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અસારવા ટાઉન પ્લાનિંગ વિવાદમાં હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: વૈકલ્પિક રહેઠાણનો હુકમ રદ, ત્રણ દાયકાની કાનૂની લડાઈનો અંત

આ સમગ્ર વિવાદ અસારવા વિસ્તારમાં આવેલી જમીન અને ત્યાં રહેતા મહેન્દ્ર સુધાકર પાસી સહિતના મૂળ વાદીઓના કબજા સાથે સંકળાયેલો હતો.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 7:41 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના અસારવા વિસ્તારમાં ટાઉન પ્લાનિંગ યોજના હેઠળ જમીન અને મકાનના કબજાને લઈને ચાલી રહેલા લગભગ ત્રણ દાયકાના કાનૂની વિવાદનો ગુજરાત હાઈકોર્ટે અંત લાવ્યો છે. જસ્ટિસ જે.સી. દોશીની અદાલતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નગર આયોજન અધિકારી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચારેય અપીલો મંજૂર કરી છે. હાઈકોર્ટે અમદાવાદની સિટી સિવિલ કોર્ટ દ્વારા વર્ષ 1997માં ચાર અલગ-અલગ દાવામાં આપવામાં આવેલા ચુકાદા અને હુકમને રદ કરી દીધા છે.

આ સમગ્ર વિવાદ અસારવા વિસ્તારમાં આવેલી જમીન અને ત્યાં રહેતા મહેન્દ્ર સુધાકર પાસી સહિતના મૂળ વાદીઓના કબજા સાથે સંકળાયેલો હતો. નગર આયોજન યોજના નં. 8 હેઠળ વિસ્તારમાં માર્ગ બનાવવા માટે જમીનનો એક હિસ્સો લેવામાં આવવાનો હતો. મૂળ વાદીઓનો દાવો હતો કે તેઓ લાંબા સમયથી આ મિલકતમાં રહેતા હતા અને તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેથી તેમની મિલકત લેવામાં આવે તો તેમને સમકક્ષ જમીન અથવા યોગ્ય વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવામાં આવવું જોઈએ. મૂળ વાદીઓએ નગર આયોજન યોજનાની પ્રક્રિયા સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને નોટિસનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. આ આધારે તેમણે અદાલત સમક્ષ માગણી કરી હતી કે યોજના અમલમાં મૂકતા પહેલાં તેમને યોગ્ય વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવામાં આવે અને ત્યાં સુધી તેમની મિલકત પરનો કબજો સુરક્ષિત રાખવામાં આવે.

આ મામલે અમદાવાદની સિટી સિવિલ કોર્ટે મૂળ વાદીઓની માગણીનો આંશિક સ્વીકાર કર્યો હતો. કોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને વાદીઓને યોગ્ય વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાનો આદેશ કર્યો હતો અને ત્યાં સુધી મિલકત પર તેમનો કબજો સુરક્ષિત રાખવા જણાવ્યું હતું. જોકે, નગર આયોજન યોજના નં. 8ને રદ કરવાની માગણી કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી. સિટી સિવિલ કોર્ટના આ ચુકાદા સામે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નગર આયોજન અધિકારી દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલો દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટ સમક્ષ કોર્પોરેશન તરફથી મુખ્ય રજૂઆત એ હતી કે નગર આયોજન યોજના વર્ષો પહેલાં જ કાયદેસર રીતે પૂર્ણ થઈ ચૂકી હતી અને તેને દાયકાઓ બાદ સિવિલ દાવા મારફતે પડકારી શકાય નહીં.

અરજદાર તરફથી એડવોકેટ મૌલિન રાવલે પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં નગર આયોજન યોજનાની કાયદેસર પ્રક્રિયા અને તેના અંતિમ સ્વરૂપ તરફ અદાલતનું ધ્યાન દોર્યું હતું. રજૂઆતમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે યોજના વર્ષો પહેલાં અંતિમ બની ચૂકી હતી અને ત્યારબાદ માત્ર લાંબા સમયથી કબજો હોવાના આધારે વૈકલ્પિક રહેઠાણનો હક ઊભો કરી શકાય નહીં. હાઈકોર્ટના ચુકાદામાં પણ વૈકલ્પિક રહેઠાણ માટે કાયદેસર હક હોવાની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

