં કોર્ટે કહ્યું હતું કે, કાલે કોઈ એવું કહે કે એક મહિના સુધી ચોક્કસ રંગનાં જ કપડાં પહેરવાનાં છે, તો શું આવો આદેશ પણ આપી શકાય
ચીફ ઓફિસરને કયા કાયદા હેઠળ આદેશ કર્યો તે અંગે સવાલ
હાઈકોર્ટે રાધનપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરના નિર્ણયના કાયદાકીય આધાર અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. કોર્ટે પૂછ્યું હતું કે કયા કાયદા હેઠળ માંસની દુકાનો અને કતલખાનાં ચાર મહિના સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો?
કોર્ટની ટકોરનો મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે ધાર્મિક લાગણીઓનું સન્માન કરવાની સાથે દુકાનદારોના કાયદેસરના અધિકારો અને આજીવિકાનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. પર્યુષણ જેવા ધાર્મિક પર્વ પૂરતો પ્રતિબંધ અને ચાર મહિના સુધી વેપાર બંધ રાખવા વચ્ચેનો તફાવત કોર્ટે ધ્યાન પર લીધો હતો.
આજે નગરપાલિકાએ દુકાનો ખુલ્લી હોવાના ફોટા રજૂ કર્યા
આજે સુનાવણી દરમિયાન રાધનપુર નગરપાલિકા તરફથી કોર્ટ સમક્ષ માંસની દુકાનો ખુલ્લી હોવાના ફોટોગ્રાફ્સ અને પંચ રોજકામ રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. નગરપાલિકાએ જણાવ્યું હતું કે તમામ દુકાનો હાલ ખુલ્લી છે અને દુકાનદારોને દુકાનો બંધ કરવા અંગે કોઈ નોટિસ આપવામાં આવશે નહીં. આ ઉપરાંત, તેમની સામે કોઈ નકારાત્મક પગલાં પણ લેવામાં આવશે નહીં.
જોકે, અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે દુકાનો અત્યારે ખુલ્લી હોવાનો અર્થ એ નથી કે અગાઉ દુકાનો બંધ રહેવાને કારણે થયેલા નુકસાનનો પ્રશ્ન ઉકેલાઈ ગયો છે. અરજદારોએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે અગાઉના પ્રતિબંધને કારણે થયેલા નુકસાનનું વળતર કોણ આપશે? અરજદારોએ દુકાનો ફરી ખુલ્લી હોવા અંગે પણ પોતાની રજૂઆત કરી હતી.
હાઈકોર્ટની હળવી ટકોર: ‘પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ, માણસો પ્રત્યે નહીં!’
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે રાધનપુર નગરપાલિકા અંગે હળવી ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું હતું કે નગરપાલિકા પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે, પરંતુ માણસો પ્રત્યે નહીં. આ ટિપ્પણી ચાર મહિના સુધી દુકાનો બંધ રાખવાના નિર્ણયને કારણે દુકાનદારોની રોજીરોટી અને આર્થિક હિતો પર પડતી અસરના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી.
અરજદારના એડવોકેટ જૂબીન ભરડાની રજૂઆત
આ મામલે અરજદારો તરફથી એડવોકેટ જૂબીન ભરડાએ રજૂઆત કરી હતી. અરજદારોનો મુખ્ય વાંધો એ હતો કે ધાર્મિક લાગણીઓના સન્માનના નામે કાયદેસર રીતે વેપાર કરતા લોકોને ચાર મહિના સુધી રોજગારીથી વંચિત રાખી શકાય નહીં. અરજદારોએ ચાર મહિના સુધી દુકાનો બંધ રાખવાના આદેશને પડકારતાં કોર્ટ સમક્ષ કાયદાકીય અને બંધારણીય અધિકારોનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
નગરપાલિકાની બાંહેધરી બાદ અરજી પરત ખેંચાઈ
સુનાવણી દરમિયાન નગરપાલિકાએ દુકાનો ખુલ્લી હોવાની અને હવે દુકાનદારોને આ મામલે કોઈ નોટિસ નહીં આપવામાં આવે કે કોઈ નકારાત્મક પગલાં નહીં લેવાય તેવી બાંહેધરી આપી હતી. આ રજૂઆત બાદ અરજદારોએ પોતાની અરજી પરત ખેંચી હતી. રાધનપુરમાં માંસની દુકાનો અને કતલખાનાં ચાર મહિના બંધ રાખવાના આદેશનો મામલો અરજી પરત ખેંચાવા સાથે પૂર્ણ થયો હતો. જોકે, દુકાનદારોને અગાઉના પ્રતિબંધના કારણે થયેલા નુકસાનનું વળતર કોણ આપશે તે મુદ્દે અરજદારોએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
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