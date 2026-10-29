સાયબર ફ્રોડ કેસમાં પોલીસની ભૂમિકા સામે હાઈકોર્ટ કડક: જામીન અરજી પાછી ખેંચવા દબાણના આક્ષેપની તપાસનો આદેશ
જામીન અરજીની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપીના પરિવારજનોને ફોન કરીને જામીન અરજી પાછી ખેંચી લેવા માટે કહેવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા.
Published : October 29, 2026 at 1:57 PM IST
અમદાવાદ: સાયબર છેતરપિંડીના રૂ.78.99 લાખના કથિત ગુનામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની ભૂમિકા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કરતા અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને તપાસના આદેશ આપ્યા છે. કેસના આરોપી વિપુલ પંચાલની જામીન અરજી પાછી ખેંચી લેવા માટે તેના પરિવારજનો પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપને હાઈકોર્ટે ગંભીરતાથી લીધો છે. કોર્ટે સંબંધિત પોલીસકર્મીની ભૂમિકા સહિત સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવા અને કોલ ડિટેલ્સની ચકાસણી કરીને બે સપ્તાહમાં તપાસનો અહેવાલ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો છે.
આ કેસમાં આરોપી વિપુલ પંચાલ સામે રૂ.78.99 લાખની કથિત છેતરપિંડીના આક્ષેપો છે. આરોપીએ નિયમિત જામીન મેળવવા માટે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. જામીન અરજીની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપીના પરિવારજનોને ફોન કરીને જામીન અરજી પાછી ખેંચી લેવા માટે કહેવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા. આ ઘટનાને પગલે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની કામગીરી અને પોલીસકર્મીઓની ભૂમિકા અંગે સવાલો ઊભા થયા હતા.
જામીન અરજી પાછી ખેંચવા દબાણના આક્ષેપથી હાઈકોર્ટ નારાજ
આરોપીના પરિવારજનોને ફોન કરીને જામીન અરજી પાછી ખેંચવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપને હાઈકોર્ટે ગંભીરતાથી લીધો છે. આ મામલે કોર્ટે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવા સૂચના આપી છે. તપાસમાં સંબંધિત ફોન કોલ્સની વિગતો, કોલ ડિટેલ્સ રેકોર્ડ (CDR) અને અન્ય સંબંધિત હકીકતોની ચકાસણી કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જેથી આક્ષેપોની સત્યતા જાણી શકાય.
હાઈકોર્ટે પોલીસ કમિશનરને બે સપ્તાહની અંદર તપાસ પૂર્ણ કરીને તેનો અહેવાલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો છે. આ આદેશને પગલે હવે તપાસમાં સંબંધિત પોલીસકર્મીની ભૂમિકા અને આરોપીના પરિવારજનોને કરવામાં આવેલા ફોન પાછળનાં કારણો અંગે સ્પષ્ટતા થવાની અપેક્ષા છે.
આરોપી વિપુલ પંચાલને નિયમિત જામીન
બીજી તરફ, રૂ.78.99 લાખની કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં આરોપી વિપુલ પંચાલને હાઈકોર્ટે નિયમિત જામીન આપ્યા છે. જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર તરફથી એડવોકેટ મેહુલ ધોંડેએ રજૂઆતો કરી હતી. જામીન અંગેની કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસની ભૂમિકા સામે થયેલા આક્ષેપોએ પણ આ કેસને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યું છે.એક તરફ હાઈકોર્ટે આરોપી વિપુલ પંચાલને નિયમિત જામીન આપ્યા છે, તો બીજી તરફ જામીન અરજી પાછી ખેંચવા માટે પરિવારજનો પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપોની તપાસના આદેશ આપીને પોલીસની કામગીરી અંગે ઊભા થયેલા સવાલોની ગંભીરતા દર્શાવી છે. હવે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી તપાસ અને બે સપ્તાહમાં રજૂ થનારા અહેવાલ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
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