હાઈકોર્ટનો સવાલ; રાધનપુરમાં 4 મહિના કતલખાના બંધ રાખવાનો આદેશ કેમ? ચીફ ઓફિસરને 29મીએ રૂબરૂ હાજર રહેવા તેડું
રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ચાર મહિના સુધી કતલખાના બંધ રાખવા માટે ચીફ ઓફિસર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વિવાદિત પરિપત્ર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST
અમદાવાદ: રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ચાર મહિના સુધી કતલખાના બંધ રાખવા માટે ચીફ ઓફિસર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વિવાદિત પરિપત્ર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. પોતાની સત્તાની મર્યાદા બહાર જઈને આ પ્રકારનો આદેશ કેમ કરવામાં આવ્યો તે મુદ્દે હાઈકોર્ટે ચીફ ઓફિસરને 29 ઓક્ટોબરના રોજ કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેવા આદેશ કર્યો છે.
રાધનપુરમાં એક ધાર્મિક સંત અને તેમના મોટી સંખ્યામાં અનુયાયીઓની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ચાર મહિના સુધી કતલખાના બંધ રાખવા અંગેનો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયને પડકારતી અરજી ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ કરવામાં આવી છે. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ જૂબીન ભરડાએ રજૂઆતો કરી હતી અને કતલખાના ચાર મહિના સુધી બંધ રાખવાના નિર્ણય સામે કાનૂની સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે, કતલખાના બંધ રાખવા અંગેનો આદેશ કઈ સત્તાના આધારે કરવામાં આવ્યો હતો? હાઈકોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન કતલખાના બંધ રાખવા અંગે નિર્દેશો આપ્યા છે, ત્યારે ચાર મહિના સુધી કતલખાના બંધ રાખવાનો નિર્ણય કયા આધારે લેવામાં આવ્યો તે સ્પષ્ટ થવું જરૂરી છે.
હાઈકોર્ટે આ મામલે લોકોની આજીવિકાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. અદાલતે સવાલ કર્યો હતો કે, જો ચાર મહિના સુધી કતલખાના બંધ રાખવામાં આવે તો તેના પર નિર્ભર લોકોની રોજીરોટીનું શું? આ નિર્ણયથી અસરગ્રસ્ત લોકોને વળતર આપવાનો કોઈ વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો કે નહીં, તે અંગે પણ હાઈકોર્ટે સવાલો કર્યા હતા.
કતલખાના બંધ રાખવાના નિર્ણયથી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોની આજીવિકા પર થતી અસર અને આદેશની કાયદેસરતાને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે રાધનપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને 29 ઓક્ટોબરના રોજ રૂબરૂ હાજર રહેવા આદેશ કર્યો છે.
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