બીજી તરફ મૂળ વાદીઓ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જરૂરી નોટિસ આપવામાં આવી નહોતી અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો ભંગ થયો હોવાથી તેમને વૈકલ્પિક રહેઠાણનો અધિકાર મળવો જોઈએ. હાઈકોર્ટે સમગ્ર રેકોર્ડ અને નગર આયોજન યોજનાની સમયરેખા પર ધ્યાન આપ્યું હતું. અદાલતે નોંધ્યું કે, આ પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થયેલી નહોતી. 15 જાન્યુઆરી 1966ના રોજ યોજનામાં ફેરફાર કરવાનો ઇરાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ નગર આયોજન અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. 11 ડિસેમ્બર 1980ના રોજ યોજનાનો મુસદ્દો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને સંબંધિત પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ 21 જૂન 1982ના રોજ યોજના અંતિમ કરવામાં આવી હતી. અર્થાત્ વર્ષ 1997માં જ્યારે મૂળ દાવા દાખલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે આ નગર આયોજન યોજના ઘણા વર્ષો પહેલાં જ અંતિમ સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂકી હતી. આ સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે યોજના સામે કરવામાં આવેલા પડકારની કાયદાકીય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.

ચુકાદાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો વૈકલ્પિક રહેઠાણને લઈને છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, માત્ર માનવતાના ધોરણે અથવા કોઈ વ્યક્તિને મુશ્કેલી પડે છે એટલા માટે સિવિલ કોર્ટ સરકારી સત્તામંડળ કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવા આદેશ કરી શકે નહીં. વૈકલ્પિક રહેઠાણ મેળવવા માટે અરજદાર પાસે કાયદાથી મળેલો, કરાર આધારિત અથવા કોઈ બંધનકારક નીતિ કે અન્ય માન્ય કાયદાકીય આધારથી ઊભો થયેલો હક હોવો જરૂરી છે.

કોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમયથી કોઈ મિલકતમાં રહેતી હોય અથવા મિલકત ખાલી કરવાથી તેને મુશ્કેલી પડતી હોય, માત્ર આ કારણોસર વૈકલ્પિક રહેઠાણનો કાયદેસર હક ઊભો થતો નથી. કાયદેસર હક સાબિત ન થાય તો માત્ર સહાનુભૂતિ અથવા મુશ્કેલીના આધારે સરકારી સત્તામંડળને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવા આદેશ કરી શકાય નહીં. હાઈકોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે, નગર આયોજન યોજના અંતિમ થયા બાદ તેને કાયદાનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી યોજના અંતિમ થયા પછી જમીન પર કાયદેસર હક ન ધરાવતી વ્યક્તિને કાયદા મુજબ દૂર કરવાની સત્તા સંબંધિત સત્તામંડળ પાસે રહે છે.

આ કેસમાં સિટી સિવિલ કોર્ટે વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવા આપેલો આદેશ કાયદાકીય આધાર વગરનો હોવાનું હાઈકોર્ટે માન્યું છે. પરિણામે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નગર આયોજન અધિકારીની ચારેય અપીલો મંજૂર કરીને સિટી સિવિલ કોર્ટનો વર્ષ 1997નો ચુકાદો અને હુકમ રદ કરી દેવામાં આવ્યો છે. હાઈકોર્ટે સિટી સિવિલ કોર્ટની કાર્યવાહી અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ નોંધ કરી છે. અદાલતે જણાવ્યું કે વર્ષો પહેલાં અંતિમ થઈ ગયેલી નગર આયોજન યોજનાને એવા નિયમોના આધારે પડકારવામાં આવી હતી, જે આ કેસમાં લાગુ પડતા નહોતા.

ચુકાદો જાહેર થયા બાદ મૂળ વાદીઓ તરફથી ચાર અઠવાડિયા માટે હાઈકોર્ટના ચુકાદાના અમલ પર રોક લગાવવાની માગણી કરવામાં આવી હતી. જોકે, હાઈકોર્ટે આ માગણી પણ ફગાવી દીધી હતી. આ રીતે અસારવા ટાઉન પ્લાનિંગ યોજના સામે ચાલી રહેલી લગભગ ત્રણ દાયકાની કાનૂની લડાઈમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અપીલો મંજૂર કરી સિટી સિવિલ કોર્ટનો વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાનો હુકમ રદ કર્યો છે. આ ચુકાદામાં મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ થયો છે કે માત્ર લાંબા સમયનો કબજો કે મિલકત ખાલી કરવાથી થતી મુશ્કેલીના આધારે વૈકલ્પિક રહેઠાણનો હક ઊભો થતો નથી. તેના માટે સ્પષ્ટ અને માન્ય કાયદાકીય આધાર હોવો જરૂરી છે.

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